De los lectores: cartas & e-mails

Exportación de soja

La producción de soja en la Argentina es quizá la actividad que más recursos financieros provee al Estado, a través de los impuestos que pagan los integrantes de la cadena productiva a la hora de la venta del poroto de soja y sus derivados (harina, aceite) y biocombustibles, que la mayoría va a exportación directa. Los argentinos no comemos aceite de soja, sí de girasol, oliva, maíz, canola, aceites considerados de mayor calidad nutricional. Si la soja no se vende y no se convierte en dinero, el Estado no se puede apropiar de los recursos financieros que esta le provee. Sin embargo, la soja, como poroto, es utilizada como bien de cambio en toda la cadena de su producción desde la generación de la semilla, los insumos, labores, recolección hasta el transporte. Se presupuestan y pagan en soja grano en físico, de esa manera los productores se aseguran los insumos para seguir produciendo año tras año. Imaginemos que todos los productores de soja del país no venden su producción, se la guardan en su casa hasta que las condiciones internas mejoren y mientras tanto se financian de la oferta financiera de los bancos. Lo primero que ocurrirá es que el precio internacional de la soja aumentará mucho en dólares, no olvidemos que la Argentina es el tercer productor mundial de soja y su retiro del mercado restringirá la oferta en 50 millones de toneladas. Y lo segundo es que el Estado perderá una de sus mayores fuentes de financiamiento.

Los argentinos tenemos fama de creernos bárbaros, pero también creemos que la situación externa siempre nos juega en contra. Ahora que hay condiciones externas favorables podemos demostrarnos que vamos hacer las cosas tan bien como nosotros nos creemos que somos capaces.

Rafael López Saubidet

Polenta

El presidente Fernández y el ministro Basterra pueden dormir tranquilos. El excedente de maíz que queda de las 30.000 toneladas de exportaciones diarias es más que suficiente para la fabricación de polenta, sustituto del tan promocionado asado de la campaña electoral.

Juan Bautista Garona

Pasado y futuro

El título de la nota de Joaquín Morales Solá me recordó el concepto de vate de los romanos. Vate es el poeta, pero también el adivino, es decir, el poeta que pronostica o anticipa, en realidad vaticina, el futuro de Roma. La nota de Morales Solá "Cuando el futuro es pasado" recuerda al gran vate Jorge Luis Borges cuando dijo: "El peronismo tiene todo el pasado por delante". Mirando los hechos internacionales recordemos otra expresión, "la democracia es un abuso de la estadística". Y la dolarización de Cuba y Venezuela está vaticinada en la frase "hay que elegir bien a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos".

Elsa Irene Scopazzo

Sin temores

Los jóvenes no tienen temor a ser contagiados, tampoco lo tienen con relación a poder contagiar.

Jorge Vilaboa

Donda

Es muy triste ver que con los pocos fondos que recaudan de nuestros impuestos muchos de nuestros representantes del pueblo hacen uso discriminado y sin ningún tipo de pudor, como si el dinero saliera de sus bolsillos. Es momento de que como ciudadanos reaccionemos, de que no aceptemos casos como el de Victoria Donda y de que exijamos la renuncia inmediata de los funcionarios corruptos. No hay más margen para que nos quedemos solo en la queja.

Miguel Martín y Herrera

Otra injusticia

Es increíble que en un episodio que concluyó con dos personas heridas por un brutal atacante, que resultó finalmente muerto, se acuse de homicidio por exceso de legítima defensa a dos personas que lograron salvarle la vida a una mujer apuñalada por su expareja, en San Martín de los Andes.

Estos procesos penales solo sirven para amedrentar a los ocasionales salvadores de vidas con el claro mensaje de "no te metás", aun cuando la vida de otro esté en peligro. Es otro ejemplo de lo mal que funciona nuestra Justicia.

José Deym

Renuncia

El domingo pasado escuché en un canal de TV a la señora Tolosa Paz, concejala de La Plata, decir que la diputada provincial Carolina Píparo debería renunciar por lo ocurrido en el accidente de su marido. Yo pregunto: ¿la señora Tolosa Paz no piensa que la vicepresidenta de la Nación tendría que renunciar por todos los cargos que tiene en su contra?

Jorge Anigati

Nueva tarjeta

El 8 de enero recibí la notificación de la confirmación de un turno que solicité en el BNA para retirar una tarjeta de débito. La razón fue que la que venía usando fue dañada en un cajero y debí solicitar el reemplazo. RedLink me informó que podía pasar a retirarla por la sucursal Florida a partir del jueves 14/1, tramitando el turno correspondiente. Habitualmente para este tipo de trámites uno se presenta en el banco y tiene una espera de 15 minutos y concluye su trámite. Actualmente, nada es así. El turno me fue adjudicado para el 26 de enero. Es decir que lo que antes incluía solamente la espera por la generación de la nueva tarjeta, ahora comprende 18 días corridos sin poder hacer uso de los fondos por las tardanzas del sistema de turnos. Algunos bancos han ido mejorando, pero otros presentan unas demoras inaceptables. Y las pocas veces que he debido tramitar un turno, he observado que en los bancos no hay absolutamente nadie, lo cual es llamativo. Entiendo los cuidados por el tema de la pandemia, pero observo que los trabajadores bancarios están entre los más protegidos, por lo que cualquier posible contagio se produce fuera del lugar de trabajo. Espero que el BCRA, autoridad de aplicación, haga el esfuerzo de solucionar este problema.

Ana María Lodeiro

