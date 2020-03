De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de marzo de 2020

Coronavirus

Qué será del abrazo

Algún día, este virus maldito será erradicado o pasará a formar parte de las vacunas que anualmente nos damos contra la gripe. Dejará de ser tapa de los diarios para instalarse definitivamente en los libros de medicina y también de historia. Cuando esto suceda (es difícil predecirlo), seguramente se habrá llevado una gran cantidad de vidas y unos cuantos hábitos que los humanos fuimos incorporando a través de los años junto con la necesidad de relacionarnos, de contactarnos, de acercarnos, de acariciarnos, de protegernos y que, ante el avance de la pandemia, habremos aprendido a desechar para evitar contagios.

Ojalá que cuando se haya logrado la vacuna o el peligro de propagación haya cesado la necesidad del abrazo ante un reencuentro no haya sido reemplazada por un emoticón digital (que incluso podría ser sonoro) con el que nos anoticiemos de "cuán contentos nos sentimos".

Mariano Aldao

Internet y cable

Me parece que el contexto de la pandemia que padecemos brinda la ocasión para que las autoridades declaren el servicio de internet y TV por cable como servicio público, garantizando el derecho al acceso de toda la población, sometido al control del Enacom y con tarifas controladas por el Estado. Las personas ancianas, poblaciones de riesgo, enfermos, niños y todos aquellos que se ven obligados a permanecer en sus hogares pueden mitigar con entretenimiento e información la falta de contacto social.

Miguel Ángel Reguera

Siempre a mil

En una sociedad que vive cada vez más a mil por hora, rescato de la pandemia del coronavirus -si hay algo bueno de todo esto- que nos ha hecho parar, y en ese quedarnos quietos, reflexionar. Necesitamos cambiar, que el sistema cambie, que se nos permita detenernos, descansar, aminorar la marcha, dejar de masacrar a la naturaleza para producir más y más, para vender más y más. En esto el Estado es el principal responsable, asimilándose cada vez más a una gigantesca empresa ávida de más y más dinero, de más y más poder, de más y más control.

Demandemos nuestro derecho a bajar un cambio.

Enrique Morando (h.)

Ausente

Considero que la vicepresidenta, quien se considera líder de la defensa de los derechos humanos, debe dar el ejemplo a sus millones de seguidores en esta crisis por el coronavirus. Y no lo hace ni lo hizo nunca. ¿Dónde estaba cuando pasó lo de Cromanón, lo de la estación Once y tantas otras tragedias? Lejos y en silencio. Y ahora, cuando el país está en vilo por esta pandemia mundial, en lugar de ponerse en la primera línea de combate solo se apura en presidir la sesión del Senado para aprobar la ley de jubilación para jueces y diplomáticos y nuevamente se va, como lo ha hecho siempre ante casos graves que afectan a la población.

Alberto Cukier

Grupo de riesgo

Respondiendo a la carta de la señora Graciana Gottlieb de Pereyra Iraola, debe recordarse que son los mayores de 65 años los que conforman un grupo de riesgo, estén libres o presos. Pero respecto de los mayores detenidos en nuestras cárceles el riesgo de muerte aumenta exponencialmente frente a la incapacidad del sistema para atender las necesidades de salud de miles de internos y más aún la de quienes frente a esta situación de emergencia sanitaria pertenecen a este grupo vulnerable. Tal vez la ayude a aclarar su confusión recordar también que antes de esta pandemia ya ha sido reconocido por resolución 184/2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el estado de emergencia del Servicio Penitenciario.

María Laura Olea

Cifras

En LA NACION se informa que, según la Universidad Johns Hopkins, se registran más muertes en Europa que en Asia tomando los datos oficiales de cada pais. ¿Será que todos los Estados publican la verdad? Descreo de los datos oficiales proporcionados por países históricamente cerrados, como China y Rusia.

Patricio Carli

Magras reservas

Soy una ciudadana de clase media y en situación de riesgo por mi edad, y tengo una inquietud que apenas me deja dormir: mi situación económica en un futuro cercano. Y no tiene que ver tanto con lo que decida la AFIP, sino con las medidas impositivas de la provincia y el municipio de mi zona y en el resto del país. Nuestra pequeña empresa ha suspendido toda actividad, por lo tanto, lo único que me queda es mi jubilación, y dentro de poco, enormes deudas impositivas. Así como las provincias y los municipios poseen reservas, las empresas chicas y particulares tienen las suyas, magras, y que deberán usar para afrontar los sueldos de los empleados y los servicios e insumos. Y esas reservas no alcanzarán si esto se prolonga durante muchos meses.

María de Ojeda

Militancia

De la lectura del debate Bielsa-Gargarella se concluye que el primero intenta refutar al segundo a través de su especiosa "teoría de los cinco vértices" sin conseguirlo, reprochándole a su vez cierta desprolijidad retórica, sin perjuicio de concederle su respeto intelectual (de sospechosa sinceridad), que refuerza finalmente con un paternal consejo que solo puede impartir quien se halla convencido de ocupar un estrato académico intelectual indiscutidamente superior. Pero lo que parece haberse demostrado inocultablemente es que Bielsa se halla afectado por el síndrome de la militancia, uno de los más tóxicos "virus" que pueden herir a un académico, del que parece hallarse exento Gargarella.

Jorge M. Tiscornia Gondra

