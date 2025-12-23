Cartas de lectores, Navidad, Derecho a la esperanza, Apuestas y adicciones

Navidad

Llega la Navidad, fecha en que los cristianos evocamos el nacimiento de Jesús, humilde y vulnerable, para revelarnos que todo ser humano es hijo de Dios, y que en esa calidad debe respetarse su dignidad personal. Que cuando nos miremos a los ojos veamos en el otro a un hermano, aun cuando sea distinto, o no piense como nosotros, aunque no profese nuestra fe ni comparta nuestros valores, porque es un hijo de Dios amado por Él.

Marta Acuña

DNI 4.957.970

Derecho a la esperanza

Hace pocos días, revisando una serie de precedentes judiciales, me topé con la sorpresa de que, con fecha 21/11/2024, la Corte Suprema, con la firma de los jueces Maqueda, Rosenkrantz y Rosatti, había firmado un fallo en el que se consagraba el “derecho a la esperanza”.

Por razones de los límites propios de esta sección no me puedo referir in extenso a dicho decisorio, empero, sí puedo decir que se trataba de la revisión de una condena a prisión perpetua en la cual, por las agravantes que mencionaban los jueces de la instancia condenadora, no permitían ningún tipo de libertad anticipada en toda la vida del condenado.

En este caso pues, los jueces de la Corte, como decía, dejaron sentado el “derecho a la esperanza” que debe tener todo condenado a prisión para, en virtud de ello, adecuar su conducta como interno, con el fin de alguna vez obtener como premio su libertad anticipada. Vale decir, vivir aunque sea con un objetivo, a pesar de estar encerrados. Así, recordó el máximo tribunal de la Nación, “que la posición de garante del Estado sobre las personas privadas de su libertad se extendía al logro del fin de resocialización” y que, “sin perjuicio del delito de que se trate, la aplicación de una pena privativa de la libertad no podía concebirse en un régimen de ejecución que no previene ninguna salida”. Por supuesto que se citan normativas nacionales e internacionales, las que se pueden leer en el fallo identificado como “CCC 45877/2012/TO1/CS1”. Por razones de delicadeza, no menciono el nombre de la persona condenada.

Señores jueces: ¿cuándo se aplicará el “derecho a la esperanza” a tantos condenados inocentes que esperan la muerte en las mazmorras, con independencia del hecho que se les impute, se trate o no de los erróneamente calificados como delitos de lesa humanidad?

Espero que, con la dulce llegada del Niño de Belén, se abra el corazón de los soberbios juzgadores quienes, por supuesto, también tienen derecho a la esperanza.

¡Feliz Navidad!

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Apuestas y adicciones

El reciente caso de una madre que estafó económica y moralmente al grupo de padres que le confiaron sus ahorros para la fiesta de egresados de sus hijos en Eldorado, Misiones, es una nueva señal de alerta. La apuesta compulsiva es una adicción igual o peor que las drogas, el tabaco o el alcohol, no tiene atenuantes ni excusas. No puede alentarse –como se hace indiscriminadamente– el hecho de apostar no solo en casinos, sino en todo tipo de eventos deportivos, sin control ni regulación. Este caso de Eldorado merece una sanción ejemplar, con embargo judicial de bienes e inhibición general de acceso a cuentas bancarias de todo tipo, billeteras virtuales y bitcoins, para sentar un precedente de alerta y control. Y por supuesto el resarcimiento económico a los damnificados que fueron engañados en su buena fe.

Alberto Gesualdi

agesualdi2014@gmail.com

Inadmisible

Días pasados muchos argentinos hemos tenido que presenciar con indignación las vergonzosas juras de muchos de los nuevos y no tan nuevos legisladores ante el Congreso, jurando por naciones extranjeras e innumerables expresiones fuera de lugar y contexto, incluso algunos haciendo apología de delincuentes y terrorismo. Pienso que deberían ser sancionados o expulsados de sus cargos. Es inadmisible que un representante del pueblo exprese con total impunidad y sin vergüenza su poco o nulo interés por la tarea que le fue encomendada y menos en favor de otras naciones o de dudosas causas.

Fernando Gómez Videla

DNI 26.420.138

Ser católico

En el artículo de la BBC publicado en LA NACION que hace mención a la fe católica del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se refiere que este “pertenece a Schoenstatt, un movimiento ultracatólico que tiene orientación conservadora y para las clases adineradas, similar a la del Opus Dei”. Nada más lejos de la realidad: pareciera que para algunos ser católico es algo malo. Soy católica, no pertenezco a ningún movimiento en particular y me molesta mucho que hablen de los católicos así. San Pablo, San Juan el Precursor, San Agustín, Santa Teresita, San Francisco, Santa Catalina, Santo Tomás, Santa Teresa, por mencionar a algunos, tuvieron distintos carismas. Pero todos dieron testimonio del Evangelio. De eso se trata. De seguir el ejemplo de Jesús, de dar testimonio con nuestro ejemplo y de animarnos a dar la vida por nuestra fe.

Mercedes Moreno Klappenbach

mechimorenok@gmail.com

Chapas patentes

Deseo dejar constancia del maltrato al que somos sometidos los ciudadanos con respecto a las chapas patentes de los automóviles. En mayo de 2024 me tocó la primera VTV en la ciudad de La Plata. No me la aprobaron porque la patente tenía un poco borroneado uno de los números a causa de la mala calidad de estas. Me obligaron a concurrir al registro automotor, donde me hicieron retirar las chapas y reemplazarlas por un par de papeles que debo pegar y despegar cada 30 días para que ese registro me prorrogue la fecha de vencimiento. Llevo ya 17 meses haciendo esto cada 30 días. Soy una persona mayor, me insume un tiempo innecesario, y el problema no se resuelve. ¿Hasta cuándo? ¿Esta es la modernización del Estado?

Silvia Gómez de Anad

DNI 5.743.523