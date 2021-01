De los lectores: cartas & e mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de enero de 2021 • 00:00

La carta de la semana

2021: intentar algo nuevo

La vida es un día a día, linda pero difícil, con muchas sombras, recordemos que para no dejar entrar el mal en nuestros corazones hay una práctica antigua pero muy buena, el examen de conciencia. Como dijo Vincent van Gogh, ¿qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Un año nuevo genera en la gente un volver a empezar, mejores ánimos, esperanzas, sueños, respeto, solidaridad, justicia, trabajo, salud. Lograr la capacidad de escuchar, ¡saber escuchar!, se ha hecho muy complicado. Todos juntos debemos sumar lo mejor de cada uno para erradicar los aspectos negativos que enfrentan a nuestra sociedad, en donde la gran mayoría clama por la paz y la justicia. Cada mañana que despertamos (amanece, que no es poco) se vuelve a empezar una nueva vida.

Recordemos la frase célebre de Edith Lovejoy Pierce: "Vamos a abrir el libro, sus páginas están en blanco. Vamos a poner palabras sobre nosotros mismos", el libro se llama "oportunidad" y su primer capítulo es el día de Año Nuevo.

Humberto Charo Amerise

charitoamerise@hotmail.com

Incoherencia

Me llama la atención que hayan puesto tanto empeño en cuidarnos en esta pandemia y ahora, al aprobar la IVE, a los nonatos se los pueda matar tranquilamente. Lo encuentro incoherente.

María Ana Rosasco

maanarosascoq@gmail.com

Respeto a la vida

Qué tristeza me provoca el festejo de la aprobación de la ley del aborto legal y gratuito o, como pretenden llamarlo, interrupción voluntaria del embarazo, para no reconocer que esa ley solo significa permitir que las madres dispongan de las vidas de sus hijos y/o hijas por nacer. Pensar que cuando éramos chicos aprendimos que los sacrificios humanos eran realizados por personas sin cultura, como los espartanos, que mataban a los niños discapacitados o bien la gente que por su enfermedad no les resultaba útil. Aquí estamos, siglo XXI, y el Congreso nos dice que podemos matar a nuestros hijos sin respetar el derecho a la vida.

María Laura Farias

DNI 11.957.160

Lobo

Cuánta razón tuvo Hobbes cuando dijo homo homini lupus (el hombre es el lobo del hombre). ¿A cuántos matará el lobo verde en 2021?

Enrique Munilla

enriquemunilla@gmail.com

Los más vulnerables

El 29 de diciembre de 2020 marcó un hito en la Argentina. En el Senado se aprobó la ley inicua del aborto, y en la Cámara baja, 132 legisladores apoyaron con su voto la disminución del salario de los jubilados. Los dos extremos de la sociedad, que no pueden defenderse, atacados en un mismo momento: los no nacidos y los viejos que trabajaron toda la vida.

¿Por qué ese ensañamiento? ¿Mañana a quién le tocará?.

Patricia Peyregne

patriciapey@hotmail.com

Representatividad

La reciente sanción de la ley del aborto legal (descartemos el eufemismo "interrupción") ha desnudado las falencias del sistema representativo argentino. Juan Bautista Alberdi ya nos alertaba acerca de que el "sistema electoral es la llave del gobierno representativo", y es ese sistema el que ha mostrado -una vez más- sus fallas. Senadores y diputados elegidos sin que sepamos cuáles son sus posiciones o que -como la senadora Gladys González (ya en 2018) y el senador Sergio Leavy- las cambian sin renunciar a nuestra representación. Miembros del cuerpo legislativo que debe discernir y deliberar que invocan, como motivos de su repentino cambio de posición, la charla con sus nietas o con sus familiares, sin poder sostener argumentativamente sus decisiones. Es hora de que todos ensanchemos derechos políticos y queden abolidas las listas sábana en las que los ciudadanos votamos ignorando cuáles son las ideas de quienes van a decidir la suerte de todos. Es hora de que exijamos el derecho a discernir a quiénes votamos como representantes.

Cristina Andrea Featherston

DNI 11.995.156

Giro sobre Nisman

Es muy grave lo declarado por el presidente Alberto Fernández: "Yo no tengo dudas de que lo de Nisman fue suicidio ". ¿Es que, pasado un tiempo prudencial desde la muerte del perito criminal de la Gendarmería cuyo informe dice que fue asesinado y que por lo menos hubo dos personas involucradas, ya "fue" revisado y cambiado su dictamen? Como tantos, ¿será otro acto fallido de Alberto Fernández para anticipar esta nueva tropelía del cristinismo? No hay que dejar pasar ese detalle, y que la paciencia del ciudadano tiene un límite.

Patricio MacManey

DNI 5.597.906

Preocupación

El Gobierno está preocupado por los casos de Covid-19, que han aumentado. Yo desde hace rato me preocupo, por lo visto desde el velatorio de Maradona, que peor no pudo ser, hasta las vigilias que hubo cerca del Congreso a favor y en contra del aborto, ¿qué se podía pensar? Abrazos, sin barbijos, amontonados, etc.

Imaginemos que los médicos, enfermeras, camilleros, personal de la salud, bajaran los brazos. ¡Dios no lo permita! Entonces, cuidémonos y démosles un aplauso general a todos ellos. Seamos responsables, vemos las noticias que nos llegan de Europa, ¿qué esperamos para mejorar?

Leticia Giffoni

DNI 5.078.266

Fallo vergonzoso

Un juez habilitó a Cristina Fernández de Kirchner a cobrar dos jubilaciones de privilegio a la vez, con intereses y sin pagar Ganancias. Esto significa para la procesada vicepresidenta un ingreso de $2.000.000 por mes, más un retroactivo de casi 100 millones de pesos. Aparte de lo vergonzoso de este fallo, se agrega la injusta sanción de la ley de movilidad jubilatoria.

¿Es así como se busca la sustentabilidad del sistema? Evidentemente, no. Y mientras no haya justicia y decencia, va a ser muy difícil que el horizonte sea luminoso.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

Fórmula jubilatoria

Ante la sanción de la nueva ley de movilidad jubilatoria, que al buen entender del Poder Ejecutivo, de la directora de la Anses y de legisladores es muy conveniente, propongo que esta nueva fórmula, tan ventajosa, con la que los jubilados no se verán perjudicados en su poder de compra y nivel de vida en el momento que entre en vigor, sea aplicada a los aumentos de salario de todos los funcionarios, legisladores y empleados que integran el sector público, anulando todo tipo de viáticos y gastos de representación, ya que los jubilados afrontan todo este tipo de gastos con su jubilación. De esta manera aquellos también deberán hacerlo únicamente con su sueldo.

Alejandro M. Orloff

aleorloff@yahoo.com.ar

Caso Tomasi

Durante más de 15 años, en las causas en que se investigan hechos ocurridos en los años 70 -hace casi medio siglo- los tribunales vienen invocando las dificultades surgidas por el paso del tiempo para justificar el dictado de condenas sin pruebas suficientes que acrediten la responsabilidad de numerosos imputados. El daño sufrido por muchos será irreparable, pero una cuota de esperanza se recupera con el reciente fallo "Tomasi", de la Corte Suprema, del 22 de diciembre. Parece que comienza a abrirse lentamente el camino del restablecimiento de la legalidad cuando la CSJN ahora reconoce que todos somos iguales ante la ley y que no hay ningún habitante de esta Nación que no se encuentre amparado por el principio de inocencia. Bienvenido sea.

María Laura Olea

DNI 13.968.163

Perdigones de goma

En 2017, impulsados por el espacio político que hoy nos gobierna, hordas de manifestantes destrozaron el patrimonio de todos los argentinos y acorralaron a los pocos efectivos presentes de la Policía de la Ciudad, arrojándoles proyectiles con morteros y toneladas de piedras. La intención fue ingresar al Congreso para que este dejara de sesionar. No lo lograron gracias a los denodados policías, que se defendieron utilizando solo perdigones de goma; despareja situación. El martes pasado, el diputado Máximo Kirchner mostró, enfático y como si fuera un trofeo, una cápsula vacía de esos perdigones con la intención de victimizar a los victimarios. Esos perdigones fueron bien utilizados; salvaron al país del escarnio, a los ojos del mundo, de la invasión por salvajes al Congreso, una de las instituciones de la República. Kirchner defendió ese accionar troglodita. Estaba ahí, como diputado, para defender los intereses de los ciudadanos jubilados, no los de aquella horda que fue. Y votó. Votó en desmedro de los haberes de sus representados.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

En la red

Un juez habilitó a Cristina Kirchner a cobrar dos jubilaciones de privilegio a la vez, con intereses y sin pagar Ganancias

Facebook

"Qué rápidos algunos jueces para resolver lo de la señora. ¡Mientras que otros hace años que hicieron juicio y todavía esperan! Pobres jubilados"- Ana Besson

"¡La que tiene coronita! Y encima no pagará Ganancias. De esto se trata la distribución de la riqueza y el concepto de la patria es el otro"- Sara Villarreal

"¿Quién va a invertir en la Argentina con estos ejemplos?"-Cristina Gómez

