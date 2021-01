De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de enero de 2021 • 00:00

Inflación

La inflación anual es del 36%, un 17% menos que el año pasado. ¿Un éxito? Eso dice el relato oficial, pero veamos los detalles que esconde la palabra chica y oportunista del Gobierno. El 36% con una economía parada es una enormidad. Sin economía parada, también. Solo dos países de la región tienen estos altísimos incides de inflación y los dos hacen controles de precios. Venezuela y la Argentina. Ecuador tuvo deflación, y el resto de los países limítrofes, no más del 3% anual. Todos datos reveladores del fracaso de este éxito Pírrico. Más aún, hasta mayo la inflación no pasaba del 2% mensual, y después comenzó con meses del 3%, llegando en los últimos meses del año a casi 4% mensual. Es decir, de julio de 2020 a julio de 2021, a este ritmo de éxitos llegaremos al 60% de inflación para ese período. Lo dejo a vuestro criterio si deben aplaudir o preocuparse.

Fernando Pietrobelli

DNI 17.029.589

Precios que duelen

Los precios duelen, y no es una exageración, es el sentimiento frente a una vidriera o una góndola o los impuestos 2021. Lejos de la realidad que nos cuentan, la inflación nos arrasa. Nos caemos en un abismo que nos va a costar décadas remontar. Y siempre y cuando haya intención de lograrlo. No tengo la solución, pero sé del problema, ya lo vivimos.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Difícil de entender

"Hoy es un día de alegría porque cumplí mi palabra". "Dije que los jubilados no iban a perder más contra la inflación y lo cumplí". Ambas aseveraciones corresponden al presidente Alberto Fernández. Ambas están relacionadas con la muerte. La primera es por la aprobación del aborto, es decir, la muerte del ser próximo a nacer. La segunda es por la condena a muerte en la pobreza de los jubilados al final de sus vidas. Señor Presidente, el aberrante acto militante que encabezó está manchado de sangre. Cuesta poder entender su alegría.

Patricio MacManey

DNI 5.597.906

Incumplir promesas

He visto al Presidente vanagloriarse de promulgar la ley del aborto expresando "cumplí mi palabra". Le recuerdo al señor Fernández que dejó en el camino muchas otras; entre las más importantes, aumentar el 20% a los jubilados, cerrar la grieta, bajar la inflación, luchar contra la pobreza, respetar los derechos individuales y proveer educación para todos. No se ufane de tan míseros logros, respete la división de poderes y no sea cómplice de su vicepresidenta para lograr su impunidad, insistiendo en su intromisión en la Justicia, sabiendo que está multiprocesada y acusada por hechos de corrupción comprobados.

Carlos Figueiras

DNI 4.283.754

Ley inicua

Dado que no se escucha la voz de mis obispos católicos, lo voy a decir yo con toda claridad como el último de los cristianos. La ley del aborto es inicua y no debe ser acatada, aunque nos cueste la vida.

Gaspar I. Gazzola

ggazzola@gmail.com

Apertura de escuelas

El expresidente Mauricio Macri reclamó con justa razón la apertura de las escuelas. Inmediatamente dos funcionarios, un intendente y el jefe de Gabinete, salieron a criticarlo. Comprendería esa conducta ante un anuncio partidario contrario al régimen, pero no es el caso. El Gobierno y la oposición deben dejar de lado sus enfrentamientos políticos y comprender que la educación es la principal actividad para el desarrollo futuro de un país.

Alejandro L. de Elizalde

DNI 7.803.764

Gremios docentes

Humilde profecía: en marzo la CABA determinará que habrá clases y los sindicatos, con Baradel a la cabeza, le pararán el sistema con la excusa de la pandemia, una vez más un país inviable.

Gustavo Garavilla

DNI 11.450.373

Fase 3

La fase 3 de la vacuna Sputnik V terminaba de ponerse a prueba en marzo-abril del año 2021. Simplemente, si la están colocando ahora en nuestro país, entonces ¿somos nosotros los destinatarios de la fase 3 de los rusos?

Patricia Peyregne

patriciapey@hotmail.com

Irresponsabilidad

Elegir la vacuna Sputnik V para vacunarnos es una muestra más de irresponsabilidad y arbitrariedad de nuestras autoridades. Eligen la que no tiene respaldo científico ni aprobación de ninguna agencia de prestigio y paradojalmente no está habilitada para los mayores de 60 años y hay muchas dudas en cuanto a su provisión. Me pregunto: ¿solo son incapaces?

Enrique Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Recuperar la memoria

Fue en enero de 1974. Se cumple ahora un aniversario más del feroz ataque a la Unidad Militar de Azul, provincia de Buenos Aires, a manos de la organización armada Ejército Revolucionario del Pueblo; atentado en el que fue secuestrado mi padre 10 meses exactos. En épocas de pandemia y tuits borrados, elijo recordarlo como una persona sana, de trato cordial, correcto y con alma noble, capaz de sintetizar los ideales de patria, libertad y trascendencia espiritual. Fue mártir de la guerra más canalla que supimos soportar, y su nobleza fue avasallada. Cayó víctima de locos y cobardes que en su silencio gozaron con su agonía, sin saber que era héroe. Estoico hasta el final, nos enseñó cómo con valor y resignación cristiana se debe estar preparado para el momento más difícil. Fue militar de vocación, compenetrado de sus deberes familiares y abnegado creyente. Dura y real lección nos legó. Terminaron con su vida en un alarde de crueldad y sadismo, exento del menor sentimiento. Hoy le rindo con simpleza este homenaje que la Justicia no ha sabido comprender. No tengo espíritu de venganza ni mucho menos apetencias económicas o políticas. Tampoco intento reivindicar a ninguno de los actores que tuvieron parte en el conflicto. Solo quiero recuperar la memoria de un pueblo en donde la grieta se profundiza y transfiere a generaciones más jóvenes.

Silvia Ibarzábal

silviaibarzabal@hotmail.com

Ley de alquileres

Es un fenómeno muy difundido, para desgracia del género humano, dictar normas que generan el efecto contrario al deseado. La Argentina sufrió décadas de leyes de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos. La reciente reforma del también nuevo Código Civil y Comercial en materia de alquileres urbanos ha puesto en evidencia a menos de un año de su sanción que ha sido peor el remedio que la enfermedad. Quizás aquí hubo una cuestión ideológica o un mero "mensaje para la tribuna". Muy argentino. Un propietario que da en locación un departamento de dos ambientes no es un banco internacional. Seguramente es una persona que, sabiendo que los únicos jubilados que pueden sobrevivir de su prestación son los de privilegio, se agencia una pequeña renta. La mirada de la ley no toma esto en cuenta. No hay aquí monopolios distorsionantes. Tampoco la nueva normativa beneficia a los inquilinos, quienes se han visto perjudicados por la gran retracción de la oferta. ¿Qué medida sigue? Se suspenden, por DNU, todos los desalojos. Mejor sería derogar una ley perjudicial para todos. No es posible que argumentando razones extraordinarias se congelen los alquileres; ni qué decir de las expropiaciones. Claro que un contrato de dos años aparece como poco tiempo para una familia de inquilinos. Pero el precio regulado por el Estado durante tres en un país que no encuentra la forma de vencer a la inflación prenuncia un desquicio ya vivido por décadas. A eso se suma que un juicio de desalojo se ha tornado una carrera de obstáculos para el propietario. No creo que "las leyes del mercado" sean la solución para todos nuestros males, pero si hay un rubro en el que ellas funcionaron muy bien fue en las locaciones urbanas, que variaron sus precios según la oferta y la demanda. Propongo una derogación de la "nueva" ley de alquileres y la vuelta al sistema anterior, recordando a uno de mis abuelos, que decía: "Era meglio quando era peggio" (era mejor cuando era peor). Quienes impulsaron y votaron esta ominosa norma no se documentaron adecuadamente.

Marcos A. Tosato

DNI 7.374.282

Falta de medicamentos

Preocupante la ausencia de medicamentos procedentes de otros países.Es increíble que esté faltando en la droguería un medicamento de procedencia francesa que se elabora básicamente con soja y palta. Lo más sugestivo es que la Argentina es uno de los países con mayor producción de la "maldita" soja, que es el principal ingrediente de esa medicación. ¿Será que los enfermos de artrosis tendrán que seguir sufriendo dolores por la falta del medicamento?

Alicia Laura Bianchi de Nozieres

alicianozieres@gmail.com

River

Las instituciones o personas muestran la dimensión de su grandeza, cuando la hubiera, en la adversidad. Si alguien lo ponía en duda, River lo hizo al perder, sin merecerlo, un partido definitorio para una clasificación ante Palmeiras de Brasil, pero mereció cálidos elogios de la prensa mundial por su táctica, su destreza, su fibra y su manifiesta superioridad. Sus goles fueron convertidos con el pie, no con la mano oculta ni la bendición de algún santo. Perdió con caballerosidad.

Carlos Augusto Bottino

bottino.carlos@gmail.com

