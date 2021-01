De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de enero de 2021 • 01:01

Prohibición de despidos

Cuando una infección amenaza, amputar el brazo es el último recurso. Prohibir los despidos solo puede parecerle gestión al desentendido de todo. Es como tapar infecciones con un papel. La improvisación hace que los gobiernos tiren de medidas estrafalarias y las disfracen de épicas. Si realmente se quiere ayudar a un sector, se le bajan los impuestos. Simple. No tener un proyecto también impide ejecutar correcciones acertadas. Pero si el plan es destruir sectores y quedar a cargo del desempleo que has provocado, entonces la Argentina va bien. Adelante, Presidente. Y no se olvide de acomodar la Justicia y la prensa a su gusto en el camino, no vaya a ser cosa que la corrupción vuelva a ser una mala palabra.

Marcelo Amaral Correa

Formosa

El presidente Fernández elogió públicamente al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y no se oyeron voces de ningún colectivo feminista, de ninguna agrupación progresista y mucho menos de los seudodefensores de los derechos humanos. A lo largo de la cuarentena, hemos visto a compatriotas formoseños vivir a la vera de la ruta a lo largo de ocho meses. ¿Quién salió a defenderlos para que pudieran ingresar en su propia provincia? ¿Quién le hizo cumplir con la Constitución al gobernador formoseño? ¿Quién impidió que avasallara y vulnerara los derechos de los habitantes de la provincia? El peronismo mira para otro lado, porque para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, aunque ese peronista sea Insfrán. Esta situación de Formosa puede ilustrarse con las palabras del pastor luterano Martin Niemöller: "Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí".

Andrea Cecilia Testa

Estatización de YPF

El ministro Guzmán desmintió rumores sobre la estatización de la petrolera. Se refiere a una estatización de jure, pero la identificación de gran parte de su directorio y gerencias con el actual gobierno, sumada a la designación de un nuevo presidente, un diputado de la provincia de Santa Cruz sin antecedentes en el mercado petrolero, hacen pensar en una estatización de facto. Así parecen haberlo entendido los mercados de bonos y acciones, donde se produjeron fuertes bajas en los valores de la compañía.

Hugo Perini

Presencialidad escolar

Esta semana se conoció el informe de la Sociedad Argentina de Pediatría. Con evidencia, destaca a la escuela como un "sitio seguro para los niños, niñas y adolescentes mientras sus padres trabajan" y como "una herramienta de equidad social indispensable". Advirtiendo sobre la imprescindibilidad de retomar la presencialidad escolar. En un país con 8 millones de chicos viviendo en la pobreza no hay margen de error. Cada día que pasa sin clases presenciales lo paga toda una generación perdiendo su potencial. Condenando a caer en la misma condición a quienes podrían ser parte de nuestra solución. Como madre, invito a los gremios obstruccionistas y al Ministro de Educación de la Nación a leer ese informe, recordándoles también que existen experiencias exitosas de jurisdicciones como la ciudad de Buenos Aires y San Isidro en retomar la presencialidad con protocolos y cuidados. Espero que sirva como prueba suficiente para no condicionar el inicio de clases, para que nuestros hijos puedan gozar de su derecho y sean quienes den vuelta las tristes páginas de nuestra historia.

Rosalía Fucello

Vocación docente

Creo que en muchos maestros hay una falta de vocación aun superior a sus manifiestas ideologías al exigir condiciones de casi imposible cumplimiento para retornar a las clases presenciales más allá de los conocidos protocolos. Sugiero leer El primer hombre, de Albert Camus, en el que evoca con agradecimiento la generosidad de su maestro de primaria durante años de enorme pobreza y cuyo estímulo y dedicación le abrieron las puertas a un mundo que en su adultez lo consagró con el Premio Nobel de Literatura.

Adolfo Bertotti

¿Por qué ustedes no?

Los gremios docentes, que representan a los maestros, dicen que no están dadas las condiciones para el trabajo presencial y que solo lo harían cuando esté para ellos la vacuna. Me pregunto qué hubiera ocurrido en nuestro país y en el mundo si el personal de la salud, el transporte, los recolectores de basura, los que están trabajando en supermercados y en otros servicios que han seguido funcionando hubieran adoptado la misma actitud. Supongo que ellos, como todos, han utilizado estos servicios. ¿Ellos sí y ustedes no?

María Baumann

La Tablada

A 32 años del criminal ataque contra la sociedad argentina, materializado en el asalto a los cuarteles de La Tablada, perpetrado por la organización terrorista Movimiento Todos por la Patria (Ejército Revolucionario del Pueblo), el 23 de enero de 1989, todo hace presumir que no merecerá el menor recuerdo, ni homenaje, por parte de quienes deberían tener la responsabilidad de mantener viva la memoria de aquellos que regaron con su sangre el suelo patrio. Hoy vemos con espanto cómo miembros de las organizaciones terroristas que ensangrentaron nuestra Patria han sido indemnizados y homenajeados y ocupan cargos en los diferentes poderes del Estado, reivindicándolos, poco menos que como héroes nacionales. Se invisibiliza a los miles de argentinos secuestrados, mutilados, torturados y asesinados por supuestos "jóvenes idealistas" y se persigue judicialmente a quienes, a riesgo de sus vidas y las de sus familias, defendieron la libertad que, hasta hace poco tiempo, disfrutaban todos los argentinos. Como hace tiempo que no se escuchan voces oficiales ofrendando el justo y necesario homenaje a los caídos en defensa de Dios, de la Patria, la familia y las instituciones republicanas, quiero manifestar mi gratitud a todos los que me salvaron la vida: a quienes me rescataron de la Guardia del Regimiento 3; al suboficial de la Policía Bonaerense que impidió que me desangrara y no me abandonó, siquiera, cuando los terroristas arrojaron un lanzagranadas RPG 7 contra la ambulancia que me trasladaba; al piloto del helicóptero que me evacuó; al Hospital Churruca y a todos los profesionales de la salud que lograron que hoy siga vivo (médicos, odontólogos, enfermeras, enfermeros, terapistas, laboratoristas y demás especialistas y personas que me ayudaron) y rendir tributo a quienes murieron por nosotros y por nuestra Patria. Soldados conscriptos Domingo Julio Grillo, Héctor Cardozo, Roberto Tadeo Taddia, Leonardo Martín Díaz; teniente coronel Horacio Fernández Cutiellos; teniente primero Ricardo Alberto Rolón; suboficial principal Ricardo Raúl Esquivel; sargento primero Ramón Wladimirio Orue; sargento José Gustavo Albornoz, del Ejército Argentino, y comisario inspector Emilio García y sargento primero José Manuel Soria, de la policía de la provincia de Buenos Aires, gracias por el ejemplo que nos dieron, gracias por defendernos, gracias por haber dado todo, sin pedir nada a cambio. Somos muchos los que no los olvidamos.

Emilio Guillermo Nani

Teniente coronel (R.)

Veterano de guerra

Cambio climático

El cambio climático es ya un artículo de fe y no permite disidencias. Esto es contrario al principio básico sobre la investigación científica. Es un hecho iure et de iure, es decir, no admite prueba en contrario. El problema es que este concepto es jurídico. Estamos asistiendo a una judicialización de la ciencia, que justamente choca contra sus postulados. La certeza científica debe ser siempre un blanco móvil y los intentos de silenciar modelos que ponen en duda los paradigmas, sobre todo en un campo tan complejo como el clima, no deben ser objeto de la cancel culture.

Adolfo Fernández

Fiestas en Pinamar

Tanto se dice de la restricción de circulación nocturna, del cierre de bares y boliches. Tanta restricción y publicidad no condice con la proliferación de fiestas clandestinas que todas las noches suceden en Pinamar. Claro ejemplo se da en la dirección Del Cazón 900, casi esquina De las Artes de esta ciudad. Cada noche más de 200 personas, en su mayoría jóvenes que en algunos casos no superan la mayoría edad, invaden la propiedad privada en complejo de dúplex y casas. Los jóvenes que son inquilinos de las dos viviendas (de tres ambientes por cierto) y que usan el lugar se jactan de ser "dueños del nuevo boliche" que transgrede la pandemia. Eso mismo sale de boca de ellos cuando un vecino se acerca a pedirles respeto y precaución. Se sienten empoderados. Estamos aún en plena pandemia. No cesan las publicidades de cuidado y prevención. Pero esta gente no tiene oídos para ello. El hacinamiento en estos eventos clandestinos pone en riesgo de contagio a las familias del complejo de viviendas, donde reside gente mayor, que es población de riesgo. Y también a todo el resto. Mucho ruido y pocas nueces. En vano se reclama a la línea 134 y ni qué decir al 911. Señor intendente de Pinamar, haga algo. Ya le hemos escrito y avisado.

María Rey Petit

