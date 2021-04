De los lectores: cartas & e-mails

Mal ejemplo

En todas las carreras docentes se enseña que los seres humanos aprendemos por imitación o por propia reflexión. Y que la mejor enseñanza es cuando la actitud acompaña las palabras. El ejemplo. Nadie puede explicar los peligros de fumar mientras está fumando.

Esta semana, el mismo día que escuché al Presidente, a la ministra de Salud y al jefe de Gabinete solicitarnos a los ciudadanos actuar con máxima responsabilidad frente al Covid-19, mantener siempre el distanciamiento, usar el barbijo e higienizarnos las manos, vi también la asunción del nuevo ministro de Justicia. Allí, el Presidente le tomó juramento, pero ambos estaban sin barbijo, se saludaron sonrientes a 40 centímetros de distancia y además se acariciaron los rostros. Me surgen varios interrogantes: ¿será que el Presidente no cree en lo que dice, o no es cierto lo que dice, o no le importa que creamos en lo que nos dice? Yo quiero creerle, señor Presidente, quiero que quien conduce los destinos de todos los argentinos sea creíble. No quiero que mi vecino, al verme respetuoso de los protocolos, se mofe de mí diciéndome: “El Presidente practica el haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”.

Silvio Garbarz

DNI 13.699.282

Demagogia

¿Alguien puede explicarme cuál es la razón por la cual la ministra de Salud y el presidente de Aerolíneas Argentinas van al aeropuerto de Ezeiza a recibir cada avión que llega con vacunas? ¿Demagogia, tal vez?

Máximo J. Ramos

DNI 8.209.510

Vacunación

Excelente el artículo de Luciano Román acerca del abandono a los viejos y la vacuna militante. Y me pregunto: en lugar de poner a jóvenes de La Cámpora en ignotos centros de vacunación, ¿no sería mejor sentarlos frente a planillas de Excel para agrupar a las personas anotadas según los grupos preestablecidos? ¿Y luego ir indicando quiénes fueron vacunados y quiénes no? No parece tan difícil. No hace mucho tiempo, el presidente Fernández explicaba, en un diálogo ampliamente difundido en las redes, que el problema jubilatorio se debía a que, con los avances de la medicina, la gente vivía más tiempo y esto generaba mayor gasto previsional. Conectando ambas ideas podemos preguntarnos: ¿torpeza, ineptitud, artera intencionalidad?

Como expresa el dicho popular: “Yo no creo en las brujas pero que las hay, las hay”.

Clara Alsina

DNI 6.545.696

Respeto y educación

La educación y el respeto a los semejantes constituyen los pilares de la formación de una persona. Y cuanta más gente reúna esas características mejor le irá a un país. La adultez deja entrever qué enseñanzas, aprendizajes y valores se incorporaron en la infancia y la adolescencia. Es la consecuencia de lo que recibimos en las etapas anteriores. La forma de pensar, de obrar y de comunicarnos con los demás habla de nuestro pasado. De algún modo, nuestro pasado nos condena. En algunos casos tal vez esto no sea lineal, pero en una gran proporción sí. Hoy, ciertos comportamientos humanos están vinculados con décadas anteriores. Solo basta observar las barbaridades que se cometen en la vida cotidiana, desde insultos en la vía pública, maltratos, falta de cordialidad, de respeto al prójimo, violencia física y verbal, deshonestidad, desinterés por lo ajeno, ausencia de afecto, y así sucesivamente.

Las reflexiones sobre nuestras conductas y la toma de conciencia escasean, y quizás esto obedezca a la soberbia, la omnipotencia, que nos impiden pedir disculpas ante los errores propios. Es innegable que en educación y respeto a nuestros pares sacamos una baja calificación. Hay que asumir esto, y modificar las maneras de relacionarnos con los otros.

Ojalá haya un mea culpa sobre ciertos comportamientos y surjan cambios significativos. Nos hará bien a todos.

Marcelo Malvestitti

DNI 18.242.927

Jueces

La Cámara Federal de Casación Penal revocó el fallo que ordenó el regreso a la cárcel de Amado Boudou; en consecuencia este continuará en prisión domiciliaria. Asimismo, otros delincuentes vinculados al poder, procesados y detenidos por gravísimos delitos de corrupción, algunos condenados, como Boudou, también fueron beneficiados con la prisión domiciliaria. Estas disposiciones han sido dictadas por los mismos jueces que mediante juicios ilegales, que dinamitaron normas básicas y ancestrales del derecho, violando el principio de legalidad, la cosa juzgada, la aplicación de la ley más benigna, el debido proceso, desconociendo los plazos de prisión preventiva y un largo etcétera, encarcelaron a militares, policías, sacerdotes, civiles y hasta jueces, todos acusados de delitos llamados de lesa humanidad, por hechos ocurridos hace más de 40 años. Ya han muerto 638 en cautiverio, la mayoría sin condena, o sea, inocentes. Hay 550 con prisiones preventivas que van desde los 6 hasta 16 años, con edad promedio de 76 años, varios de más de 80 hasta 92 años continúan encerrados en la cárcel. Están condenados a muerte, a una muerte lenta, víctimas del odio y la venganza.

Estos jueces corruptos y prevaricadores están siendo maltratados por el mismo poder político al que ellos se sometieron y demolieron el derecho para acatar la difusa “política de derechos humanos” que se instaló como “política de Estado” como sostuvo el expresidente de la Corte, doctor Lorenzetti. Ahí está una de las causas del desbarranque de la Justicia que hoy padece la Argentina. De aquellos polvos estos lodos.

Los buenos jueces que aún existen deben pararse con toda firmeza, como custodios de la ley y la Constitución, frente a este poder disolvente para no terminar siendo cómplices de la degradación definitiva de la república.

Alberto Solanet

asolanet@estudiosolanet.com.ar

Soldados de Malvinas

Conmemoramos ayer el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas. La guerra de 1982 fue uno de los hechos recientes más duros de nuestra historia, no solo por los más de 600 soldados muertos. Porque a ellos debemos sumar los suicidios posteriores de muchos combatientes, por los traumas ocasionados por los sucesos vividos y el desamparo en el cual cayeron quienes habían sido obligados a participar de un acto bélico de tamaña magnitud sin la preparación debida ni el armamento necesario. Las razones de nuestro desembarco no fueron, a mi criterio, las patrióticas que esbozaron los militares en el poder. Sin lugar a dudas con ello pretendieron mejorar su imagen, en medio de un creciente malestar en la sociedad argentina. No hubo un plan previo, no hubo estrategias bélicas; sin perjuicio de ello, el desempeño de nuestras tropas fue excelente. Esto ha sido ratificado por los mismos ingleses. Pero esto en nada puede amortiguar las responsabilidades enormes que pesan sobre el gobierno de facto, que envió a morir a cientos de jóvenes. A su regreso, a esos héroes los esperó el olvido y el desamparo. Su accionar nunca fue reconocido adecuadamente. Muchos siguen hoy reclamando por el pago de pensiones magras.

En suma, se trata de una fecha para reflexionar. Una guerra puede ganarse o perderse, pero debemos honrar a todos y cada uno de los soldados, con acciones, con respeto y con memoria. Es una asignatura pendiente que duele. Esperemos que el anuncio de la Comisión Malvinas realizado ayer pueda ser el punto de partida para comenzar a revertir esta historia.

Rosana Guadalupe Vallejos

DNI 17.105.059

Modelos

Tengo dos primas salteñas que no veo representadas ni en las marcas de indumentaria ni en los medios argentinos. ¿Por qué las modelos además de ser flacas tienen que ser blancas, si más de la mitad de las argentinas no lo son? Creo que las modelos actualmente no reflejan la sociedad real y ya nadie se siente identificada con los estereotipos de belleza que imponen. La diversidad no es un problema, sino todo lo contrario, una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad.

En todo el mundo las marcas ya están transitando el camino de la diversidad. ¿Cuándo llegará a la Argentina?

Magdalena Quintas

DNI 37.228.701

Deterioro de las rutas

Parece que nadie se ocupa de mantener transitables las rutas. En eso no hay grietas, aunque en los caminos sí las haya. La ruta 50, desde Rauch hasta Ayacucho, y la ruta 74, desde esa ciudad hasta Pinamar, es una invitación a morir en un accidente de tránsito. Por la desidia y el abandono que se ve en esas rutas decir accidente es un eufemismo, dado que un choque o vuelco no sería por imprudencia del conductor, sino por la conducta inapropiada de quienes deben mantener las rutas transitables. Los pozos con que me encontré en casi toda su traza son verdaderos cráteres. Ni hablar si llueve o es de noche: hay que rezar cuando en sentido contrario avanza un camión, un ómnibus o esas enormes cosechadoras que ocupan ambos sentidos y hay que correrse a la banquina para dejarlos pasar. ¿Banquinas? No existen. Párrafo aparte para la señalización y demarcación. Ausencia total. Dato aleatorio: El estado de las rutas que describo es de hace años y abarcó a todos los gobiernos que se sucedieron. Allí hemos podido vencer la grieta política, que tanto mal nos hace.

Jorge Raúl García

DNI 12.548.804

En la red

Vacunas: Alberto Fernández pidió ayuda en forma irónica y la oposición salió a responderle

Facebook

“Permita que los privados compren las vacunas y libere la economía con un manejo responsable de la moneda”

Johnny Palomino

“No, señor, esa es su tarea, para algo tuvo al país un año estancado. ¿No prepararon nada? Respondan, para eso los votaron”- Mariela Piña

“Y sí, lamentable pero es así ,van en contra de la corriente y tropiezan siempre con la misma piedra “- Guillermo Eduardo Fraser

“Alberto, humildad y sinceridad son palabras claves para poder gobernar “- Gustavo Aníbal Moreno

“¿Es un chiste? De mal gusto”- Stella Maris Margarido

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina

LA NACION