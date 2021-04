De los lectores: cartas & e-mails

Marchas

Mientras por todos los medios posibles se nos pide que no hagamos reuniones de más de una determinada cantidad de personas, con restricciones severísimas en comercios, restaurantes, estadios, teatros, vemos cómo continúan las marchas cotidianas en el microcentro de esta ciudad a pesar de la pandemia. Hago responsables a nuestros gobernantes de continuar permitiendo estas marchas, y esperemos que entre todos tengamos más conciencia para evitar mayores desgracias en la pérdida de vidas humanas, que sin duda son evitables.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Contra la pobreza

Quien plantea problemas y no aporta soluciones es parte del problema. Esto puede aplicarse a los señores políticos del oficialismo y de la oposición (Juntos por el Cambio, liberales, partidos de izquierda de todos los matices, etc.). Sin dejar de reconocer el esfuerzo de muchas personas de buena voluntad que prestan desinteresada ayuda y que sin embargo no logran modificar la situación, debemos decir que a todos nos duelen y nos afectan profundamente la indigencia, la desnutrición y la vida a la intemperie de un número cada vez mayor de compatriotas. Estamos saturados de relatos, estadísticas de organismos especializados, imágenes desgarradoras (el caso de la niña “M” es un ejemplo), y también cansados de tantas palabras que se vierten al respecto, quizás bienintencionadas, pero que no conducen a modificar el sombrío panorama. La inversión de capitales de cualquier origen, cuando la haya, no va a crear empleo para los marginados e indigentes, sino que requerirá personal con calificaciones que serán cada vez más exigentes en cuanto a formación cultural y especializada, a la que, desgraciadamente, la numerosa población de la que hablamos no tiene acceso. ¿No sería oportuno que cuadros jóvenes de diversos orígenes políticos y culturales siguieran el ejemplo del padre Pedro Opeka, misionero argentino que fundó Akamasoa (Buenos Amigos) para sacar de la miseria a los habitantes de un basural en Madagascar? En lugar de asistencialismo, les ofreció trabajo y educación. Akamasoa es hoy un oasis de casas multicolores, en el cual ya viven 25.000 personas y 14.000 niños van a la escuela.

En Lima, provincia de Buenos Aires, el joven santafesino Gastón Vigo Gasparotti (licenciado en Economía y magíster en Política Económica) está encarando una réplica de la obra del padre Opeka. Ojalá haya muchos como él.

Miguel Ángel José Covini

DNI 5.622.456

Comando en el mar

El ejercicio del comando en el mar es el paradigma profesional de los oficiales de ese cuerpo. Al largo proceso de formación a través del estudio, la capacitación y la práctica en tareas propias del oficial, se agrega la estricta selección de la que son objeto durante toda su carrera, para elegirlos como comandantes. En su vida profesional, un submarinista debe reducir su aversión al riesgo a la mínima expresión. Debe actuar calculándolo, lo que solo se logra a través de un profundo conocimiento de los sistemas y una frecuente práctica en superar emergencias creadas exprofeso o eventualmente reales. La característica de los submarinos, y que hace a su fortaleza, es la dificultad en ser detectados. Las comunicaciones vulneran esta fortaleza y es doctrinario mantenerlas al mínimo, como así también un hábito arraigado. El comandante de un submarino desplegado siente la “soledad del comando” en modo superlativo, sabe que su tripulación espera todo de él. En tiempos de paz es necesario que todos estos condicionamientos se mantengan para formar un verdadero espíritu de lucha para cuando llegue el momento. Hay que prepararse para la guerra, con la esperanza de evitarla. La destitución del comandante Claudio Villamide no contribuye a mantener ese espíritu. Por el contrario, podría hacer que los futuros comandantes de submarinos estén más pendientes de la situación en tierra que del contexto de su buque en el mar. Solo pueden justipreciar lo acontecido al ARA San Juan aquellos que entienden las condiciones de la situación por haberlas vivido en carne propia.

Que los 44 marinos que yacen en el fondo del mar sean el acicate para hacer que nuestros submarinistas tengan las mejores condiciones de alistamiento y capacitación con muchas horas de inmersión, de modo tal que permita a sus comandantes la libertad de acción necesaria para que no se pierda dicho espíritu.

Julio Eneas Grosso

Capitán de navío (RE)

DNI 5.190.316

Vacuna a domicilio

A las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires: tengo 92 años, estoy empadronada, soy oxígeno-dependiente, padezco de EPOC, tengo un traumatismo en un miembro inferior que me impide movilizarme. Deseo saber cuándo van a venir a mi domicilio a colocarme la primera dosis de la vacuna del Covid-19. Aclaro que estoy muy expuesta, por ser asistida por cinco cuidadoras jóvenes, que se turnan, viajan en tren y en ómnibus y no están vacunadas.

Martha Eve Redoano

DNI 3.107.078

Lo que está bien

Hago público mi más profundo agradecimiento a la gente que trabaja en el vacunatorio de la Rural. Con su enorme ayuda nos fue posible vacunar a mi mamá, de 98 años, rápidamente, sin contratiempos y con la mayor cordialidad, aun en medio de la lluvia del jueves 18 de marzo. Debemos elogiar lo que se hace bien con el mismo énfasis con que se critica lo que se hace mal.

Yolanda Leibovici

DNI 5.673.844

Telepase

Tengo instalado el Telepase en mi automóvil y para consultar cada una de mis facturas actuales o anteriores debo ingresar a la página de cada una de las concesionarias. Pocas veces controlo, pero en dos oportunidades encontré inconsistencias en lo facturado o en el pase, por supuesto siempre a favor del recaudador. ¿Será un error o creen que recaudan muy poco?

Gaspar I. Gazzola

ggazzola@gmail.com

