De los lectores: cartas & e-mails

Ataque a la república

Señora Cristina Fernández de Kirchner, desde hace cientos de años el mundo descubrió la república como sistema de Estado. El resultado, si bien es perfectible, ha demostrado sus bondades. Para lograr su impunidad, ¿le parece lícito atacar la república como sistema de Estado?

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

VAR judicial

¡Los asesores del Presidente vuelven a innovar en el mundo! La Argentina sigue al frente y liderando, como antes ocurrió en la guerra contra el Covid-19. Ahora, en la pelea contra la injusticia de la Justicia. Así como en el fútbol se revisan fallos del árbitro, se anulan goles o se cobran penales con la ayuda de veedores externos que miran en una pantalla, con el sistema VAR, la Argentina tiene en 2021 el VAR judicial. Este sistema monitorea en la cabeza de AAF para detectar errores de los jueces (la segunda A es por Ángel, con AFA no tiene que ver). Estudiosos concluyen que con este VAR casi todos los goles podrían anularse e inventarse otros mediante penales.

Para honrar a Fangio –un verdadero líder mundial– y ponerlo en términos automovilísticos, este invento funcionaría como un airbag para proteger a los amigos o como un “asiento eyector” para quienes no lo son.

César Battellini

Bateluso@gmail.com

Vacunación vip

Escuchando y leyendo comentarios de diferentes personas, veo que hay una amplia coincidencia en que cada vacuna aplicada a personas que no cumplieron con el protocolo de vacunación podría significar el contagio de alguna persona mayor, y que esta tiene muchas posibilidades estadísticas de fallecer. Esto no es así. Cada vacuna “desviada del protocolo” por quienes usaron influencias indignas significa muchos contagios y muchas posibles muertes, porque por cada infectado hay varios otros contagiados. Por eso hay que exigir a nuestras pésimas autoridades que de inmediato hagan investigar y sancionar a quienes organizaron y autorizaron esa posible masacre, así como a quienes se aprovecharon de la vacuna y de sus contactos.

Rafael E. Madero

DNI 8.558.733

Inconstitucionalidad

Al sancionar el nuevo Código Procesal Penal Federal, el Congreso estableció, en la ley 27.063 de creación de aquel (su artículo 5), que “las causas en trámite hasta la oportunidad establecida en el artículo 3 (esto es, las causas en trámite bajo las reglas del anterior Código, ley 23.984 o Código Levene) proseguirán sustanciándose y terminarán de conformidad con las disposiciones de la ley 23.984 (o Código Levene) y sus modificatorias”.

De tal modo, se anticipó así a una problemática que ha adquirido hoy notoriedad por las diferentes resoluciones de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, proclamando que quedaba vedada cualquier mixtura de los procedimientos y que las cosas, en cuanto aquí interesa, debían ser así: las causas en trámite con anterioridad a la implementación del nuevo código continuarían tramitándose de acuerdo con las normas y los procedimientos del anterior (ley 23.984), y solo las posteriores (o, más puramente, las iniciadas por delitos cometidos posteriormente a su implementación), de acuerdo con los del nuevo código. Más clara y simple la regla y la división, imposible.

La Comisión, sin embargo, viene violando sistemáticamente esa ley, poniendo en vigencia (en jurisdicciones en las que aquel aún no rige o no fue implementado, como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) reglas o artículos que lo componen, para ser aplicados al anterior. Y lo ha hecho otra vez, recientemente, al dictar la resolución 1/2021, introduciendo una nueva reglamentación del recurso de revisión que, implícitamente, como en los casos de las resoluciones anteriores, ha modificado la estructura normativa del Código Levene. Por añadidura, así ha ocurrido, sin estar autorizada para ello pues, coherentemente, la ley (su artículo 7) solo le dio facultades para “evaluar, controlar y proponer, durante el período que demande la implementación… los respectivos proyectos de ley de adecuación de la legislación vigente a los términos del código aprobado…”. Por lo que de ninguna manera tiene habilitación constitucional para modificar el texto y el funcionamiento del anterior código y para dar por aplicables a él a varios puñaditos de nuevas normas (esto es para modificar el Código ley 23.984). Como ahora ha acontecido con la resolución 1/2021 (por ejemplo, en punto a la ejecución de las sentencias dictadas bajo su amparo). Todo lo cual conduce, desde esas miradas, a la inconstitucionalidad de tales decisiones. Y lo digo más allá de las potenciales cuestiones políticas que puedan haber provocado esos repentinos estímulos de la Comisión. Lo grave es que, lejos de enfrentarlas, una mayoría notable de jueces (no todos, pero sí incluso de alta instancia) ha acatado dichas decisiones. Y lo más grave aún es que al leer esas sentencias no se observa una sola línea que explique o analice cómo una decisión de la Comisión puede vencer el bloqueo impuesto por una ley, y sí, en cambio, se observa el simple reconocimiento de la fuerza jurídica de lo establecido por ella. Obviamente, que los jueces puedan llegar igualmente a alguna de las conclusiones a las que apuntan las modificaciones, con sustento en normas convencionales o interpretaciones de tribunales internacionales, será cuestión de fundamentación y de aceptación. Pero eso es otra cosa. Por ahora, la solución de aquella mayoría margina la valoración de una inconstitucionalidad flagrante desde varios frentes.

Roberto Raúl Daray

rdaray@asgabogados.com.ar

La patota sindical

Viven como reyes la mayoría de los sindicalistas, a costa de los trabajadores que explotan. Es uno de los males de la Argentina. Con el populismo, son el “brazo armado” del poder. Lástima que los trabajadores no entiendan esto y siguen siendo usados por estos personajes. Fue bochornoso lo que hicieron frente a la residencia de Olivos, enviados a patotear a manifestantes pacíficos que acudieron a expresarse por su propia voluntad. Pero tanto o más condenable es que bloqueen la entrada a un parque industrial, y bajo amenazas y actos vandálicos alteren el orden público, coarten la libertad de trabajo y atenten contra las fuentes de empleo con total impunidad. No lo vi al ministro de Seguridad de la provincia en ninguno de estos casos. Hay que hacer una gran reforma para terminar con estas actividades ilícitas. En este país hay un promedio de 3500 organizaciones gremiales, llenas de manos de obra ociosa en su mayoría, que vive opíparamente a costa de millones de trabajadores.

Rodolfo C. Castello

DNI 4.705.820

Gratificante

En medio de tantos y sucesivos fracasos que nos acompañan a diario, destaco lo gratificante que resulta de la correcta aplicación de los protocolos en acción. Asistí con turno programado al vacunatorio destinado a personas de 80 años, ubicado en avenida Roca 4200, CABA. Desde el inicio, exactamente a horario, continuando con la vestimenta apropiada, la higiene acorde con las circunstancias, el trato respetuoso, amable y colaborador brindado a los destinatarios por todo el personal asignado. Todo esto merece que trascienda al conocimiento de la ciudadanía. Hago llegar mi satisfactorio agradecimiento a las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Arsenio Morelli

DNI 4.290.815

Dueños del subte

Una vez más los sufridos pasajeros tuvieron que soportar el jueves pasado la falta de sensibilidad y escrúpulos de los señores metrodelegados, al parecer los nuevos dueños de los subtes. Tienen todos los derechos y ninguna obligación, desconocen que el derecho de unos termina donde empieza el del otro. Yo me pregunto hasta qué punto un servicio público puede ser usado a “capricho” de unos pocos, y qué pasaría si alguno de los metrodelegados necesitara de urgencia a los bomberos, un hospital, a la policía, y se encontraran con que estos están de paro. Y si por casualidad algunas de las personas que se encargan de esas actividades tuvieran la necesidad de viajar en subte, simplemente no llegarían a destino, o lo harían con demora y no pocas dificultades. Estos señores están cubiertos con todos los requisitos que marca la ley, mientras que muchos de los que viajan están simplemente saliendo a trabajar y algunos a la buena de Dios.

Mario Conti

cmario1943@gmail.com

Búsico y el rugby

Excelente la nota de Jorge Búsico del 4 de marzo sobre la personalidad de Carlos “Borgia” Casanova. Describió exactamente a una buena persona, afable y sensible, con un amor tremendo e incondicional por su camiseta, la de Alumni. Esta nota nos ha llegado muy profundamente a todo Alumni, y al ambiente de rugby que conoció al “Borgia”. Pero analizando más profundamente la nota de Búsico, podemos de la misma forma reconocer a todos aquellos que en igual medida han tenido las mismas características y han contribuido al crecimiento de sus clubes, no solo en el rugby sino en todos los deportes amateurs. En esto estriba la calidad de la nota de Búsico, en el reconocimiento a todos aquellos que trabajan en forma gratuita en los clubes solo por amor a ellos. Gracias, Jorge.

Horacio Leonardo Alegre

DNI 4.552.117

Carlos Sereday

Esta semana falleció el doctor Carlos E. Sereday, médico cirujano plástico. Era un profesional esencial, imprescindible, extraordinario cirujano y la lista de adjetivos es corta para describirlo. También podría abundar en calificativos sobre su persona y dedicación para con los demás. Tengo en mí el recuerdo de siete cicatrices de sus dos operaciones. Haciendo cálculos aproximados habría realizado más de 50.000 operaciones. En estos días, cuando rezo por él y su familia el padrenuestro, la frase “hágase tu voluntad”, me cuesta un poco, y cuando leo y escucho sobre los vacunados vip me cuesta mucho más.

Ramón E. Márquez

DNI 13.416.429

