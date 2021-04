De los lectores: cartas & e-mails

Plazos del FMI

Muy interesante la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner en el sentido de pedir (o exigir) al FMI que otorgue a la Argentina un plazo de veinte años para el repago de la deuda con ese organismo.

Ahora bien, ¿qué sucedería si el hada buena descendiera de los cielos y borrara toda la deuda? Lo que pasaría es que volveríamos a pedir prestado para financiar un déficit insostenible y dentro de unos pocos años estaríamos nuevamente en la misma situación.

Fabio Piatigorsky

fabio.piatigorsky@sion.com

Relato sobre Vicentin

Después de leer el excelente artículo de Diego Cabot sobre las realidades que se han encontrado en el caso de la cerealera Vicentin, recuerdo aquella puesta en escena de nuestro presidente junto a la joven senadora amadrinada por la presidenta del Senado en la que soberbiamente nos contaban que la expropiación de Vicentin era en realidad para “salvarla”, dada la cantidad de supuestas irregularidades que habían encontrado, que incluían hasta el lavado de dinero. Cuántas mentiras y falsedades (y van…) se le cuentan al pueblo con tal de cumplir con este progresismo letárgico que tanto mal le hace al país. Realmente lamentable.

George W. Handley

gwhandley@bluewin.ch

Alquileres

Con relación al editorial de la nacion sobre la nueva ley de alquileres, es oportuno agregar que una vez más se confirma que cuando el Estado interviene innecesaria y demagógicamente para favorecer a algún sector regulando su actividad, lo termina perjudicando. Los legisladores del oficialismo y de la oposición quisieron beneficiar al inquilino, para lo cual modificaron la ley vigente estableciendo la modificación de los plazos de vigencia de los contratos, las garantías, la fórmula para actualizar los precios, las comisiones inmobiliarias y el registro en la AFIP. La consecuencia de este innecesario intervencionismo, que interfiere en la libertad de las partes para elegir las condiciones más convenientes fue que los propietarios, ante el perjuicio generado por la ley, retiraron del mercado el 40% de la oferta, muchos pusieron su propiedad en venta y otros, en alquiler temporario, y al disminuir la oferta los precios aumentaron, perjudicando seriamente a los que necesitan alquilar. Como dijo irónicamente un referente del sector, la ley resultó equitativa para todos, porque perjudicó por igual a inquilinos, propietarios, desarrolladores, constructores y corredores inmobiliarios.

Isabel Frías

DNI 4.428.712

Representación

Las expresiones del diputado Tailhade me hicieron pensar en su pobreza intelectual y simbólica, porque el legislador considera que su grosería es “su estilo”. Sin embargo, me recordó una anécdota atribuida al general De Gaulle. Durante su presidencia, miembros de su partido discutían nombres de políticos para integrar las listas; al sugerirse un nombre, varios se opusieron aduciendo que era un individuo carente de principios y dispuesto a cualquier ruindad. De Gaulle cerró el tema afirmando que habiendo tantos seres ruines carentes de principios en la sociedad era justo que estuvieran representados.

En el caso que nos ocupa, ya que convivimos con un elevado número de personas que desprecian cualquier argumento racional, se justifica que sean plenamente representados por legisladores como el diputado Tailhade.

Susana Biasi

DNI 4.796.089

Compras

¿Por qué señor Presidente no me permite que yo compre la vacuna de Pfizer, Moderna o J&J, ya que estoy en condiciones de comprarlas y aplicarlas, como hago con las de la gripe y la neumonía. Asimismo, muchos argentinos lo podrían hacer, ya que mi empleada doméstica, que está en blanco, acaba de comprarse un celular de 23.000 pesos y no tendría problema alguno en pagar 1000 o 2000 pesos por una vacuna sumamente eficiente, como se compra la vacuna antigripal o contra la neumonía en cualquier farmacia de barrio. Para aquel que no pueda o no quiera pagarla, el Estado podría financiarla comprando las vacunas de su preferencia (rusa, china, india), pero no nos prohíba a la mayoría de la población la compra personal de lo que permite la Constitución nacional. De esa manera, en dos o tres meses posiblemente tendría el problema resuelto y sus posibilidades de reelección aumentarían, pero de seguir a este ritmo su derrota será catastrófica.

Guillermo Sandler

guillermosandler@hotmail.com

Vacunación

El sábado pasado, en medio de la pandemia y de los días de Pésaj y Semana Santa, fuimos convocados para vacunarnos contra el Covid-19 en el club Comunicaciones. La organización fue perfecta. Nos llamó poderosa y gratamente la atención la actitud de quienes nos atendieron. Algunos de ellos, empleados del gobierno de la ciudad, y otros muchos, voluntarios. Descontamos que han recibido capacitación. Sin embargo, la sensibilidad, el afecto, el respeto, la calidez y la cordialidad que demostraron nos parecieron excepcionales. Parecía que compartían con alegría y emoción nuestro sentimiento. Parecían verdaderos ángeles.

Invocamos bendiciones para cada uno de ellos y reforzamos votos para la pronta finalización de este afligente momento que nos toca vivir.

Lidia Zaidemberg

lidiazaidemberg@gmail.com

Horacio Vodovotz

horaciovodovotz@hotmail.com

Hospitales públicos

Resulta conmovedora y realista la columna Catalejo de ayer, de Carlos M. Reymundo Roberts, sobre la trayectoria de los hospitales públicos en la Argentina. Luego de detallar el servicio que prestan a la salud comunitaria, alude a la depredación de todo tipo que sufren dichas instituciones. Resulta vergonzosa la conducta de aquellos que escupen la mano de aquel que vela por su salud. Cuando prevalece la desidia, la moral se enferma.

Arnoldo Krawicki

DNI 4.420.123

En la red

Facebook

Coronavirus: Mena dijo que no existió ninguna política global de suelta de presos

“Sí, acá sí existió. En la Argentina sueltan a los chorros y nos encierran a nosotros”- Andy Monteblack

“Cuesta mucho creerle, porque casi todos los motochorros que salen en las noticias estaban presos o tenían antecedentes de delitos similares”- Luis Croce

