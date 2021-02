De los lectores: cartas & e-mails

Vacunas

En la Argentina, hemos recibido en las últimas horas vacunas desde la India. Sería interesante que se publicara el costo de flete por kilómetro y por dosis de esta partida y que pudiéramos compararlo con idéntica información de las partidas de las vacunas Sputnik V traídas desde Rusia.

Rodolfo E. Szelest



Burla descarada

Los políticos que, aprovechándose de sus cargos o influencias, han conseguido vacunarse (como así también sus amigos y familiares) antes que el personal sanitario y los grupos de riesgo merecen el más firme repudio de toda la ciudadanía, pues han tenido un proceder miserable y egoísta que los pinta de cuerpo entero. Son una vergüenza nacional. Y los políticos que no han querido hacer el más mínimo esfuerzo económico en medio de la pandemia son otro bochorno para no olvidar. Anhelo que esa misma ciudadanía tenga memoria a la hora de emitir su voto, no olvide quiénes son y a qué agrupación pertenecen. El periodismo serio debería colaborar en el recordatorio de quienes se han burlado con todo descaro de la gente.

Miguel Ángel Padilla

DNI 4.318.274

Boleta única electoral

Varios diputados de Juntos por el Cambio impulsan un proyecto de ley para implementar el sistema de boleta única de papel en las elecciones legislativas de octubre próximo, pero solo de manera excepcional para evitar los riesgos de contagios en los lugares de votación. Dicho sistema, implementado en las provincias de Córdoba y Santa Fe para las elecciones locales, es un método alternativo al voto electrónico y un avance económico que garantiza transparencia, ya que se reducen significativamente los costos de logística de los partidos políticos, se requieren menos fiscales, se impiden los distintos fraudes electorales y la manipulación de boletas.

Es importante que apoyemos esta iniciativa, pero que no sea una medida transitoria, sino que es fundamental que se establezca en forma permanente.

No puede haber legisladores, partidos políticos o ciudadanos de buena fe que se opongan seriamente a un procedimiento electoral más económico, sencillo en su implementación y mucho más transparente. Tampoco se explica el desinterés en promover en todos los distritos la iniciativa de ficha limpia para los candidatos. Desde la plataforma change.org, Será Justicia, junto al Movimiento Ciudadano Ficha Limpia, ambas agrupaciones interesadas en el saneamiento del proceso electoral, hemos lanzado la campaña “Boleta única electoral permanente” para impulsar esta modificación electoral en forma definitiva en todo el país.

Inés Arias

Secretaria de Será Justicia

DNI 28.036.797

Maite Bazterra

Secretaria del Movimiento Ciudadano Ficha Limpia

DNI 34.117.124

Menem

Agradezco al señor Menem haber gobernado sin resentimientos ni rencores, perdonando y buscando la unidad verdadera de todos los argentinos, poniendo a la Argentina en el mundo, a la altura de los expresidentes del siglo XIX. Las inversiones directas 1989/99 nunca ocurrieron desde 1983. La historia y los números reales un día lo expresarán cuando maduremos. Traten por lo menos de igualarlo.

Bernardo Shaw de Estrada

DNI 16.730.277

Epítetos

La escueta respuesta de Jorge Yoma al texto de la DAIA posterior a la muerte de Menem incluye los siguientes epítetos acerca de los judíos: “sátrapas, comerciantes, racistas, empachados de indemnizaciones” que critican a un expresidente del “país que los cobija”. Faltó decir deicidas, envenenadores de pozos de agua y asesinos de niños cristianos y ¡bingo! el clásico ideario antisemita completo. ¡Ay, Yoma, Yoma! ¿Qué lo habrá guiado? ¿El odio? ¿Qué es lo que confundió su mente? ¿Será también terraplanista y antivacunas? No se le puede contestar en serio, aunque sea diputado de mi Congreso y de mi país. No se lo puede tomar en serio. En serio, no se puede.

Diana Wang

DNI 10.134.355

Cortes de carne

Cuando veo el aviso que publica el gobierno nacional en los diarios sobre el acuerdo de precios para la carne creo que nos están jugando una broma. La foto de los distintos cortes es espectacular, carne con casi nada de grasa, pero cuando uno va al supermercado se da cuenta de que es más barata por la cantidad de grasa que tiene. ¡No nos tomen el pelo!

Jorge A. Anigati

DNI 0.571.943

Dos situaciones

Los alumnos ya regresan a las aulas, con un protocolo estricto, en burbujas, alternando con otros alumnos.

Tren San Martín: todos apretados, seguramente los mismos cada día, en los vagones con ventanas mínimas. Ambas situaciones en el mismo país. ¿Alguno de los que nos “dirigen” se darán cuenta de la incoherencia de lo que están haciendo? ¿Sabrán lo que hacen o siguen improvisando?

Mariano de las Carreras

DNI 18.110.024

Campazzo

Nunca fui fanático del básquet, pero desde que Facundo Campazzo empezó a jugar en la NBA sigo diariamente sus exitosas actuaciones. Me genera optimismo y alegría. Y me pregunto: ¿por qué me interesa ahora? Y descubrí que va mucho más allá del deporte: Campazzo representa y ejemplifica todo lo que hoy escasea y necesita la Argentina: trabajo, esfuerzo, dedicación, foco, humildad.

Muchas gracias, Facundo, sos un ejemplo. Nos mostrás a diario que con seriedad y trabajo todo puede mejorar. Ojalá que como sociedad te imitemos.

Alejandro Poth



En la red

Facebook

Ginés González García y las PASO: “Lo que dije es lo que digo para cualquier actividad innecesaria que se pueda postergar o no hacer”

“¿Actividad innecesaria: democracia? Estamos viviendo un régimen dictatorial autoritario”- Enrique Müller

“Se hacen manifestaciones, velorios, festejos de la lealtad peronista, hay gente de vacaciones por todos lados sin cuidados, pero a él le parece innecesario que la gente cumpla con su deber cívico por el riesgo sanitario”- Rodrigo Ceridono

