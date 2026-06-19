De los lectores: cartas & e-mails

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Defensa y encubrimiento

Entre la defensa a ultranza de quien está acusado de la comisión de un delito, existiendo pruebas harto concluyentes de su verosimilitud, y el encubrimiento o la complicidad, existe una muy delgada lámina.

Con el mayor de los respetos, a quien le quepa el sayo que se lo ponga.

Roberto Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Obras demoradas

Es lamentable observar en la CABA, obras inconclusas y demoradas que no sólo afean las vistas si no que también provocan perturbaciones y accidentes a los peatones. Tal es el caso de las paradas de micros en las intersecciones de las avenidas Cerviño y Bullrich. Meses de trabajo discontinuo y mal señalizado. Es necesario que las autoridades pertinentes se decidan y concluyan las obras referidas. Los ciudadanos lo agradeceremos.

Jorge Augusto Cardoso

jinete@outlook.com

Trapitos

La decisión de endurecer las sanciones contra los trapitos constituye una señal que muchos ciudadanos esperábamos desde hace años. Ojalá sea suficiente para comenzar a erradicar una práctica que se fue naturalizando hasta convertirse en una verdadera amenaza al orden público.

Durante demasiado tiempo nos acostumbramos a una situación que nunca debió aceptarse como normal. Estacionar un vehículo en la vía pública implicaba, en numerosos casos, entregar dinero no por voluntad propia, sino por temor a las consecuencias de negarse. La supuesta colaboración terminó transformándose en una forma de intimidación que condicionó la libertad de miles de conductores.

El espacio público pertenece a todos los ciudadanos y no puede quedar sometido al control de grupos que deciden quién estaciona, cuánto paga y bajo qué condiciones.

Los vecinos tenemos derecho a circular, estacionar y utilizar el espacio público sin sentirnos condicionados por amenazas o presiones de ningún tipo. Recuperar ese principio básico es elemental.

Francisco Sciaky

franciscosciaky@gmail.com

Florencia Peña

“Errare humanum est”. La producción del programa del canal de streaming Luzu TV en el que trabaja Florencia Peña se equivocó fiero al no haber chequeado antes con diversas fuentes confiables la “fake news” que salió de boca de la conductora. Ella también se equivocó al no recurrir a su propio criterio y tener la prudencia de tomarse un tiempo antes de anunciar que el padre de Messi había fallecido. Pero lo que más molestó, a mí y a muchos, fue su tono displicente dando esa triste noticia. Como si hubiera dicho: “Me dicen por la cucaracha que se largó a llover”. Y pasó a otro tema como si nada. Fría, indiferente, desapegada, desinteresada, estaba refiriéndose nada menos que al padre de un jugador del que hoy se habla en el mundo entero. Y eso que es actriz. Su falta de sensibilidad duele más que su falta de tino e irresponsable actitud.

Irene Bianchi

irenebeatrizbianchi@hotmail.com

DECLARACION JURADA

En la entrevista realizada por el periodista José Del Rio, Manuel Adorni reveló que mintió en diciembre 2023 con su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, mentira que repitió en las declaraciones de 2024 y 2025.

Soy de los que aplauden al presidente Javier Milei por la exitosa gestión económica. Coincido también en que se debe dejar actuar a la Justicia para que determine la veracidad y origen de los fondos no declarados por Adorni, porque como dijo el presidente, “no voy a ejecutar a un inocente”, y principalmente aplaudo de pie cuando el 1º de marzo de este año, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso dijo “La moral como política de Estado”. Pregunto: ¿no es inmoral mentir bajo juramento de declarar la verdad? Mi respuesta es que sí y que ya no depende de la Justicia, porque en este caso, la responsabilidad de tomar medidas recae directamente en el Presidente de la Nacion. Me sigo preguntando: ¿merecemos los argentinos que la jefatura de Gabinete esté en manos de un mentiroso serial?

Espero que los hermanos Milei, demuestren con hechos que "La moral como política de Estado” no es solo el titulo de un discurso.

Raúl J. Gándara

rjga@live.com

Vilas y Messi

En tiempos en que el deporte suele medirse por la inmediatez del resultado, vale la pena detenerse a reconocer la trayectoria, la conducta y el legado de Guillermo Vilas. “Willy” ganó 62 títulos individuales de la ATP que incluyen Roland Garros, US Open y el Abierto de Australia. No solo fue un número uno para los argentinos por sus títulos, su talento y su formidable entrega dentro de la cancha; también lo fue por haber abierto un camino internacional para nuestros jugadores, con disciplina, humildad y una pasión que trascendió generaciones.

Por eso, cuando recientemente Lionel Messi —a quien admiro profundamente como nuestro máximo referente futbolístico— tuvo palabras de reconocimiento hacia Rafael Nadal, también retirado de la actividad profesional, sentí que hubiese sido lindo, justo y emotivo que, en esa misma línea, recordara a Guillermo Vilas. No para quitarle mérito alguno a Nadal, un gigante indiscutido del deporte mundial, sino para poner en valor a quien fue y sigue siendo una referencia enorme para Argentina.

Messi y Vilas pertenecen a disciplinas distintas, pero comparten algo esencial: ambos llevaron la bandera argentina a lo más alto con talento, esfuerzo y una dedicación ejemplar.

Daniel Calabró

daniel.calabro@bruchoufunes.com