De los lectores: cartas & e-mails

Coronavirus

Mensaje

No nos enojemos con el mensajero, sino prestémosle atención al mensaje. Una vez más el universo nos interpela hacia dónde estamos yendo y si no nos gusta lo que estamos recibiendo, repasemos lo que estamos dando. Un maestro invisible nos ha venido a enseñar un nuevo camino, en el que nada será como antes.

Qué buena oportunidad para replantearnos el real sentido de la vida. De nosotros depende.

Jorge Niklison Aldao

jnaprimero@gmail.com

Cacerolazos

Al dirigente rural Eduardo Buzzi le diría que la "estúpida cacerola" es una importante manifestación popular que incluso en muchas oportunidades sonó a favor del campo. Estúpido es pensar que en esta ocasión se manifiesta exclusivamente en contra de Alberto Fernández y menos aún por su manejo frente a la crisis del coronavirus. Esta cacerola está dirigida a la clase política toda, y no es la primera vez que este utensilio de cocina se utiliza para este reclamo. El costo de cada legislador para cada uno de los contribuyentes es insostenible desde hace décadas en un país que mide cada vez una pobreza mayor. Autos, innumerables asesores, pasajes de avión son algunos costos directos que se suman al sueldo ya significativo de cada senador y diputado. El exsenador Pino Solanas llegó a tener 35 empleados para él en la Cámara alta. Una pyme pagada por los contribuyentes, para luego llenarse la boca en defensa de los pobres en cada uno de sus grandilocuentes discursos para la TV. Voy a parafrasear al señor presidente de la Nación: "Muchachos, esta vez les toca ganar menos". Y agrego: no solo esta vez. Definitivamente el país no puede afrontar más el costo de estos privilegios en el Congreso y en la Justicia.

Carolina Rawson

DNI 12.491.898

Paritaria

En la tercera inauguración de un sanatorio del gremio de camioneros, el Presidente dijo: "Una vez me tocó cerrar una paritaria de los camioneros porque Néstor (Kirchner) se había ido a China. Hugo les sacó de todo a los empresarios, todo para los que trabajan, nada para él". Considero que es un concepto peligrosísimo en la mente de quien dirige los destinos de la Nación, ya que Moyano no les sacó nada a los empresarios, sino que consiguió beneficios que pagamos todos los ciudadanos a través de aumentos en los fletes. Quizás la presencia del hoy presidente en esa paritaria debió ser para evaluar hasta qué punto esas exigencias sindicales iban a tener como resultado costos de transporte interno de los más altos del mundo, que no solo perjudican a muchas actividades tornándolas deficitarias, sino que son un elemento inflacionario por excelencia.

Esperemos que recapacite y se dé cuenta del error que cometió entonces y no lo repita.

Rodolfo E. Szelest

Rodolfo.szelest@gmail.com

Transición

Realmente me asombra que la oposición no haya presentado ninguna alternativa al proyecto que el Gobierno presenta sobre cómo salir de la cuarentena. La demora en esa transición nos provocará un derrumbe en la economía muy difícil de salir. Esto me recuerda al 1 a 1, que al principio fue un gran acierto y luego la tardanza en dejarlo nos creó la gran crisis de 2001. Por otro lado, es fundamental aprovechar esta crisis para achicar el Estado, en especial la cantidad de diputados y senadores que tenemos. No basta con bajarles el sueldo, porque luego se lo subirán. Y respecto de la carga impositiva, es un momento propicio para eliminar impuestos (igual no se van a pagar). Tenemos una gran oportunidad, aprovechémosla, que el Estado mire para adentro y no solo hacia afuera.

Carlos Lorenzo

DNI 4.614.406

Seguro del automóvil

En un momento en que un altísimo porcentaje de los automóviles están inmovilizados sin circular, y por ende el índice de siniestralidad de las compañías de seguro es muy, pero muy bajo, ¿no sería procedente que las estas bonificaran a sus asegurados parte de las primas (cuotas) mientras estas medidas duren?

Felipe Aja Espil

DNI 10.141.046

Megaciudades

Hace veinte años que desde la cátedra y en conferencias (y también en algunas cartas de lectores) sostenemos que el modelo de megaciudades es insostenible ambientalmente. Las condiciones de vida de las grandes ciudades fue motivo de tratamiento serio hasta la década de los 90, cuando la globalización de servicios hizo más rentable concentrarlos. Los grandes daños a la salud física y mental fueron ocultados bajo la ilusión del consumismo, donde se pone a disposición de las personas más bienes de los que necesita y de los que puede adquirir. Seguimos sosteniendo el modelo de colonias rurales y tecnológicas, con energía "democratizada", con generación y almacenamiento de potencia media. Mientras tanto, el virus seguirá mutando...

Héctor J. Fasoli

DNI 12.498.457

Héroes de Malvinas

El 2 de abril de 1982 en un operativo militar conjunto, impecable desde el punto de vista profesional, se recuperó el irredento suelo patrio de Malvinas; el capitán de infantería de Marina Pedro Edgardo Giachino se erige en el primer héroe. El país se puso de pie y produjo lo que parecía imposible, la unión de los argentinos tras un objetivo común. Esta fecha, hito de la defensa de la soberanía argentina en los tiempos modernos, debe actuar de acicate en todos nosotros; la concordia y la paz deben primar. Esta es una deuda para con nuestros combatientes, aquellos que yacen en la tundra malvinense, en el Mar Argentino, como a los que vemos desfilar con orgullo en cada acto, en cada rincón de nuestra querida Patria.

Gloria y honor a nuestros caídos y héroes, gloria y honor a nuestros bravos combatientes, que su sacrificio no sea en vano, que las palabras "libertad, justicia, concordia, paz, equidad social y soberanía" no sean meras declamaciones de campaña, sino objetivos reales de la Argentina por venir.

Pedro Pablo Farías

DNI 11.420.597

En la Red

Elogio del Presidente a Hugo Moyano

Facebook

"Alberto... cuando le decís a Moyano "pará... que le estás sacando de todo", ¿no te das cuenta de que el empresario le dice que sí y después lo traslada a los precios? ¿No te das cuenta de que es una extorsión?" - Alejandro Langlois

"Qué lástima, señor Presidente" - Marta Lilia Massa

