De los lectores: cartas & e-mails

Voto responsable

Con relaci贸n al excelente art铆culo 鈥淧reguntas inc贸modas para la dirigencia pol铆tica鈥, escrito por N茅stor O. Scibona y publicado el 20 del actual, quisiera felicitar al autor y hacer algunos comentarios. Estimo que m谩s all谩 de los interrogantes muy pertinentes que se le formulan en el texto a la dirigencia pol铆tica, tambi茅n se considere extenderlos a los ciudadanos que emitir谩n su voto 鈥搈谩s trascendente que nunca en esta oportunidad鈥 en las pr贸ximas PASO y en las elecciones de medio t茅rmino previstas para el 23 de octubre. Creo que mi propuesta ayudar铆a a pensar el voto, emitirlo de una manera responsable, acorde con la conciencia ciudadana de cada argentino. Es hora que cada uno de nosotros act煤e pensando en las consecuencias de nuestro voto, que elegir谩 la dirigencia pol铆tica que eventualmente criticaremos ma帽ana...

Renata Vieira

rmcmvieira@gmail.com

Primitivismo

Resulta que Macri hizo un Zoom desde su habitaci贸n y al fondo se ve铆a a su esposa, Juliana, en la cama. 驴Y...?

Si los argentinos seguimos poniendo esas cuestiones en el centro de nuestras preocupaciones, nos vamos a dar cuenta demasiado tarde de que el kirchnerismo est谩 entregando las pocas gotas de soberan铆a real que le queda a la Argentina, y ampliando la pobreza con la intenci贸n de seguir teniendo suficiente cantidad de voto cautivo, de gente en una marginalidad que les hace decir 鈥渆l asfalto no se come鈥. Es decir, un primitivismo solo explicable por el hambre urgente, y creciente.

Daniel Pardini

prof.danielpardini@gmail.com

Insensibilidad

El domingo 21, un lector manifest贸 en su carta:

鈥...no me interesa entrar en la pol茅mica de la pobreza, de la situaci贸n de calle de los chicos y del Estado ausente鈥. En las ant铆podas, lo que a m铆 me duele en el alma y me indigna es la vida que est谩n condenados a vivir la ni帽a M. y su mam谩, como tantos otros millones que ya son la mayor铆a de la poblaci贸n argentina. La trifulca entre distintas autoridades es solo una muestra m谩s de la incapacidad e indiferencia de una gran parte de la clase pol铆tica y de la propia sociedad que la vota salvo honrosas excepciones, lo cual desde hace demasiadas d茅cadas viene hundi茅ndonos en esta inveros铆mil tragedia. Hace 90 a帽os, Ortega y Gasset nos lanz贸 el reto 鈥渁rgentinos, 隆a las cosas!鈥. 驴Reaccionaremos o seguiremos con el antiguo dicho 鈥淵o, argentino鈥? Parafraseando al gran poeta T.S. Eliot, pregunt茅monos 驴d贸nde est谩 la verg眉enza que hemos perdido viviendo?

Carlos Tonelli

DNI 18.796.008

Vacuna antigripal

La vacuna para la gripe es anual, se da en marzo, antes de los primeros fr铆os oto帽ales, y dura hasta diciembre. La buena noticia es que ya est谩 disponible en vacunatorios y farmacias. Me asombr贸 al pedir el turno online que me lo dieran al d铆a siguiente, y al concurrir a Vacunar (adonde voy siempre, la atenci贸n es excelente y toman la temperatura antes de entrar) hab铆a solo una persona, cuando otros a帽os se formaban filas fuera del local. Creo que muchos tienen miedo de que si se dan esta vacuna no pueden darse la del Covid-19, pero no es as铆, al consultarlo me dijeron que se debe esperar 14 d铆as (como m铆nimo) para recibir la otra vacuna. Solo eso.

Como el tema del Covid-19 viene lento por la falta de vacunas 鈥搚 todav铆a no hay turno para los mayores de 70 a帽os鈥, parece una buena idea no olvidarse de la gripe, que tambi茅n mata.

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

Discapacidades

En mi car谩cter de padre de Juan Sebasti谩n, hoy de 48 a帽os, felicito y agradezco el editorial sobre la situaci贸n de las personas afectadas por el s铆ndrome de Down. El criterio adoptado por el Gobierno para la distribuci贸n de las escasas vacunas en funci贸n de la poblaci贸n de cada provincia, pero sin tomar en consideraci贸n la composici贸n etaria y morbilidades, habla de la escasa idoneidad de quienes tomaron esa decisi贸n. La nula voluntad de mejorar el criterio de distribuci贸n, teniendo en cuenta las diversas discapacidades, no hace sino confirmar esa pobre actitud. Similar es el caso de unos 300.000 argentinos diab茅ticos e insulinodependientes. Espero que prime el buen criterio y se corrija este manifiesto error antes de que se logre contar con los tan demorados millones de vacunas.

Juan Ram贸n Mantilla

DNI 4.372.383

Memoria

Soy un joven de 22 a帽os que est谩 harto de escuchar estas tres palabras: 鈥渕emoria, verdad y justicia鈥. Estas palabras no significan lo que dicen, ya que la 鈥渕emoria鈥 es para unos pocos, la 鈥渧erdad鈥 ni siquiera es verdad y est谩 mal contada, y en lugar de 鈥渏usticia鈥 terminaron haciendo venganza. Lo j贸venes de esta generaci贸n nos sacamos la venda de los ojos y conocemos la verdad de los acontecimientos de nuestra historia. No nos adoctrinar谩n m谩s. Cuestionamos e investigamos. La necesidad de revisar los a帽os 70 est谩 cada vez m谩s latente en los j贸venes. No tenemos miedo, ya que estamos asistiendo a la ca铆da del relato oficial setentista.

Iv谩n Ara

DNI 41.756.827

Pola Su谩rez Urtubey

Con gran tristeza recib铆 la noticia de que hab铆a muerto Pola Su谩rez Urtubey, music贸loga, acad茅mica y una gran persona. Tuve la suerte de conocerla personalmente en los extraordinarios cursos de 贸pera que dirigi贸 en el Teatro Col贸n, donde ella y otros maestros, entre los que estaba Valdo Sciammarella, inolvidable director del coro de ni帽os, dictaban clases con la presencia de j贸venes artistas del Instituto del Teatro Col贸n, que ilustraban las clases con m煤sica. Los art铆culos sobre m煤sica cl谩sica que escrib铆a Pola en la nacion deber铆an ser recopilados y publicados en un libro, as铆 como se publicaron sus comentarios de las 贸peras en los programas de mano del teatro. Quienes la conocimos siempre la recordaremos.

Laura Onetto de Bieule

DNI 5.274.754

En la red

Facebook

El motochorro que asesin贸 a Mar铆a Rosa en Ramos Mej铆a hab铆a salido de la c谩rcel por la pandemia

鈥溌緼lguno de los responsables de la liberaci贸n de este delincuente ir谩 a pedir disculpas a la familia de esta pobre v铆ctima?鈥- Ra煤l Beltr谩n

鈥溾sta es la Argentina hoy. Los delincuentes fuera, los honestos, muertos. Nada de qu茅 sentir orgullo鈥-M贸nica Carim

鈥淧ara robar y matar no ten铆a ning煤n problema respiratorio鈥- E. M. Leonardi

