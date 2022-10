De los lectores: cartas & e-mails Vocera presidencial, Estanflación y Jubilados

escuchar

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

Vocera presidencial

No nos merecemos, y menos en estos tiempos, una vocera presidencial que en lugar de informar se remita a contestar lo que quiere y no lo que le preguntan, a denigrar y destratar a sus pares como si fuesen inferiores, a desdecir los hechos para transformarlos en una conveniente conspiración armada por el macrismo, a tener una actitud soberbia y creer que tiene la verdad en sus dichos. Es una impresentable que con un poquito de poder se siente superada. Usted debe respetar a sus pares, contestar las preguntas y dar una visión real de los hechos y no su libre y equivocada interpretación. Gente como usted es la que nos hace mal, es la que no necesitamos. Usted es parte de este fracasado gobierno; no se jacte de sus dichos porque no reflejan la realidad. Dios y la patria se lo demandarán.

Hernán Martínez

DNI 13.513.297

Estanflación

La estanflación es la situación en la que se encuentra actualmente nuestro país. Consiste en alta inflación persistente, con un elevado número de desocupación y desempleo, y una economía estancada. No hay país en el mundo que subsista mucho tiempo una situación semejante, y sin miras a mejorar en el corto plazo. De seguir así, podemos ir a una hiperinflación. No puede activarse la economía con trabas al comercio, cambiando las reglas de juego constantemente en el mercado interno y externo, que no dejan de ser más de lo mismo, y el control del Estado en detrimento de las exportaciones e importaciones. Los distintos tipos de dólar que están vigentes no dejan de ser parte de una devaluación encubierta. El valor del dólar oficial es irreal, incluso el blue no refleja el valor real de esa moneda. Es inviable invertir en un mercado así y con un índice de inflación atroz. Además, se recurre al FMI para crear más deuda y más compromisos a asumir con acreedores, sin respaldo y sin miras a generar mayor ingreso de divisas a las arcas del Estado, para saldar estas deudas. Es patear el problema para adelante. No puede haber progreso ni salirse de una situación como esta, cuando no hay compromiso político, y nadie en el Gobierno tiene un plan económico a corto o largo plazo.

Rodolfo C. Castello

rccastello@hotmail.com

Jubilados

Los jubilados siguen siendo la variable de ajuste de la economía. Con magros haberes, en particular los de la mínima, que asciende a algo más de $50.000 por mes. Es un monto exiguo que no solo no alcanza para cubrir necesidades sustanciales, sino que la inflación mensual del mes anterior, del 6,7%, terminó por sumergirlos en la indigencia. Todo esto no se tapa con bonos insuficientes ni con mejoras en la movilidad porque el problema es mucho peor. Cuesta creer que quien está al frente de Economía no observe este profundo deterioro causado por pésimas políticas. Tal vez ni siquiera le importa, porque lo que busca es durar y llegar a la elección. Además, los aportes al sistema efectuados durante 30 años o más deberían servir para un haber jubilatorio superior. Sin embargo, las contradicciones son el norte de sus políticas. Ahora, la Anses entregará un bono de $45.000 a indigentes usando fondos que pertenecen a los jubilados. ¿Hay alguna explicación para semejante distorsión? Ninguna. Jubilados en la indigencia... pero se llenan la boca hablando de justicia social. Vergonzoso.

Mario A. Parafati

malejandroparafati@gmail.com

Por el planeta

El esclarecedor artículo de Alieto Guadagni (publicado en la nacion del viernes 21) alertando sobre las consecuencias del calentamiento global y acerca de la reunión a realizarse próximamente en Egipto para discutir el tema, brinda una extraordinaria oportunidad a la Argentina para fijar su posición en el contexto mundial ofreciendo colaborar con el objetivo de disminuir la generación de gases de efecto invernadero.

Nuestro país es uno de los mayores en latitud del mundo, con toda variedad de climas, vastas extensiones de cultivo, montañas, ríos, glaciares y áreas forestales, expuestos a las consecuencias incalculables de los efectos del calentamiento por inundaciones, sequías o incendios.

La Unión Europea (UE) ha puesto énfasis en la importancia de este fenómeno mediante el Acuerdo de París en el año 2015, formalizando acuerdos de cooperación con las principales potencias, así como con América Central, México y Brasil.

Es fundamental que la Argentina participe en la reunión de Egipto ofreciendo colaborar activamente en lograr la disminución de gases de efecto invernadero para que nuestro planeta continúe siendo razonablemente habitable en las futuras generaciones.

Silvio Kremenchuzky

skremenchuzky@gmail.com

Privilegios

Los privilegios de los jueces de no pagar Ganancias y las jubilaciones de privilegio de los funcionarios que ocuparon cargos de rango en la administración pública ya resultan anacrónicas en una Argentina que pide a gritos que se deroguen los privilegios como debería ser acorde con la Constitución. ¿Se acuerdan de los cinco presidentes en una semana? Puerta, Camaño, Rodríguez Saá, Duhalde, que aún viven, todos cobran jubilaciones de privilegio sin que nadie los haya votado. El próximo presidente, si tiene intenciones de gobernar en vez de administrar privilegios, debería derogar por decreto todos los que se mantienen desde la época colonial y adaptarse al siglo XXI.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Presos con celular

Leemos a menudo acerca de los delitos que se organizan desde dentro de las cárceles, llevados a cabo por los reclusos utilizando teléfonos celulares o de línea. No solo ellos son los responsables, sino nuestros políticos, responsables de sancionar leyes, que no se animan a tomar la resolución de impedir el acceso a esos aparatos a los presos, o en su defecto de inhibir las señales de telefonía en las áreas correspondientes de los establecimientos carcelarios. Pierden el tiempo en determinar el día del sándwich de cantimpalo y no se ocupan de la seguridad de la población. Por eso cada vez son menos respetados y creíbles.

Carlos Herrero

DNI 4.530.221

LA NACION