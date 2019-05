De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de mayo de 2019

Si a los argentinos nos falla la memoria de corto, mediano y largo plazo, considerando la reciente noticia de la fórmula presidencial Fernández-Fernández, al menos aprovechemos "el diario del lunes" que nos pueden leer cualquiera de los miles de venezolanos exiliados por falta de libertad.

Ignacio Amaya

Otra dimensión

Es sabido que, dado que la reina Máxima nació en nuestro país, los holandeses tienen una gran curiosidad por lo que pasa en la Argentina. Para cubrir las elecciones presidenciales de este año, un importante diario de Ámsterdam envió a un destacado periodista, que me contactó para que le explicara muchas cosas que no entiende de la política local. Particularmente, le llamó la atención que en un breve lapso la expresidenta protagonizara situaciones que en cualquier país normal pertenecen al género de la política-ficción.

Asistió a la presentación de su autobiografía en la Feria del Libro, donde Sinceramente, su primer y único libro, fue recibido como si su autora fuera Borges y de inmediato se transformó en un best seller. Pocos días después, Cristina Kirchner dio a conocer un video en el que anunció que había elegido a Alberto Fernández como candidato presidencial, reservándose para ella solo la vicepresidencia de la Nación. El martes pasado debutó como procesada en uno de los once procesamientos que tiene, en el que se la acusa de ser la jefa de la banda que defraudó al país en 46.000 millones de pesos con la obra pública. Junto a ella estaban en el banquillo varios miembros de su gabinete que la acompañó durante su gobierno. Lo que más sorprendió al periodista holandés es que, según las encuestas, Cristina cuenta con una imagen positiva en un 35% del electorado.

Cuando se despidió, el holandés me dijo que la Argentina le hizo evocar una vieja serie televisiva, La dimensión desconocida, donde todo era posible.

Luis E. Luchía-Puig

Claridad

Como dijo Heráclito, "nadie se baña dos veces en el mismo río", es una verdad de Perogrullo que aplica para toda nuestra clase política, donde los enemigos de ayer son los amigos de hoy. Alberto Fernández nos explica cómo Cristina ha cambiado a pesar de que hace apenas meses dijo que no se arrepiente de nada excepto de no haber explicado sus decisiones más claramente, lo que es sorprendente para tan locuaz y eximia oradora. Ungido en candidato presidencial "consorte", Alberto trocó sus hábitos de moderado y sufrido político luego de una travesía de diez años en el desierto por el de militante fundamentalista dispuesto a arrasar con el Poder Judicial, por cierto bastante maltrecho. Al menos tiene el mérito de ser claro.

Andrés Scheimberg

Mentiras sin condena

Me pareció excelente el artículo de Déborah Huczek ("El daño de la mentira sin condena"). Si bien se refiere a la Justicia, el hecho de mentir es algo que se ha instalado en nuestra sociedad, a tal punto que parecería que todos lo hacen. Faltar a la verdad es algo que ya no se ve tan mal. Entonces se mienten entre padres e hijos, las parejas entre sí, a los amigos, en los negocios, en las transacciones, dentro de las instituciones, en el gobierno y en todo tipo de relación. En esto no existen los matices. Una mentira piadosa no quita el mal proceder. Sería bueno recordar que dentro de los valores morales existe uno que es común a varias religiones: no levantar falso testimonio ni mentir. Y que los que lo hacen deben afrontar las consecuencias de sus actos.

Adriana Di Paolo

Veredas rotas

Tras un día de intenso trabajo, antes de las 23 ya estaba dormido. Entonces, cálidamente abrigado, soñé. Y me sentí inmensamente feliz: soñé que ningún impuesto o factura de servicio por vencer me preocupaba, que ni la crisis económica ni la inflación me afectaban en lo más mínimo, que el presente y el futuro me sonreían, que podía planificar sin preocupaciones económicas todos los viajes a Europa (donde vive parte de mi familia) que quisiera. Todo esto resultaba posible por una razón muy sencilla: era fabricante de baldosas para veredas y proveedor de la ciudad de Buenos Aires, y mi negocio estaría asegurado: siempre habría veredas destruidas por una u otra razón y necesidad de baldosas para colocar, recolocar y volver a colocar... y así hasta el infinito. Luego desperté y volví a la realidad.

Silvio Saks

Condena por un aborto

No entiendo bien. ¿Puede alguien explicarme? El doctor Rodríguez Lastra fue condenado por no matar a un bebé que ya tiene dos años y salvó a la madre. Debemos cumplir con la ley de Dios antes que con la ley de los hombres. Esa es la verdad que nos hace libres. Creo que admitir que un profesional no tenga libertad para decidir de acuerdo con sus conocimientos y responsabilidad profesional nos pone delante de un sistema que pretende esclavizarnos, una tiranía que persigue al hombre que le pone límites a su voracidad. Si no lo vemos claro... estamos en el horno.

Lidia Lavalle Cobo

Días festivos

Señor Presidente, cuando viajo en el transporte público la gente se apresura a ceder su asiento a quien lo necesita. Son buenos ciudadanos, que quieren hacer de nuestro país un lugar mejor. Seguramente no quieren poner palos en la rueda. La Argentina está compuesta en su mayoría por estos compatriotas. El 13 de mayo fui con mis 91 años a las oficinas de AySA, que estaban cerradas por el Día del Trabajador Sanitarista, sin tener en consideración hacia el ciudadano que en esa fecha se acercara allí por algún trámite. Hago votos para que usted y sus colaboradores cercanos busquen la manera de eliminar esos días festivos inútiles. Me costó mucho llegar a AySA con mi certificado de discapacitado. ¿Qué harían en mi lugar?

Jorge Chadarevian

Alberto Fernández: "No voy a dar un indulto, el que lo piensa es un estúpido"

"También dijo que el gobierno de Cristina no tenía nada rescatable y hoy están a los besos... dame un solo motivo para creerle" - Juan Adimari

"Si nos insulta así en campaña... imaginen si llega a presidente" - Julia Graciela Carrera

"Tal vez sea cierto, no va a dar un indulto, va a dar muchos indultos" - Judith Galarza

