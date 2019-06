De los lectores: cartas & mails

Legitimidad; Primer ministro; Símbolos patrios; Días no laborables; Piquete en Retiro; Fin de fiesta; Cuidar el dinero; El uso del VAR; PAMI no escucha; Otra cara del apagón

Legitimidad

Con tristeza y desilusión, los argentinos somos testigos de las piruetas que nuestros políticos practican por interés propio y con menosprecio hacia los votantes. Critican con fiereza posiciones políticas contrarias sin que ello les impida, cual avezados saltimbanquis, cruzar a guarecerse en ellas cuando calculan que así tienen más posibilidades de obtener un cargo en el presente o futuro gobierno. Las elecciones provinciales se programaron para la misma fecha que las nacionales o para dos fechas diferentes, según conviniera a los intereses del gobernador, sin tomar en cuenta que la segunda opción es doblemente gravosa. Para los votantes, no para ellos. Las listas colectoras se establecen y se desechan sin recato y sin más argumento que la conveniencia electoral de quien tiene el poder de establecerlas o desecharlas. Las provincias recurren o no al ballottage según convenga al partido gobernante, con absoluta indiferencia respecto de cuál sistema transparenta mejor la voluntad de los gobernados.Acceden al gobierno y juran someterse a la Constitución vigente, pero luego no se cohíben en reformarla si ella traba sus veleidades reelectorales. El tránsito a través de todos estos vericuetos electorales se practica sin pudor y ante la justa crítica se aduce que es legal. Aunque sea legal, no es legítimo, y es fundamental la distinción entre ambos conceptos: en el primero subyace la ley; en el segundo, la integridad moral. Cualquier leguleyo avezado es capaz de soslayar, legalmente, leyes que traban sus pretensiones.

Las acciones de un gobernante o de un aspirante a serlo no solo deben ser legales; deben ser, sobre todo, legítimas.

Iñaki Zuberbühler

DNI 4.260.061

Primer ministro

Muy probablemente ha llegado el tiempo de sincerarnos. Tantas fórmulas, partidos, calendarios electorales demuestran nuestro sentimiento confrontativo e individualista. Prácticamente de los cuatro años solo se gobiernan dos, el resto se gastan las energías -y mucho dinero- en campañas electorales (excesivas tal vez) y el resultado es un país paralizado. La propuesta que debería hacerse es lograr un sistema parlamentario (como Alemania, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido, entre otros), en el que existe un jefe de Estado, pero el país es administrado por un Parlamento, a través de un primer ministro. Somos amantes del disenso y de la discusión eterna... y para lograr el ansiado consenso, ¿por qué no hacerlo mediante un Parlamento? Se ahorraría mucho tiempo y dinero, y probablemente habría una mejor representación, en especial de las minorías. Es hora de estudiar el tema para estas tierras tan sacudidas por marchas y contramarchas que nos mantienen empantanados en el tiempo.

Tal vez el sistema presidencialista haya quedado obsoleto y un sistema parlamentario sería la mejor manera de tratar de alcanzar el éxito.

Pedro Sylvester

opinion2m@yahoo.com.ar

Símbolos patrios

En oportunidad de una fiesta patria, como el Día de la Bandera, colocamos en mi casa la bandera argentina en algún balcón o ventana a la calle. Es un rito, y recuerdo que estaba absolutamente generalizado en mis años más jóvenes. La gran mayoría de las casas y los departamentos de la ciudad lucían con orgullo la bandera nacional, tal como hoy sucede en la mayoría de los países del mundo cuando celebran sus fechas patrias.

El jueves pasado vi con gran tristeza que en nuestro caso esta costumbre ya no existe, son mínimas las expresiones de orgullo patriótico reflejadas en el uso de nuestros símbolos, que por otra parte (y curiosamente) se encuentran exclusivamente reservadas al ámbito de los logros deportivos. Probablemente esta circunstancia sea un producto más de la lamentable decadencia cultural, económica y social de la Argentina en los últimos 75 años (casualmente son los que yo he vivido), que le ha quitado a nuestra sociedad el orgullo de manifestarse públicamente por su país.

Alberto Pablo Villamil

DNI 4.435.145

Días no laborables

Creo que no corresponde bajo ningún concepto considerar feriados laborales los días 17 y 20 de junio. Entiendo que Güemes y Belgrano deben ser recordados en las aulas durante una hora y con una clase especial preparada para tal fin. No trabajar dos días de 30, junto a cinco sábados y cinco domingos, nos deja un mes efectivo de 18 días laborables. Desgraciadamente la Argentina no está para ello.

Sugiero a las autoridades una idea: los días no laborables del año deben ser Navidad, Año Nuevo, Viernes Santo, 1° de mayo, 25 de mayo, 9 de julio y, en lo personal, el día de cumpleaños de cada argentino.

Luis F. Pintos

luispintos@drpintos.com.ar

Piquete en Retiro

Es una vergüenza que vecinos de la villa 31 impidan el ingreso y la salida de micros de la terminal de Retiro por falta de suministro eléctrico. La mayoría de ellos usurparon los terrenos, están colgados de los servicios y a pesar de ello obstruyen el libre tránsito de personas y vehículos. ¿Hasta cuándo nuestras autoridades permitirán este abuso?

Carlos Hernán Zabala

DNI 28.053.967

Fin de fiesta

Días atrás, un oficial en actividad del Ejército Argentino que participaba en un programa de preguntas y respuestas quedó atónito ante la pregunta del conductor: "¿De quién era madre doña Paula Albarracín?". Acto seguido, y dando muestras de su absoluto desconocimiento de la respuesta, el militar argentino, educado en aulas argentinas, se vio obligado a pedir la ayuda del público. Y comprendí en ese momento que se había terminado la fiesta, esa que vivimos los de nuestra generación, que cuando al entonar el Himno a Sarmiento sabíamos perfectamente quién era la madre de nuestro ilustre prócer. El 8 de mayo pasado murió mi madre, Leonor Llames Massini de Barceló, quien no fue madre de un prócer ilustre, pero sí de un subteniente que dio su vida por la patria en el monte tucumano, a manos del terrorismo, durante un gobierno democrático y obedeciendo un mandato constitucional. Como una dolorosa analogía, y emulando el desconocimiento del militar que participó en el programa de preguntas y respuestas, nadie del Ejército Argentino se presentó en la despedida de mi madre. No se oyó el clarín llamando a silencio, no se vieron uniformes en la despedida. Ya está, fin de fiesta.

Si un Ejército olvida a la madre de un soldado que dio su vida por la patria, ¿por qué un militar debería recordar a la madre de un prócer?

Fernando Barceló

DNI 11.451.697

Cuidar el dinero

Recibo un mail de mi contadora informándome el monto que tengo que pagar de Ingresos Brutos, el cual se equipara al sueldo de un empleado más que necesitaría para que me ayude en las tareas que realizo. Acto seguido abro el diario y leo la noticia de que el costo de la PASO es de 4500 millones de pesos y que no habrá competencia. Me siento el más imbécil. Trabajo a destajo y pago todos mis impuestos y el Estado los dilapida de una manera vergonzosa.

Cuando los dirigentes políticos de turno comiencen a cuidar el dinero del Estado como si fuera propio, con responsabilidad y madurez, quizás podemos comenzar a pensar en un país serio.

Agustín H. Banchieri

DNI 24.155.007

El uso del VAR

Cansa escuchar a los relatores de TV quejándose del tiempo que se pierde para revisar una jugada en el fútbol con el VAR. Como sabemos, esta herramienta se aplica solo en casos especiales, que pueden modificar el resultado de un partido. La ansiedad para que siga el juego, aunque sea injusto, la asocio al poco apego que tenemos los argentinos al respeto de las reglas. Culturalmente deberíamos cambiar para comprender que el tiempo dedicado a hacer las cosas bien y con justicia es uno de los principales pilares del crecimiento y desarrollo de las sociedades modernas.

Guillermo Fasano

guillermofasano@inesmeyer.com

PAMI no escucha

He perdido noción de las veces que quise activar una credencial de PAMI. Es la nueva que ha sido distribuida. Por internet, recurriendo a www.pami.org.ar, luego de completar todos los datos requeridos aparece la siguiente información: "Ha ocurrido un error en el sistema. Por favor, para finalizar el proceso de activación, intentalo nuevamente en unos minutos. Si el problema persiste, comunicate de forma gratuita al 0800-333-1386". Los intentos fueron muchos, con igual resultado.

Recurrimos al teléfono, pero tampoco pudieron dar curso a la activación, aconsejando hacerlo... ¡a través de la página de PAMI!

La titular de la tarjeta seguirá sin activarla porque PAMI "no escucha". ¿O deberá concurrir a alguna dependencia de PAMI, cosa que no se da como alternativa?

Raquel S. de Bavasso Roffo

DNI 2.988.813

Otra cara del apagón

Domingo, a las 7.10. Estela Russo, de 85 años, se estaba vistiendo para disfrutar del día: misa en Santa Clara de Asís y almuerzo en casa de su prima. De pronto se cortó la luz; desorientada y no entendiendo qué pasaba, se cayó y se fracturó la cadera izquierda.

Te podés quedar sin luz, te podés accidentar, pero lo que jamás se va a cortar en este país son los extraordinarios gestos humanos. Gracias a Liz, Teo, Gabriela y a Ayuda Médica la trasladaron sin luz al Policlínico Docente, donde un grupo muy cálido de profesionales la recibió. Y gracias al formidable equipo del doctor Domingo Monteleone ya tiene su cadera reemplazada y mucho entusiasmo para comenzar a usarla.

Lisandro Boyle

DNI 27.863.811

