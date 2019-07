De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de julio de 2019

¿Qué proponen?

Sé qué propone la izquierda y qué propone Macri, pero hasta ahora no sé qué propone la fórmula Fernández-Fernández. La izquierda es clara, dicen que van a romper con el FMI, estatizar la banca y el comercio exterior, y aumentar los sueldos.

Macri propone profundizar el camino emprendido hace cuatro años. Pero nadie sabe qué proponen Alberto Fernández y Cristina Fernández, salvo lo de "vamos a volveeer". Ni siquiera se sabe si ambos piensan lo mismo y mucho menos quién es el que piensa de los dos.

Fabio Piatigorsky

fabio.piatigorsky@sion.com

Amnesia

Los médicos se refieren a varios tipos de amnesia: disociativa, anterógrada, retrógrada, inducida por drogas, global temporal. Sin embargo, la particular amnesia que padece el doctor Alberto Fernández, exjefe de Gabinete del kirchnerismo, que súbitamente olvidó todas sus opiniones críticas sobre el régimen K, su corrupción y sus tendencias autoritarias, aún no ha sido estudiada por los neurólogos. Es posible que su acercamiento a quien tan mal lo trató y que sorpresivamente lo ungió como candidato presidencial haya activado un cierto mecanismo psicológico de olvido. Más allá de esta conjetura, son los especialistas quienes deberán investigar el fenómeno. Nuestro humilde aporte será el nombre que podría llevar esta afección: "amnesia de Alberto".

Silvio Saks

saks2019@fibertel.com.ar

Cenotafio de Malvinas

Me sumo al pedido formulado en una carta del 4 de julio para que el Cenotafio de Malvinas permanezca abierto, por lo menos en horario diurno, y con su correspondiente guardia de honor. Los caídos en Malvinas lo merecen.

Claudio E. Maio

claudiomaio@yahoo.com

Desfile de Aldo Rico

En nombre de la "corrección política" se desinforma sistemáticamente a la opinión pública, presentando una vez más a Aldo Rico como un golpista que pretendió acabar con la incipiente democracia. El propio Alfonsín expresó claramente que no fue así. Luego de cumplir con su condena, Rico fue diputado nacional, convencional constituyente, intendente de San Miguel y funcionario de un gobierno democrático. Como héroe de Malvinas fue muchas veces invitado a los mismos programas televisivos desde donde cuestionan su presencia en el desfile. ¿Se lo invita a hablar de la gesta, pero está mal visto que desfile al frente de sus hombres? Simultáneamente le levantamos monumentos al Che Guevara, declaramos ciudadanos ilustres a Hugo Chávez y a Fidel Castro, llevamos a los dignatarios extranjeros al Parque de la Memoria, le ponemos Rodolfo Walsh a una estación del subte y nadie objeta que Fernando Vaca Narvaja se presente como candidato a intendente de Bariloche. Sin mayor esfuerzo de memoria podría escribir más de cien nombres de ministros, embajadores, senadores, diputados, gobernadores, intendentes y demás funcionarios de todo nivel de otros gobiernos democráticos, y hasta del actual, que notoriamente formaron parte de las organizaciones subversivas que en plenos gobiernos constitucionales atentaron contra la democracia, y no precisamente pintándose la cara.

Terminemos con la hipocresía de una vez por todas.

Jorge Tisi Baña

DNI 10.736.142

Clase de política

En la columna de Jorge Liotti del domingo 6 se informa que el precandidato Alberto Fernández dio una clase de política y adoctrinamiento partidario en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. En mi carácter de egresado y exprofesor durante 27 años, habiendo tenido a cargo la titularidad y la jefatura del departamento de Economía Política y Finanzas considero que no corresponde ese tipo de actividades en el ámbito escolar, y que la rectora de esa escuela y las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, de la cual depende, son los responsables de esa manifiesta arbitrariedad.

Rodolfo Puente

DNI 4.036.458

Editorial SM

Con una tristeza infinita me entero a través de su prestigioso diario que la editorial SM abandona el país.

Los daños colaterales que tal decisión conlleva serán inmensos. Los perjudicados son miles: autores, ilustradores, las familias, nosotros, los mediadores y promotores de la lectura, y en particular, el enorme público lector infantil. Ellos serán los más perjudicados, sin lugar a dudas. Una ingrata sorpresa para todos los involucrados en el maravilloso mundo de la literatura infantil. Por favor..., ¡con los libros no!

Silvia Dall'Asta

DNI 16.228.472

Ajuste de haberes

Soy maestra jubilada de la CABA por ley 24016, con el 82% móvil. Desde hace varios años tuve que gestionar, dos veces al año, ante el GCBA y la Anses, el ajuste de mi haber, con cada aumento salarial de los docentes activos. Esto lo hice, colectivo y bastón mediante, solicitando un certificado al GCBA, Paseo Colón al 300, retirándolo 30 días después en Martín García al 600, y presentándolo a la Anses para que se hiciera efectivo uno o dos meses más tarde. Un engorro, pero así era la cosa. Hace un par de meses, lo repetí, pero fui informada que, por fin, había sido incluida en un grupo de jubilados docentes para quienes el GCBA y la Anses harían este trámite en forma automática, aparentemente intercambiando información a través de sus sistemas de computadoras. Me alegre muchísimo. Pero la alegría duro poco, porque el ajuste no llega y ya no sé ni cómo gestionarlo. Parecería que lo he perdido para siempre. Estoy peor que antes. Es doloroso ver la poca consideración que el gobierno (de la ciudad y de la Nación) tiene por los adultos mayores, al maltrato al que nos somete, impidiendo que disfrutemos nuestros últimos años como nos corresponde. No creo que los políticos que se jubilan luego de haber sido funcionarios, legisladores, etcétera, sufran de estos atropellos y desconsideración.

Martha Devincenzi

DNI 3.947.753

