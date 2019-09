De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de septiembre de 2019

Carta de la semana

Miremos el futuro

Regresé de Japón admirado por el orden, el respeto, la pulcritud, pero por sobre todas las cosas por cómo se vive en ese país. Para empezar, se trata de un territorio que sufre catástrofes todo el tiempo: tifones, inundaciones, terremotos y tsunamis, por mencionar algunos. Hiroshima sufrió la bomba atómica. Más de 100.000 personas murieron instantáneamente y otras tantas más en los meses siguientes. Literalmente, no quedó nada en pie. La guía nos informa que los japoneses no dicen "recordemos Hiroshima", sino "nunca más Hiroshima". Y aclaran: "No odiamos a los norteamericanos, odiamos la guerra". Y miran al futuro para desarrollar su pueblo cada día más. Kamaishi padeció el tsunami en 2011. Murieron 1000 personas en un pueblo de 30.000. Esta semana se jugó allí el partido entre Uruguay y Fiji por el Mundial de rugby. El estadio lo hicieron en poco más de un año. Todo el pueblo trabajó para ello. ¿Cómo se llama el estadio? Memorial de la Reconstrucción de Kamaishi. Una vez más, orden, respeto y futuro.

No puedo dejar de pensar en la Argentina. ¡No podemos salir del pasado! Las Malvinas, la guerrilla, la dictadura, etc. Mientras tanto, otros países progresan. ¿No será que de una vez por todas tenemos que terminar con el lamento constante? ¿Dejar de pedir y solo buscar trabajo en un país que tiene todo por hacer? Ahora, con municipios y provincias con situaciones fiscales saneadas, ¿por qué no usar esos recursos para generar empleo real? Calles para asfaltar, sembrar tierras sin uso, cosechar, y tantas acciones ciudadanas más. ¿No suena esto más lógico que lo que dice Grabois y lo que repiten muchos periodistas, la Iglesia y tantos más sobre la pobreza?

Siempre se pide a los gobiernos, nunca se ofrece, especialmente cuando se trata de trabajo.

Raúl H. Morales Brey

DNI 12.965.790

Debate por TV

Ante el inminente comienzo de los debates políticos en TV, sugiero que no se permitan chicanas, descalificaciones y agravios entre los candidatos. No queremos escuchar más lo que sucedió en otras ocasiones, en las que cada uno solo dio una visión sesgada. La mayoría de los ciudadanos estamos cansados de las agresiones que solo nos conducen a más violencia. Únicamente nos interesa conocer los planes de gobierno, con propuestas concretas, sin eslóganes ni recetas mágicas, para los principales temas: inflación, seguridad, política energética, política agropecuaria, salud, educación, política exterior, gasto público, reformas laboral, impositiva y previsional y demás. Y que cada candidato nos aclare, en cada una de esas áreas, cómo hará, quién lo hará y el plazo de ejecución de cada propuesta.

Rubén Ristau

DNI 8.414.327

Macri ante el FMI

Quiero expresar mi indignación con los funcionarios improvisados que llevaron días atrás en Nueva York al presidente de la Nación en una actitud mendicante ante el delegado -ni siquiera ante la directora- del FMI. A un presidente no se lo expone jamás a esas instancias. Ni aun cuando se prevea un resultado satisfactorio, muchísimo menos para que salga con las manos vacías en una situación totalmente humillante para él y para la Argentina. Es el presidente de nuestro país y nos representa con sus actos, por lo que exijo el mayor de los respetos hacia su investidura.

Ricardo Esteves

DNI 14.904.744

Una educación mejor

Con su habitual precisión, el doctor Jaim Etcheverry enumeró una serie de temas sobre educación que deberían ocupar preferentemente la atención de los candidatos. Coincido con esa postura y con los temas expuestos. Varios de ellos son problemas de vieja data, tanto como lo son las dificultades que han impedido su solución. Pero quisiera referirme a dos de ellos. En primer lugar, el incremento presupuestario. Creo que es necesario saber para qué se van usar esos nuevos recursos, ya que dos leyes de educación propusieron metas financieras que en algún momento hasta fueron superadas; sin embargo, los problemas continuaron o se agravaron. Antes que nada deben revisarse muchos aspectos que hacen a la calidad con la que se aplican los recursos, porque de otra manera solo se logrará una mayor consolidación de los vicios que padece el sistema debido a múltiples causas, que sería imposible enumerar en este caso. Superestructuras, servicios innecesarios, funciones superpuestas, repetidas e inconducentes, así como innovaciones carentes de efectividad. Muchas más razones hacen que se consuman las posibilidades financieras y caigan en el vacío. A veces utilizo la figura de la ciénaga: cuanto más peso, más se hunde. Por eso, a pesar de las delicadezas dialécticas, lo que se quiere llamar inversión se convierte, en gran parte, en un mero gasto. En segundo lugar, la formación docente, problema primordial. No se trata del nivel en el que se realiza, sino de la calidad con la que se desarrolla. Si faltan atractivos para estudiar estas carreras, esto radica en la carencia de estructuras meritocráticas, sin exigencias que garanticen la formación continua, y en la falta de valores referenciales que coloquen a la figura del buen docente como un paradigma que trate de desarraigar el emparejamiento hacia abajo que han instituido las organizaciones gremiales, con sus constantes presiones para lograr más beneficios y menos obligaciones. Todo ha llevado a que se desmerezca el objetivo tradicional de la educación: el alumno.

Valga lo dicho como homenaje a los ministros y funcionarios caídos en desgracia por intentar avanzar en estos temas.

Luis Antonio Barry

luisantoniobarry@fibertel.com.ar

Voto de jubilados

Presidente Mauricio Macri, usted está en una lucha encarnizada para conseguir la reelección. Permítame recordarle que los jubilados votamos. Creo que somos alrededor de seis millones. Estómago vacío mata cerebro. Por favor, no lo olvide.

Juan C. Garat

DNI 4.819.899

Ley de alquileres

El Gobierno proyecta modificar el mercado de alquileres, al proponer un nuevo cepo que fija arbitrariamente la actualización de los valores locativos por debajo de cierta cifra sacada de la galera por alguien y que favorece a los locatarios en desmedro de los locadores. El proyecto abunda en mensajes para inversionistas: a) no vengan a invertir, porque acá no respetamos la propiedad privada; b) si invierten, contraten como quieran, igual nosotros después se lo modificamos; c) proclamamos el libre comercio, pero restringido a los cepos que pongamos. En definitiva, no solo se atenta contra la propiedad, la libertad y la inversión, sino también contra la oferta de alquileres, que volverá a esa mínima expresión que supo alcanzar con Perón, allá por los años 50, o con el Rodrigazo de Isabel, en el 75, con graves perjuicios para los inquilinos de entonces.

Rafael Mauro

DNI 4.559.184

Cambio climático

En estos días han aparecido varias notas referidas al llamado "cambio climático" o "calentamiento global", con motivo de la reunión llevada a cabo en la ONU. Al respecto conviene recordar que la Tierra, desde su formación, hace unos 4500 millones de años, ha sido un planeta esencialmente cálido, cuya temperatura media fue más alta que la actual. En todo ese tiempo existieron unos pocos episodios más fríos durante los cuales aparecieron calotas glaciares como las actuales. El último de esos sucesos, que empezó hace unos dos millones de años, durante el Pleistoceno, está ahora en pleno retroceso. O sea que siguiendo este proceso de retorno a climas más calurosos es de esperar que en algunos cientos o miles de años más seguirán desapareciendo los glaciares continentales, además de las coberturas de hielo del Polo Norte y de la Antártida, fenómenos estos que ya se observan claramente y cuya consecuencia final es el aumento del nivel del mar. Es decir, el calentamiento que produce el cambio climático es un proceso natural, ineludible e irreversible, que el hombre, por su parte, ha contribuido a acelerar en los últimos 200 años. En tales circunstancias es prudente tanto proteger como aprovechar, razonable y equilibradamente, las riquezas y recursos que la naturaleza pone a disposición para el bien y progreso de todos. Por lo tanto, los exagerados y poco fundamentados embates restrictivos por parte de activistas y ambientalistas fanatizados y politizados no pueden modificar la situación de fondo, y tan solo logran entorpecer el crecimiento económico y profundizar el nivel de subdesarrollo de los países.

Leo Lardone

DNI 8.030.088

Alfonsín 50

En vísperas de una nueva oportunidad de elegir presidente, y habiendo transcurrido más de diez años de la muerte de Raúl Alfonsín, es una buena oportunidad para que los legisladores dispongan que una calle de Buenos Aires lleve su nombre. Propongo que sea la que hasta hoy día honró la memoria de Balcarce. Al menos en el primer tramo de su traza, el que contiene la numeración catastral 50. Para que sirva de brújula a quienes en el futuro cumplan funciones allí y sigan siempre el rumbo de la democracia. Porque si en algo entiendo que coincide la amplia mayoría del abanico político argentino es en la deuda de gratitud que los ciudadanos tenemos con quien, en los tiempos más difíciles de nuestra historia reciente, empeñó todo su esfuerzo para que podamos gozar de esta consolidada democracia.

Adrián R. Tellas

adrian@tellas.com.ar

