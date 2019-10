De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de octubre de 2019

Elecciones 2019

Reforma del 94

Estadista es quien puede ver en el futuro el resultado de los actos en el presente. Raúl Alfonsín no pudo prever que el 48% de los votos no son suficientes para una elección presidencial. Como consecuencia de la reforma constitucional de 1994, el conurbano bonaerense gobierna el país desde 1998.

Gustavo Berti

DNI 6.646.488

La transición

A los señores Mauricio Macri y Alberto Fernández: el domingo pasado, el 88% de la confianza de los argentinos ha sido depositada en ustedes dos, les pido que hagan honor a semejante responsabilidad y lleven adelante una transición ordenada, transparente y civilizada, donde solo prevalezca el bien común por encima de los intereses individuales o partidarios de cada uno.

En estos momentos difíciles, necesitamos un diálogo con respeto y la acción desprovista de favores hacia los cercanos, construyendo un futuro en paz y de trabajo para los argentinos.

Si esto se logra en este período de traspaso, algo habremos aprendido los argentinos.

Buena suerte a ambos.

Silvana Vernaz

DNI 18.329.201

La Matanza

Con la victoria de Alberto Fernández en la elección a presidente, los vecinos inundados del partido de La Matanza van a poder contar con las obras del río Matanza, que no se hicieron durante 40 años. Seguramente, y de forma urgente, el gobernador Kicillof y la intendenta Verónica Magario pondrán manos a la obra para realizarlas. Ahora no hay excusas de falta de presupuesto o de coordinación para la realización de los trabajos. El peronismo gobernará en la Nación y la provincia y es una promesa que les hicieron a los vecinos. Apuesten por el progreso y bienestar de los ciudadanos. A no olvidar mañana lo manifestado en la campaña.

María Laura Abad

DNI 26.94 8.416

Profesor de derecho

Los que no votaron a Alberto Fernández tal vez se sientan conformes, al menos en una mínima parte, sabiendo que es profesor en derecho en la UBA en la cátedra de Teoría General del Delito y Sistema de la Pena, lo que lo hace un experto en casos de pillaje y corrupción, entre otros.

Sin embargo, manifestaciones anteriores suyas ponen en tela de juicio su criterio sobre esos actos. De su vicepresidenta electa, pese a tener trece procesamientos en contra, prejuzga y sostiene que está seguro de que "no es ladrona", y de Boudou, condenado con sentencia firme, afirma que lo suyo es solo un "descuido ético".

Como no se ha rectificado de sus dichos, solo nos cabe esperar que tras asumir la presidencia recuerde hacer honor a lo que imparte en su cátedra: que el delito es una acción antijurídica que debe tener su consecuente condena, y que no contribuya a la dilación desesperante de los juicios sobre corrupción, lo cual impide llegar a una sentencia.

María Salomé de Oule

DNI 12.086.246

Psiquis

Resulta increíble e inconcebible que una persona que ha demostrado faltar a la verdad (nos hartamos de ver videos en las redes con sus permanentes contradicciones) y otra procesada en más de una docena de causas por corrupción sean nuestros próximos presidente y vicepresidente, respectivamente. Sin embargo, ese no es el mayor problema. Lo que causa perplejidad (e incertidumbre) es ver que por algún extrañísimo motivo millones de personas hayan decidido elegirlos para dirigir los destinos del país. En definitiva, comprender la psiquis de ciertos individuos con pocos escrúpulos no es tan difícil, pero comprender el pensamiento de millones de personas que los apoyan es extremadamente más complejo. Al mismo tiempo, es absolutamente sencillo saber lo que vendrá.

Sergio Etchepare

DNI 14.568.993

Vigilancia

Presidente Macri, señor Pichetto, gobernadora Vidal: gracias por el esfuerzo, por poner el cuerpo por nosotros. Creo en ustedes y los voy a seguir apoyando. Voté por la buena educación, por el fin de la grieta, por el trabajo en común, por un país mejor. Lamentablemente, volvió el pasado. Y espero que no se repitan ciertas cosas que ya todos conocemos. Señora Vidal, su derrota me parece la más injusta de todas, espero que Kicillof esté a la altura del puesto. Si usted sigue trabajando, creo que podría ser nuestra próxima presidenta. Les aviso a los ganadores de esta elección que el margen por el que ganaron tampoco les da tanta libertad de acción para venir por todo y que los vamos a estar vigilando.

Lorena González

DNI 25.024.296

La vida sigue

Me gustaría que los ganadores de las elecciones del domingo pasado tuvieran en cuenta que para la inmensa mayoría de los argentinos la vida sigue con su ritmo habitual. Ayer salimos nuevamente a trabajar, sin tiempo para festejos o lamentos. Que recuerden que muchos de nosotros hemos visto un esfuerzo sostenido de nuestros padres, que hoy perciben una jubilación indigna y viven angustiados. Nuestra generación sufrió una permanente batalla, a veces cultural y otras veces con sangre, y hoy vemos a nuestros hijos debatirse entre abandonar este bendito país o resignarse a una eterna dialéctica que impide vivir en paz. Por favor, a la hora de los festejos tengan en cuenta todo esto. Somos muchos, muchísimos los que, cualquiera haya sido el resultado electoral, salimos a pelearle a la vida igual que todos los días. Con la esperanza y la inquietud de ver si esta vez se acuerdan de nosotros.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

Resultados a las 21

Pasaron las elecciones generales. Mi reconocimiento al ministro Frigerio. Prometió que a las 21 se iban a tener resultados electorales y cumplió su promesa. Un ejemplo para muchos políticos de "promesa fácil" y "cumplimiento difícil".

Hugo Perini

DNI 10.224.705

En la Red

Facebook

Invitación del Presidente a Alberto Fernández para iniciar la transición

"Felicitaciones, señor Presidente, no como a usted, que no le entregaron el bastón presidencial" -Mirta Lidia Tempel

"Me parece perfecto, es una actitud de gente civilizada, educada, respetuosa, con valores éticos, que sabe aceptar una derrota" -Alicia Martín

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)