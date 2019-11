De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de noviembre de 2019

Carta de la semana

La máquina del miedo

La presunción de lo que puede ocurrir en el país con el regreso al gobierno del kirchnerismo no es para nada alentadora. Basta repasar las distintas experiencias vividas en el país con el peronismo desde 1945 hasta la última presidencia de Cristina Kirchner. Sin embargo, siempre tenemos una reserva de pensamiento positivo, quizás una forma de esperanzado autoengaño que nos lleva a creer que "las cosas no son para tanto" y que aún en el kirchnerismo hay un grupo de dirigentes racionales y alejados de las posturas extremas que tanto daño hacen a la convivencia entre los argentinos. Lamentablemente, las últimas expresiones del excanciller Bielsa destruyen sin atenuantes semejante optimismo. Bielsa da a entender que el periodismo independiente y no militante está condenado a "desaparecer", lo cual despierta sobradas inquietudes si se tiene en cuenta la trágica historia argentina y que se suma a otras amenazas de personajes de distinto nivel en el olimpo kirchnerista. En otras palabras: ya está funcionando la máquina de producir miedo. Y solo una ciudadanía atenta podrá evitar que nos paralice a todos.

Silvio Saks

saks2019@fibertel.com.ar

División

El país se divide ahora entre macristas y albertistas. Veo, escucho, siento con profunda angustia, preocupación y desilusión las discusiones de todos los sectores de la sociedad argentina respecto de la herencia recibida y el futuro de todos los argentinos. Todos los ciudadanos que trabajamos, estudiamos y nos esforzamos día a día por un país mejor no necesitamos de tales disquisiciones abstractas y sin sentido, queremos, exigimos e imploramos una Argentina donde todos, absolutamente todos, trabajemos con honestidad y transparencia en procura del bienestar general.

Juan Pablo Bianchedi

jpbianchedi@gmail.com

Promesas

Desde las PASO, los candidatos a cargos políticos realizaron furiosas campañas para tratar de llegar al poder y formularon críticas al Gobierno, mostrándose a sí mismos como la solución a los problemas que nos aquejan. Resulta que ahora el presidente electo, Alberto Fernández, cuando falta un mes y medio para que asuma el cargo, dice que con el estado actual de la economía no se puede pagar la deuda externa. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿No fue elegido justamente porque prometió cambiar la realidad? ¿Adónde fueron a parar sus promesas? No quiero pensar que se hicieron sin tener fundamentos serios. Los argentinos estamos cansados de los improvisados de siempre.

Benjamín Torres Arguello

DNI 13.334.589

Garantismo

Leemos a diario que peligrosos delincuentes son dejados en libertad por los jueces, con argumentos muy cuestionables. Muchos de estos delincuentes reinciden en sus "hazañas" a los pocos días de su liberación, la rueda vuelve a girar y la historia se repite. Hemos leído que hasta una madre que degolló a su hijita será muy probablemente liberada si es declarada inimputable, por estar protegida por la nueva ley de salud mental, que impide la internación de personas con problemas psiquiátricos. Aquí se juntan dos aberraciones. Por un lado, la irresponsabilidad de muchos legisladores que, por ignorancia o ideologismos absurdos, sancionan leyes que benefician a los delincuentes y desprotegen a la población honesta. Por el otro, el fanatismo de muchos jueces "garantistas", de la escuela zaffaroniana.

Creo que ya es hora de que legisladores y jueces empiecen a protegernos a nosotros, los ciudadanos que los elegimos, y busquen soluciones racionales para evitar estos disparates que afectan nuestras vidas y derechos. Muchas veces los delincuentes presos gozan de reducción de penas, prisión domiciliaria y salidas transitorias porque las cárceles no dan abasto. ¿La solución no sería construir cárceles suficientes y adecuadas para alojarlos? ¿Y construir neuropsiquiátricos para aislar y contener a quienes padecen peligrosas enfermedades mentales, y evitar así el asesinato de inocentes?

La incapacidad en jueces y legisladores también mata.

Martha Devincenzi

DNI 3.947.753

Lenguaje inclusivo

Quisiera preguntarle a Leandro Halperin, legislador porteño de Evolución, si tras haber aceptado el uso del lenguaje inclusivo en el CBC de la UBA, previa capacitación de los docentes con dinero de nuestros impuestos, está también dispuesto a aceptar el uso del lunfardo en esas mismas cátedras. ¿Por qué no?

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

Azerbaiján y Armenia

No parece que la intención de la embajadora de Armenia no fuera continuar el debate sobre el conflicto entre Armenia y Azerbaiján, cuando dedica unas cuantas líneas para hacerlo. Dicha cátedra no es el primero y no será el último lugar donde hablamos sobre la ocupación de los territorios de Azerbaiján por Armenia. Siempre alzamos nuestra voz desde las tribunas de grandes organismos internacionales como ONU, MPNA, UE, CE, OTAN, OSCE, organismos que no fueron creados contra Armenia, pero aprobaron varios documentos sobre esta ocupación. Suficiente citar las resoluciones del CS de la ONU, calificadas por la embajadora como sin efecto, pero que en realidad guardan su vigor como documento legal internacional y contienen las siguientes demandas: exige "la retirada inmediata, completa e incondicional de todas las fuerzas de ocupación del distrito de Kelbayar (822), Agdám (853), Zanguelan y de otras zonas recientemente ocupadas de Azerbaiján"; insta al gobierno de Armenia "a que utilice su influencia para lograr que los armenios de la región de Nagorno-Karabagh de la República de Azerbaiján acaten las resoluciones 822, 853 y 874 ..." (Res. 884).

Antes de acusarme de inventar genocidios, la embajadora debería acordarse de las confesiones de Serge Sargsyan, expresidente de Armenia, quien habló de ese crimen con orgullo: "Antes de Jodyalí, los azerbaijanos creían que lo nuestro era un chiste, que los armenios no eran capaces de levantar la mano contra la población civil. Pudimos romper ese estereotipo".

Azerbaiján, como un país reconocido por su tolerancia religiosa y valores de multiculturalismo, ha salvaguardado monumentos de distintas culturas, entre ellos, la iglesia armenia que se encuentra en pleno centro de la capital, Bakú. Mientras Armenia sigue destruyendo todos los monumentos azerbaijanos en los territorios ocupados.

Rashad Aslanov

Embajador de Azerbaiján

Fiesta de la Tradición

Hoy, en San Antonio de Areco, se celebran los 80 años de la primera Fiesta de la Tradición, en homenaje a José Hernández. Se acercan paisanos de pueblos vecinos y lejanos a nuestro Parque Criollo, escenario de demostraciones de destrezas que recuerdan las actividades rurales. Es ser hospitalarios: "Cuando el forastero harto de camino ponga en tu población su mirada como un cuerpo sobre los pellones del recado tendido en el campo, espéralo más allá del umbral de tu casa chata y fresca y ofrécele tu mano... Cuando se vaya llevará consigo el regalo de su hermandad que mejora al hombre" (Ricardo Güiraldes).

Dolores Güiraldes

DNI 5.770.092

Avances tecnológicos

En los próximos años, cuatro manifestaciones de la alta tecnología producirán una conmoción análoga al impacto de cuatro asteroides con nuestro planeta. El primero de ellos: el "efecto Kasparov" se extenderá a los ingenieros de diseño (Kasparov: campeón mundial de ajedrez vencido por una computadora). Artefactos computacionales "tomarán la posta" en el diseño de sistemas extremadamente complejos. Segundo: potenciación del "dominio cíber". Conceptos como big data, data analytics y blockchain, entre otros, contribuirán a dicha potenciación. Tercero: impacto de las tecnologías en las cuales la relación inversiones/performance se modele con una curva exponencial creciente. Los países que no logren el predominio de las "tecnologías exponenciales" sufrirán una cruel regresión a la "Edad de Piedra tecnológica". Cuarto asteroide: ingreso pleno a la Cuarta Revolución Industrial. Esto implica la desaparición de "interfaces humanas" entre el "dominio cíber" y los elementos constituyentes de las líneas de producción en distintos esquemas de agregado de valor.

Los "cuatro asteroides" podrán implicar la regresión económica y social o el colapso de algunos países o el reposicionamiento con ventajas de otros dependiendo, casi exclusivamente, de la idoneidad, imaginación y calidad como estadistas de los líderes políticos en cada caso.

Roberto Uzal

Director de la Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa - UBA

roberto_uzal@yahoo.com.ar

