De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de noviembre de 2019

Carta de la semana

"Cosas veredes"

No sorprende la falta de quorum para el tratamiento del proyecto "ficha limpia", provocada por la ausencia de legisladores kirchneristas y de aliados al presidente electo. La maniobra cierra a la perfección la estrategia de asegurar la impunidad para la corrupción en la gestión pública: por un lado, permitir la llegada a dicha gestión de quienes tienen experiencia en cometer delitos; por el otro, cuestionar, a través de la promoción de la teoría del lawfare, los procesos que juzgan a quienes han ejercido ya la función pública, aplicando de hecho una suerte de dispensa para quienes han cometido ese tipo de delitos.

Si Cervantes tuviera la desdicha de ser a la vez nuestro contemporáneo y nuestro conciudadano, seguramente diría: "Cosas veredes, amigo Sancho...".

Manuel Jorge Parcansky

mparcansky@intramed.net

Manos sucias

A buen entendedor pocas palabras. Más claro, echale agua. "Ficha limpia" sin quorum en el Congreso es claramente una confesión de manos sucias. Una vergüenza tener representantes del pueblo que apañen el delito.

Viviana Goetz

DNI 6.551.162

Esfuerzo a medias

Se lee con asombro cómo el presidente electo, Alberto Fernández, pide un enorme esfuerzo a los que producen -campo, minería, industria, etcétera-, pero no dice absolutamente nada del gasto público, de recortar los gastos del Congreso, de achicar el Estado y otras medidas necesarias que demuestren un verdadero compromiso con el pueblo argentino, dando el ejemplo y sumando voluntades.

Es difícil ponerle el hombro al país (y hacerlo posible, con la ilusión de un futuro bienestar) si el que lo pide no da nada a cambio. El sacrificio, si es de todos, tendría entonces realmente la fuerza y la sinceridad que deseamos, y ayudaría también a unirnos en la búsqueda de un destino de paz y de trabajo.

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

Otra ley de alquileres

El argentino es el único animal que siempre tropieza con la misma piedra. Allá por la década de 1920, durante el gobierno de Alvear, y a raíz de la crisis suscitada por la escasez de viviendas y la proliferación de conventillos, se dictó la primera ley de alquileres, que modificó el Código Civil. Eran las épocas en que todo comerciante medianamente próspero construía viviendas para alquilar y asegurarse una renta. La ley produjo, como efecto inmediato, que disminuyera drásticamente la construcción de viviendas, hasta el punto de que en la década siguiente, durante el gobierno de Justo, se sancionó la ley de casas baratas, también llamada "ley Cafferata", por el nombre del diputado cordobés autor del proyecto, y por la cual se imponía al Estado la obligación de construir casas para los obreros. Como la crisis de viviendas continuó, cuando llegó Perón endureció la ley. Desalojar a un inquilino era casi imposible, aunque no pagara o destruyera la casa. Los conflictos entre inquilinos y propietarios se agudizaron, y hubo más de un caso que terminó a los balazos... Desmontar ese formidable aparato llevó 12 años (1955/ 1967). Y ahora nos aprestamos a sancionar una nueva ley de alquileres... ¡no aprendemos nada!

Roberto Yankilevich

DNI 7.969.824

Retenciones

No me sorprende que los políticos hayan perdido la memoria, por lo tanto, quiero recordarle al señor diputado electo Massa que en plena campaña electoral, al recorrer el predio de Expoagro, manifestó que le reduciría en un 30% las retenciones al campo.

¿Se acuerda?

Daniel Badillo

DNI 7.713.813

Góndolas

Solo basta leer un par de párrafos de los informes del doctor Roberto Cachanosky para tener en claro cuánto nos cuesta a los contribuyentes mantener a cada legislador. Obviamente no es solo su sueldo. Para desempeñar sus funciones hay asesores, viáticos, costos directos e indirectos, fijos y variables, lo que constituye un número impactante que a nuestros legisladores jamás se les ha pasado por la cabeza reducir ni un poco. Estos mismos legisladores son muy ocurrentes para tratar temas sobre los que demuestran una ignorancia preocupante. La reciente ley de góndolas es un buen ejemplo. Preocupados por la pobreza, pretenden bajar los precios a la fuerza, con una injerencia del Estado que ya ha demostrado su ineficacia en diversos gobiernos. Pero de bajar el gasto público (del que ellos son una parte sustancial), ni se habla.

Si para producir se requiere autorización de quienes no producen absolutamente nada, estamos en un problema muy profundo del que no vamos a poder salir.

Ricardo Commenge

DNI 10.897.651

Rompió la grieta

Merecido homenaje a Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados .Oxigenó a la ciudadanía en su conjunto. Logró quebrar la crispada grieta. Nos llena de alegría y esperanza. Que su bonhomía sea el modelo a seguir en los gobernantes de nuestra dolida Argentina.

Clara Blanco Pinto

DNI 5.155.426

Privación de libertad

Mucho se ha dicho en estos últimos días respecto de la "prisión preventiva", pero solo me voy a detener en las expresiones de dos personas, por su importancia en el nivel nacional e internacional. Tanto el papa Francisco como el presidente electo y profesor en la Facultad de Derecho de la UBA, Alberto Fernández, parecen haber visto la luz, tomando conciencia de que, en nuestro país, conviven dos sistemas procesales: uno para los corruptos y delincuentes y otro para los más de 2200 miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales que defendieron la Patria del ataque castrocomunista, de las más de 20 organizaciones terroristas que ensangrentaron nuestro país, en las décadas del 60, 70 y 80, garantizando la libertad que, hasta hoy, disfrutamos todos los argentinos. En un artículo publicado en LA NACION el 16 del actual, ("El Papa criticó duramente el lawfare y la aplicación de la prisión preventiva"), el Pontífice critica el "uso arbitrario" de la figura de la prisión preventiva, calificándola de "abusos del poder sancionatorio de la Justicia". En otro artículo, del día siguiente ("Aval al Papa por las prisiones preventivas"), Fernández dice que "el Papa ha dicho una obviedad para los que enseñamos derecho procesal penal. Ha dicho algo que es el abecé del derecho penal. Lo que pasa es que en la Argentina muchos se rasgan las vestiduras". Y a esto hay que agregarle lo que dijo, refiriéndose a las privaciones de libertad de Cristóbal López y De Sousa: "El sistema procesal argentino dice que mientras uno no es culpable, no tiene por qué ser privado de su libertad, y sin embargo acá han privado de libertad a gente, y siguen privando, innecesariamente, sin condena".

Si esta "iluminación" hubiera tenido lugar cuando fueron cardenal primado de la Argentina, el primero, y jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, el segundo, cuando comenzó el proceso de venganza, sin lugar a dudas, muchos de los 537 militares, gendarmes, prefectos, policías y civiles, muertos en el marco de un verdadero plan sistemático de exterminio de un sector de la población, diseñado y ejecutado por la corporación político-judicial argentina, la mayoría sin condena y luego de purgar perpetuas prisiones preventivas (de más de 10 años), hoy estarían vivos.

Tte. Cnel. (R) Emilio Guillermo Nani

LE 4.526.260

Sorbetes

Cuando yo era chico no había sorbetes, sino pajitas y eran de cartón. Sorbetes es el nombre (en portugués) de las pajitas de plástico que venían de Brasil y a las que tuvimos que acostumbrarnos. A partir de ahora está prohibido que te entreguen pajitas ¿sorbetes? con la bebida. ¿La razón?: para no contaminar los océanos. ¡Listo! Ya está. Parece que la incompetencia de los gobiernos (porque no es solo la CABA) de disponer de la basura correctamente es irrelevante y no un servicio que todos pagamos obligatoriamente a nivel municipal. Es muy triste ver la basura que hay en los océanos, pero culpar a las empresas de comidas rápidas por entregar sorbetes a sus clientes y no a los municipios, que tienen la obligación de recolectar y disponer adecuadamente de los residuos y que por su inoperancia prohíben su uso, es terrible.

Douglas Jarvis

douglas.jarvis@gmail.com

Palermo Soho

En los últimos años, la zona de Palermo Soho se ha transformado en un gigantesco shopping a cielo abierto, lo cual puede comprobarse a simple vista al pasear por la zona. La multitudinaria convocatoria abarca principalmente a público joven, tanto local como del exterior, y eso ocurre los siete días de la semana, a toda hora. En ese contexto, recientemente se colocaron en todas las arterias carteles que indican la presencia de grúas para remover los vehículos estacionados. Es una pésima idea que solo va a perjudicar el explosivo desarrollo comercial y afectará a los que visiten el barrio y a los comerciantes.

Guido Ruiz

DNI 24.922.369

En la red

Cartelización de la obra pública: Stornelli pidió enviar a juicio a Cristina Kirchner y a empresarios

Facebook

"Ojalá se haga justicia" - Claudia López

"Mientras tanto la Cámara baja no lograba el quorum para tratar la ley de 'ficha limpia'" - Justiniano Tolosa

"¡Bravo! Hay un 41% de pueblo honesto y digno que lo aplaude, fiscal Stornelli" - Liliana Cartasegna

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: c artas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina