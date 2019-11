De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de noviembre de 2019

Tragedia en la ruta 2

Veo con tristeza las imágenes del accidente que sufrieron chicos de un colegio en la ruta 2. Imagino la amargura sin límites de sus padres. El año pasado, mi hijo fue de viaje de egresados a Tandil y al pedir yo la intervención a la CNRT nos enteramos de que los choferes daban positivo para sustancias prohibidas. Tuvieron que reemplazarlos dos veces. Pero además del hecho de la imprudencia de un chofer sin descanso o con consumo ilegal y una empresa sin escrúpulos, pienso también en la actual exigencia que tenemos los padres de aceptar viajes que evidentemente se organizan de forma irresponsable, ya dudando si es por la felicidad de los chicos o por beneficio de otros. Se entusiasma a los chicos con programas y paseos a distancia con personal que lejos está de responder cabalmente su trabajo, se pone en riesgo a nuestros hijos y en no pocas oportunidades se presiona a padres a tener que afrontar gastos que muchas veces para la familia crean una importante dificultad. No planteo suprimir estos viajes, pero sí que tengan la debida justificación y un marco y organización controlados, que asegure que el bienestar de nuestros hijos tenga el cuidado que les damos en nuestros hogares.

Vayan nuestras oraciones para estos chicos y sus padres.

José Rivas Vila

Bolsillos

A Macri ya lo juzgamos por su lucha contra la pobreza. ¿A Alberto Fernández lo juzgaremos por la plata que prometió poner en nuestros bolsillos?

Gaspar I. Gazzola

Policía Montada

El 25 de noviembre se convocó el tratamiento de un proyecto de ley que propicia el cambio de zonificación (léase expropiación) de los predios correspondientes al histórico Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal Argentina del barrio de Palermo, en Figueroa Alcorta y Cavia, iniciativa propiciada por el jefe de gobierno de la ciudad. El hecho me sorprendió (creo que al igual que al resto de los vecinos) por no haber tomado estado público. Los objetivos de la norma están descriptos taxativamente: para uso comercial, recreativo, espacios verdes, etc. Ignorando asombrosamente el acervo histórico del complejo. La figura del policía montado es y será parte de nuestra tradición ciudadana y no puede ser borrada de un plumazo, por más que la necesidades demagógicas del momento así lo impongan. Su cuartel es su refugio y el honor de pertenecer a una institución que nació con la patria. ¿Qué pasa con nuestros políticos? ¿Pretenderán también "rezonificar" el Regimiento de Granaderos General San Martín para construir un shopping?

Roberto Conte

Retenciones a la soja

Si las retenciones a la soja vuelven al 35%, la sangría en las utilidades de los productores será otra vez tremenda. En números gruesos, podemos calcular que los gastos de producción de soja son del 60% sobre el precio pleno (40% directos y 20% indirectos). Esto deja un margen del 40%. Si las retenciones sacan un 35%, ese margen se reduce al 5%. Es decir que el productor resigna el 87,5% de sus ganancias.

¿Qué diría Alberto Fernández si a él y a los políticos con cargos en el gobierno, a los diputados y senadores se les embargara el 87,5% de sus ingresos? ¿Sería impensable? ¿Por qué no lo es para los productores agropecuarios?

José Deym

Cargos por méritos

Leyendo LA NACION, como lo hago diariamente desde hace más de 50 años, veo que Marco Lavagna ha sido designado al frente del Indec. Seguramente en los días próximos leeré a quién van a designar frente a Aerolíneas Argentinas, ferrocarriles, los puertos y vías navegables de todo el país, etc. Y me pregunto: ¿los argentinos no nos merecemos tener al frente de esas megaestructuras a nuestros mejores hombres y mujeres y a los que tengan mayores merecimientos? Si estas entidades fueran privadas, ¿pondrían a dedo a un señor cuyo único mérito es ser "hijo de" o "amigo de"?

Tal vez dentro de 30 o 40 años esos cargos sean ocupados por concurso y seguramente de esa forma nuestro país se transforme en un "gran país". Tenemos todo para serlo.

Guillermo E. Cassese

Feriados

Estoy realizando algunos trámites para mi madre jubilada y discapacitada, y por eso debí concurrir dos días seguidos al banco y a la Anses. Pero el miércoles pasado, al llegar a ese organismo, me encontré con la persiana baja y un cartelito a mano que decía: "Hoy no se atiende al público". Pregunté a un guardia y me explicó que era el día del trabajador previsional. ¡Ah... bueno! "En Europa no se consigue", como decía el Ratón Ayala. Durante el año, una gran cantidad de empleos tienen su jornada conmemorativa, en la que no se trabaja. ¿Para qué existe entonces el Día del Trabajador si después cada actividad festeja el suyo?

Una vergüenza y una lástima.

Omar Bavcar

Patentes

No es novedad que poseer un vehículo en estos días se convirtió en un lujo. En esta sección se publicaron cartas sobre el alto costo de los estacionamientos, a lo que hay que sumar las alzas en los combustibles y los seguros. Pero hay un ítem que supera todo y es el costo de las patentes de la Municipalizad de Pilar... por mi vehículo (una pick up nacional 4x2 de 2006) me cobran tres cuatrimestres de mas de 9000 pesos. Además, la última boleta, que debía tener fecha de vencimiento a mediados de diciembre, vino con vencimiento el 15 de noviembre. Cuando llamé para reclamar me contestaron que todas las pick ups eran consideradas vehículos de alta gama...

Habrá que reflexionar si todo esto no hace que buena parte de la sociedad argentina considere injusto este tipo de situación y trate por lo tanto de evadir el pago.

Mónica Vattuone

