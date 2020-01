De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de enero de 2020

Carta de la semana

Más incongruencias

El Presidente demostró en poco tiempo y sin empacho alguno ser proclive a cambiar fácilmente muchas de sus convicciones sosteniendo lo contrario de lo que antes afirmaba (casos Cristina, Nisman y tantos otros).

De esas incoherencias también pueden dar fe los jubilados. Durante la campaña electoral les prometió que dejando de pagar los intereses de los bonos Leliq les iba a aumentar el veinte por ciento, y decía además que la ley de movilidad jubilatoria constituía un asalto a sus ingresos. Pero mostrando las contradicciones señaladas vemos que no solo aún no asignó el incremento ofrecido, sino que ademas congeló la ley de movilidad durante seis meses diciendo que "se les va aumentar con la generosidad que podamos", es decir, lo digitará discrecionalmente. Ahora manifiesta que la fórmula de la ley es impagable, de imposible cumplimiento, cuando a fines de 2017 sostenía lo contrario, junto a los participantes de una casi guerra callejera, porque no preservaba el poder adquisitivo de los pasivos.

Tras estas idas y venidas, mucho me temo que, una vez más, a los pobres jubilados se les aplique la "ley del embudo", expresión que señala una injusticia evidente que nadie se atreve a modificar y en la que, atentando contra la equidad, siempre vence el más fuerte.

María Salomé de Oule

DNI 12.086.246

Progresismo

Los integrantes y adeptos del actual gobierno se autotitulan progresistas. La Real Academia, respecto del término progresista, sostiene: "Dicho de una persona o de una colectividad de ideas y actitudes avanzadas" (sic). El congelamiento de las jubilaciones, los incrementos en los impuestos y retenciones, la suba de los precios de los insumos básicos, el cepo cambiario, la devaluación del peso, las promesas incumplidas, el nepotismo, la segmentación de los subsidios y tantas otras desmedidas, más que progresismo, constituyen, permítasenos el término, regresismo.

Roberto A. Meneghini

dr. meneghini@hotmail.com

Alquileres

Una ley solo me permite actualizar el valor del alquiler de un departamento que tengo para ese fin en la CABA una vez al año, y solo una parte por índice de inflación y el resto, por índice de aumento de sueldos, que sabemos que será muy inferior a aquel. Pero la CABA me va a actualizar el ABL mensualmente por el índice inflacionario, y esto es algo que no solo me parece injusto, sino que es a todas luces inconstitucional y muestra la incapacidad de los funcionarios de nuestro país, no solo los de ahora, sino que esto viene desde hace un siglo, desde la Generación del 80. Para confirmar mi teoría transcribo parte del art. 16 de la Constitución de la Nación Argentina, que garantiza que "... Todos los habitantes somos iguales ante la ley...". Espero que la Justicia intervenga y ponga a los burócratas recaudadores dentro de la ley, como lo estoy yo.

Rafael E. Madero

DNI 8.558.733

Kicillof

El nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, comenzó su mandato aludiendo el estado de "tierra arrasada" que dejó la exgobernadora Vidal luego de 4 años de mandato. Buscó un aumento de los impuestos sin previa negociación con la oposición, como si la aprobación de las leyes fuera un mero trámite, como ocurrió en la gestión de Cristina Kirchner. Pero no fue así y tuvo que negociar para que, con modificaciones, el proyecto fuera aprobado.

Una reflexión: si el nuevo gobernador pretende hacer realidad en su mandato el "vamos por todo", aprendió su primera lección.

Andrés Campbell

DNI. 10.132.217

Vaca Muerta del agro

El Gobierno tiene un programa industrial y preferencial hacia Vaca Muerta, sin retenciones, y para el agro es una Vaca Muerta agrícola-ganadera donde hay retenciones e impuestos agrícolas del 55% que se lleva el socio Gobierno para dar al pobre de la ciudad y crea un nuevo pobre agrícola que trabajaba su parcela y ahora por su aumento de impuestos lo saca de su trabajo rural al darle pérdida si trabaja su tierra.

¿Por qué en la Argentina no hay pobres venezolanos, chinos, coreanos? pero sí hay argentinos? Algunos vienen a trabajar y un 40% de muchos argentinos no quieren trabajar y desde hace muchos años de gobierno peronista la pobreza era del 30% y los trabajadores en negro es cerca del 50%. Qué va hacer este gobierno, que no dice nada.

Los agricultores con su parcela de campo no pueden producir, por el impuestazo pasarán a ser nuevos pobres de la Vaca Muerta agrícola-ganadera.

Alfredo Lanusse

lanussealfredo@gmail.com

¡Pagué!

En estos días volé por Latam a la ciudad de Salta, y realmente es toda una novedad. Quiere llevar una valija de tamaño habitual? ¡Pague! ¿Su valija es tipo "de cabina"? Pague igual, porque a entender de la compañía es unos centímetros más grande que la caja de cartón que ellos tienen de muestra. ¿Pesa 4 kilos más? ¡Pague otros 2000 pesos extras! ¿Usted sabía que si saca tres pasajes en el mismo instante y los paga juntos con la misma tarjeta de crédito y los pasajeros llevan el mismo apellido, la computadora aleatoriamente los ubica en asientos separados, aunque alguno incluso sea menor? ¿Quieren viajar juntos? ¡Pague!

Evidentemente la computadora es soltera y no imagina que una familia suele viajar junta, por esa mala costumbre de querer compartir una charla. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar o permitir que en nombre de la economía moderna y los beneficios empresariales nos atropellen?

Creo que llegó el punto en el que, con educación, de forma correcta y pacífica, empecemos a quejarnos.

José Rivas Vila

joserivasvila@yahoo.com.ar

Jubilaciones

Por qué es tan fácil para los políticos (en este caso con el presidente Alberto Fernández a la cabeza) determinar que la fórmula de actualización de las jubilaciones es impagable, la misma que fue votada (¿recuerdan las 14 toneladas de piedras durante el gobierno de Macri?) y convertida en ley por el Congreso, que acató el fallo de la Suprema Corte que obligaba al gobierno a dotar de previsibilidad y periodicidad dichos ajustes?

Existe en sus mentes un concepto de asistencialismo sin foco ni límites que los lleva a pensar que los haberes jubilatorios son algo así como un gesto de buena voluntad de la clase política, olvidando que los destinatarios laburaron toda la vida construyendo con su contribución el fondo destinado a tal fin. Claro que ellos mismos cometen el delito de administrar fraudulentamente dichos fondos: otorgando beneficios a quienes nunca aportaron, financiando gastos muchas veces demagógicos y/o populistas y haciendo inversiones en bonos del Estado que son los primeros en ser devaluados y defaulteados... Obviamente, ¡así las jubilaciones y pensiones genuinas se tornan impagables! Son nuestros los fondos, los gobiernos de turno deben administrarlos con idoneidad, transparencia y eficiencia!

No es que sea insensible, solo exijo que si quieren dar un subsidio a la vejez, que lo hagan, que lo voten junto con el origen de los fondos necesarios, pero no metiéndonos la mano en el bolsillo a los jubilados que aportamos toda nuestra vida laboral.

Nunca escuché que con la misma soltura digan: ¡los sueldos de la administración pública son impagables! Pero lo son, solo que eligen pagarlos a costa de nuestras jubilaciones. Nunca reducir gastos políticos superfluos, eliminar ñoquis, achicar dietas, reducir un Estado fofo de politiquería, parientes y amigos.... El camino fácil es saquearnos a los jubilados, pues no podemos hacer huelgas y no hacemos piquetes. Solo nos volvimos grandes con la ilusión de disfrutar nuestra bien ganada jubilación, ¡tras décadas de esfuerzo! Qué vergüenza, que bronca, que injusticia... ¡¡ellos se votaron jubilaciones de privilegio!! Más vergüenza...

Los haberes de los políticos deberían ajustarse al ritmo que aumenten a los jubilados. Así veríamos respetados nuestros derechos.

Andrés Chernitsky

DNI 10.110.491

Aerolíneas

Quiero destacar especialmente la carta de lectores publicada el 4 de enero titulada "Aerolíneas". Creo que a su autor le faltó citar una data interesante y sumamente importante, comparar la flota y la cantidad de empleados. Un presidente y los seis gerentes citados la hicieron grande, amada por todos los argentinos y considerada una embajada en todos los países donde operaba. En la Argentina, desde San Ramón de la Nueva Orán (Salta) hasta Ushuaia, era esperada con los brazos abiertos con su carga de pasajeros, sacos de medicamentos, sacos de correo, etc.

Recomiendo reeditar la carta de lectores del mismo autor publicada el 23 de junio de 2014.

Marina Schere

DNI 2.452.080

En la red

Axel Kicillof: "Con este gobierno llegó el verano y se fue el invierno"

Facebook

"Creo que debería recopilar todas las frases célebres que ha dicho desde que asumió y publicar un libro, seguro lo catalogan de humorístico" - Ce. Aguilera

"Con las medidas que estás tomando no me extrañaría que el invierno comience en febrero" - Matilde Sheridan

"Juego de palabras, llegó en verano y se va en invierno" - Miriam Distefano

"El invierno de nuestra desventura se ha transformado en un glorioso estío por este sol de York..." (Ricardo III) - Mario Malher

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina