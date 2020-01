De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de enero de 2020

Incendios forestales

Es sabido que los incendios forestales vienen causando devastación y muerte en muchos países, algunos cercanos (como Brasil y Bolivia) y otros más lejanos, como Australia. La naturaleza viene padeciendo muchos daños a causa de acciones humanas intencionales o por descuidos. Y todo se agrava por el cambio climático (en el que estamos todos inmersos).

A pocas semanas de haberse iniciado el verano en nuestro país, cabe preguntarse si estamos haciendo -tanto los gobiernos nacional, provinciales y municipales, como los simples ciudadanos- todo lo posible para prevenir situaciones tan penosas como las mencionadas. Las imágenes que nos han llegado desde Australia fueron conmovedoras por su dramatismo. También pueden ser un llamado de atención para que en la Argentina hagamos todo lo que esté en nuestras manos para evitarlas y no tener que lamentarnos después.

Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar

Gendarmería

El nombramiento del comandante general Andrés Severino como director de la Gendarmería Nacional en actividad vuelve a normalizar la administración de la institución con respecto a la gestión anterior, que había designado un oficial superior en retiro. Por otra parte, es meritorio haber nombrado a un oficial con antecedentes propios de un hombre de frontera que ha comandado unidades en nuestro país, conocedor de los problemas actuales de esta prestigiosa fuerza de seguridad y que seguramente les proporcionará el apoyo deseado a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a sus subordinados y con respeto hacia la ciudadanía. Para una total transparencia y para evitar situaciones heredadas que pudiesen lesionar o afectar a la política nacional y a los integrantes de la institución, es importante que la nueva conducción efectúe las auditorías internas necesarias, a fin de que la presente gestión se inicie con la mayor prolijidad.

Cabe destacar que el cumplimiento de la misión y funciones de la Gendarmería Nacional como auxiliar de la Justicia debe ir apoyado en todo momento por el respeto a las leyes, descartando todo documento o impronta política que no haya sido tratado por el Congreso de la Nación, carente de sanción jurídica y que podría lesionar el normal accionar de los propios gendarmes, instruidos para proteger y vigilar nuestras fronteras.

Juan Carlos Holm

DNI 14.951.829

Esfuerzo

"A los que están mejor les duele que les pida más esfuerzo". Gracias, señor Presidente, por estas palabras. Ahora empezaremos a creer lo que declama de igualdad y solidaridad. Qué suerte. El esfuerzo se lo pedirá a jueces, gobernadores, diputados, senadores, diplomáticos, ministros, gerentes generales de empresas, de bancos; sindicalistas; funcionarios políticos, y a todos los que tienen sueldos muy envidiables. No olvide pedirles también a los que cobran jubilaciones en dólares o jubilaciones que superan por mucho un sueldo básico. Gracias. Pídales que aporten mensualmente el 15% del sueldo a una cuenta: argentinos solidarios. Me da alegría saber que no continuará pidiéndoles el esfuerzo a los jubilados que trabajamos desde jóvenes y aportamos tantísimos años al sistema, que nos jubilamos sin moratorias ni dádivas, pero que año tras año perdimos frente a la inflación y a la desigualdad populista sistemática en el aumento de los sueldos de los cargos activos.

Irene Pérez Bourbon

DNI 10.551.459

¿Solidaridad?

El Presidente dijo, en su visita al Chaco, que el norte merece una reparación histórica y que a los que están mejor les duele que se les pidan más esfuerzos. Tiene razón. Pero no solamente el norte, todo el país la merece. Ustedes, cuando fueron 12 años gobierno y con la soja superando los 600 dólares, tuvieron la enorme oportunidad de llevarla a cabo, pero ya sabemos adónde fue la plata. En cuanto a la mal llamada "solidaridad", que no es tal, sino un ahogo cada vez más grande a los contribuyentes, obviamente que molesta, pero no porque seamos egoístas y no nos importe el país ni la gente, sino porque son siempre los mismos los que ponen el hombro. No se salvan ni los jubilados. Nos indignamos cuando, al verlo al lado de Capitanich, recordamos cuando, en su anterior gobernación, decían que en el Chaco había pleno empleo y no había pobreza. Nos indignamos cuando recordamos al doctor Abel Albino diciendo textualmente: "Escucharla a Cristina decir que hay 5% de pobreza me hizo llorar".

¿Ustedes no se acuerdan de todo lo que pasó en esos años? ¿Con qué cara piden solidaridad? Tendrían que explicarnos por qué, si son los mismos, ahora va a ser distinto. Ya se perdió la confianza. El día que ustedes den el puntapié inicial y empecemos a ver que baja el gasto público, que se dejan de crear cargos nuevos e innecesarios, que se acaba la impunidad, se terminan los privilegios y la ley y la justicia son igual para todos (y que les pida a los legisladores del Frente de Todos que voten la ley de extinción de dominio, para poder recuperar todo lo que se llevaron) las cosas empezarán a cambiar. Cuando todo esto pase, verán cómo empieza a bajar la pobreza y el país empieza a ponerse de pie.

Señor Fernández, señor Kicillof, recuerden que la solidaridad bien entendida empieza por casa.

María Laura Gutiérrez

mlgutierrezdea@hotmail.com

Sueldos de profesor

Al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quisiera decirle lo siguiente: soy cordobesa, educada en el sistema público. En 1974, hace 46 años, siendo alumna, inicié mi formación para ser docente en la cátedra de Derecho Administrativo; ingresé luego como profesora por concurso público y oposición, hasta ser adjunta. Usted ha expresado que quiere ser nexo entre gobernadores y Presidencia, por la cuestión salarial docente en las provincias. Los profesores e investigadores tenemos en los rectores defensores institucionales, sumado a los representantes sindicales, pero usted es nuestro nexo con el Presidente, quien seguramente dirá algo de los salarios universitarios. El sueldo básico de un profesor adjunto con dedicación simple (Facultad de Derecho, UNC) en octubre de 2019 era de $10.700,26. Incalificable para quienes marcan la diferencia en la vida de alumnos o realizan aportes invaluable a la ciencia. Déjeme parafrasear algo: "Dime qué docentes o investigadores tienes y te diré qué te deparará el futuro".

Susana Parés

susipares26@hotmail.com.ar

