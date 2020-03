De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de marzo de 2020

Coronavirus

Héroes

Son las 21. El silencio atronador se rompe desde balcones y casas. El gran pueblo argentino se pone de pie y honra con aplausos al personal de la salud. Esos aplausos que van desde los lugares más recónditos de todo el país, pero que llevan el mismo sentimiento: respeto y agradecimiento hacia ustedes, los verdaderos héroes de esta historia. Porque con sumo amor a la vocación le dan batalla a esta guerra silenciosa y avasallante. Despliegan en las salas de hospitales (aun cuando los recursos faltan) un comprometido servicio. Donde el paciente deja de ser un número más y lo transforman en ser humano. Acercan calidez y profesionalismo sin importar tiempo, cansancio ni excusas. Son ángeles puestos al servicio de la humanidad, sin ninguna duda. Todo un pueblo está y estará eternamente agradecido por lo que brindan. Dios los bendiga en esta lucha y que pronto con su ayuda salgamos juntos de estos momentos difíciles.

María del Carmen Stefanoni

El tiempo es hoy

Vivo en Burgos, España. Duele ver cómo muchas personas se toman a la ligera la llegada del Covid-19 a la Argentina. No se dan ni la más mínima idea de lo que se está viviendo en otros países. Puedo contarles de España en primera persona. Los hospitales están colapsados. Los médicos y enfermeros trabajan sin parar más de 15 horas diarias y, aun así, no es suficiente. La mayoría de ellos duermen en los garajes de sus casas para preservar la salud de sus familias. Muchos de ellos, a pesar de ello, contraen el virus y deben abandonar sus puestos de trabajo. Con lágrimas en los ojos y el corazón roto, no por contraer la enfermedad, sino por verse imposibilitados de continuar esta dura batalla. No alcanzan los insumos ni las horas ni las manos de personal hospitalario para atender a todos los enfermos y sus necesidades. Los médicos deben elegir a quién tratarán y a quién dejarán morir. Deben convivir con el trauma que significa dejar morir a alguien y seguir. Así como si nada. Y no solo mueren ancianos y enfermos terminales, sino también gente joven. Y muy joven.

Amigos, el reloj corre y no perdona. El tiempo es hoy. Con la vida no se jode. El Gobierno tomó medidas a tiempo. Aprovechemos eso. Seamos responsables. Si te quedás en casa, cuidás tu vida y la de los demás. Y cuando se te cruce por la cabeza salir de casa, pensá que allí afuera hay miles de personas luchando por sus vidas, familiares que no pueden acompañar en el proceso a los afectados y no les queda más remedio que tirar un beso al cielo para despedir a sus seres queridos que partieron.

Candela Blanco

Personal de seguridad

Son muchas y merecidas las muestras de agradecimiento a todo el personal de sanidad en guardia por la pandemia. Me sumo a ello. Pero también debemos rendir homenaje a la labor silenciosa y oculta de miles de mujeres y hombres de las FF.AA., policiales y de seguridad, que detrás de su uniforme se exponen día a día al contagio tan solo por cuidarnos, haciendo cumplir las órdenes del Presidente, resguardando rutas y calles, llevando agua, comida y medicamentos a quienes no tienen acceso a ellos o trasladando enfermos, muchas veces sin guantes ni barbijo, llevados tan solo por su vocación de servicio a la patria. A todos ellos, un agradecido abrazo argentino.

Rafael Mauro

Trasplante demorado

A muchos el coronavirus o Covid-19 les trajo encierro, pérdida de dinero, acortamiento de vacaciones o más trabajo, en el caso de pertenecer al personal de salud o seguridad. Pero hay un grupo del que nadie habla y es el de los que esperábamos ilusionados un trasplante de médula ósea proveniente de un donante extranjero, al no poder encontrar compatibles ideales dentro de la familia ni en la Argentina. A esos cientos de personas, esta epidemia nos obstaculizó la posibilidad de curación. En ningún medio de comunicación se habla de nosotros. No cuestiono decisiones ni las planteo, solo digo que los gobiernos no nos tuvieron en cuenta cuando decidieron cerrar sus fronteras. El trasplante de médula ósea es el camino final y la probable sanación de muchas enfermedades. Tengo 54 años, soy argentina, médica pediatra, y desde septiembre de 2019 padezco una leucemia mieloide aguda FLT3 de alto riesgo, que requiere un trasplante de médula ósea. El 14 de febrero de 2020 me comunicaron que tenía un donante 100% compatible en Alemania, quien aceptó donarme su médula. El 16 de marzo de 2020 me informan que, debido al cierre de las fronteras, no se realizará mi tan deseado y necesario trasplante. Mientras, mi caso, junto con el de cientos de personas alrededor del mundo que están pasando por la misma situación, permanece en silencio.

Lamentablemente, sin hacer ruido nuestras voces no pueden ser escuchadas. Si conocen a alguien que esté pasando por la misma situación, no duden en comunicármelo. Cumplir la cuarentena y difundir este mensaje es ayudar a salvar vidas.

Mariana Plater

Impacto en los chicos

Se ha hablado bastante en los últimos días de que el Covid-19 no es grave para los niños. Creo que es importante tener en cuenta que esto se refiere solo al aspecto físico. Desde lo emocional tendremos que estar muy atentos a las consecuencias. Muchos padecerán el cambio en su rutina, el nerviosismo esperable de los adultos que los rodean, el temor de lo que pueda ocurrir a los mayores de la familia. Es una experiencia traumática que nos toma desprevenidos y con pocas herramientas. Es tiempo de contener, hablar, brindar información sin asustar. Es tiempo para unirnos y fortalecer vínculos.

Agustina Laura

