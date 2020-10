De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de octubre de 2020 • 00:05

Carta de la semana

Soy argentino y soy gente

Mis padres y mi hermano emigraron. Yo era un estudiante joven, sin protección familiar. Pese a que trabajaba de día y estudiaba de noche me recibí de arquitecto, rápidamente y con excelentes calificaciones. Realicé, entre otras obras, edificios en propiedad horizontal, viviendas, comercios, countries, galerías, establecimientos deportivos, oficinas, exposiciones, diseños de logos y demás. Como artista plástico hice murales y varios miles de cuadros; obtuve numerosos premios, diplomas y críticas favorables, dentro y fuera del país. Mi esposa y yo trabajamos duro toda la vida (tenemos 75 y 77 años). Durante todo el tiempo recibimos presiones familiares para emigrar. No lo hicimos. Pudimos formar una familia. Tenemos nietos y dos hijos profesionales que eligieron trabajar en la Argentina. Por todas estas razones reivindico el derecho de llamarme "argentino" y "gente ".

Señor Presidente y señor Cafiero: estos son dos títulos que ni ustedes ni nadie me podrán quitar.

Horacio Vodovotz

horaciovodovotz@hotmail.com

Una agenda propia

El observatorio Nodio, creado con el único fin de limitar y controlar la libertad de prensa de medios independientes, será otro ente estatal para acomodar militancia pagada con los impuestos de los trabajadores. Esto se da en un contexto de pandemia, con un pueblo secuestrado por una cuarentena interminable, aprovechada políticamente para proyectos de ley personales que nada tienen que ver con la realidad actual. El Gobierno está en una agenda propia muy lejos de las necesidades del pueblo.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Juegos de niños

El presidente de la República, Alberto Fernández, y el líder de la oposición, Mauricio Macri, parecen dos niños discutiendo: "Es tu culpa"; "no, es tu culpa". Señores, la culpa no es ni de uno ni del otro sino de los dos, y de Cristina Kirchner y de todos los políticos que vinieron antes. Y de todos los argentinos que permitimos que el país llegara a esto.

Alberto y Mauricio, ¿por qué no muestran un poco de madurez personal y política, y empiezan a trabajar juntos para sacar al país del pozo en el que está? ¿Por qué no empiezan a unir a la Argentina en vez de seguir dividiéndola? La Argentina se convertirá en un país serio el día en que el país sea más importante que cualquier creencia, ideología o tendencia política. En definitiva, si no nos unimos todos, vamos a seguir siendo un chiste incomprensible para el resto del mundo. La solución no la tiene uno u otro, sino todos juntos.

O todos juntos o nada.

Alejandro del Pino

DNI 10.010.223

Combatir al capital

Von Clausewitz decía: "El propósito del acto de guerra es desarmar al oponente". La marcha peronista se cantó por primera vez en la Casa Rosada hace 72 años, el 17 de octubre de 1948. Su estrofa más llamativa es aquella que dice: "Por ese gran argentino, que se supo conquistar, a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital".

Después de 75 años, finalmente cumplieron con la máxima de Von Clausewitz. Los gobiernos peronistas desarmaron completamente al enemigo, el capital que combatían. Es aplastante la victoria de la gran masa del pueblo. Los capitales de pequeños comerciantes, cuentapropistas y pymes cayeron bajo la metralla de regulaciones, corrupciones, privilegios, protecciones, excesos de gasto y malgasto del ejército peronista. Han fallecido quebrados en este enorme campo de batalla que se llama Argentina en una larga guerra de 75 años combatiendo al capital. Las huestes de capitales sobrevivientes huyen a Uruguay, Brasil y a otros destinos del exterior. Los capitales del imperialismo ya no tienen siquiera interés en conquistarnos. Quedan desparramados en el campo de batalla los millones de cadáveres de la pobreza, la indigencia y la desocupación, cuyas magnitudes hacen parecer insignificante el tristísimo número de muertos por coronavirus.

Muchachos peronistas es hora de que festejen -aunque más no sea en forma virtual- los 75 años de combate al capital. Han ganado la batalla. Esperemos que no la guerra.

Ezequiel Fraga

fragaezequiel@gmail.com

Ley del aborto

Nuestra querida patria sucumbe ante múltiples calamidades. La pandemia no cesa. La economía no deja de empobrecernos día a día. La inseguridad se enseñorea en todo nuestro territorio. Se toman y se ocupan propiedades privadas a la vista y paciencia de la población, sin que ninguna autoridad civil ni juez alguno intervenga conforme a las leyes y al derecho. Mientras, el Congreso anuncia que en los próximos días discutirá la ley del aborto como tema prioritario de su agenda. Se habla de ley de interrupción voluntaria de embarazo, eufemismo para hablar de un crimen horrendo y atroz. Al respecto, decía Ortega y Gasset que hablar de interrupción de embarazo le parecía tan hipócrita como referirse a la muerte en la horca como "interrupción voluntaria de la respiración".

Señores diputados y senadores, siguiendo con Ortega y Gasset: "Argentinos: a las cosas".

César González Guerrico

DNI 11.675.918

La salida de la crisis

Durante diez años fui vecino de Alberto Fernández: él, en el piso 11, y yo, en el 14 de un edificio en Callao al 1900. Solamente nos encontrábamos en el ascensor, con un saludo respetuoso. Hoy me encantaría poder encontrarlo y sugerirle una actitud de estadista para levantar nuestro postrado país. No es mía esta propuesta, sino de un gran pensador que la hizo hace dos años, pero sin encontrar eco en el anterior gobierno. En resumen, se apoya en dos patas: 1) Creación de la moneda UVA, ajustado su valor diariamente por el confiable Indec, y refrendado por ley del Congreso. 2) Inducir y forzar a realizar todos los pagos y cobros con tarjetas y otros elementos digitales, dentro del giro bancario, casi eliminando el uso de billetes. Así, los bancos podrán prestar hasta 13 veces la base monetaria (como Chile), y no 1,35 veces como ahora, a tasas muy bajas, consiguiendo buena rentabilidad de sus instituciones debido al enorme volumen de operaciones. De esta manera, solo con los pesos que tenemos los argentinos en el país podremos eliminar la inflación, la pobreza, la desocupación; volveremos a crecer ya que los bancos podrán financiar a empresas públicas, privadas y particulares y también pagar la deuda. La Argentina, al transitar su salida de la pandemia, se encontrará con una situación de quiebra económica que solo se superará con decisiones de estadista como esta.

Ricardo Olaviaga

olaviaga8@hotmail.com

Aerolíneas

Quiero dirigirme al presidente de Aerolíneas Argentinas, señor Pablo Ceriani, en mi carácter de pasajera frecuente de la compañía y seguramente en nombre de muchas personas que se encuentran en mi situación. Tengo la suerte de poder comprar un pasaje para ver a mis familiares que no viven en Buenos Aires. Pero considero que la situación por la que estamos atravesando, y el accionar de Aerolíneas Argentinas con respecto a los canales de atención, dejan mucho que desear. Una respuesta por WhatsApp (único medio existente en este momento) no tarda menos de 48 horas, si tenemos suerte.

Sería de mucha utilidad, señor Ceriani, que se reactive el call center, por respeto a todos los que estamos queriendo comunicarnos con alguien que nos pueda dar una respuesta, como nos merecemos

Carola Paso Viola

DNI 16.058.196

Esperando regresar

Soy un ciudadano argentino de 72 años, residente en Bariloche, al cual el inicio de las restricciones a la circulación encontró en Buenos Aires. No han podido todavía conmigo ni el Covid-19 (que no me contagié) ni el cáncer, pero sí está pudiendo la ineptitud de nuestra burocracia. Con gran pompa anuncian la reanudación de los vuelos, pero eso es una falacia. Habría dos frecuencias semanales cuando antes había más de 40, pero... no podría entrar a Río Negro pues requieren un certificado que indique que no soy parte de un grupo de riesgo, que integran en primer término los mayores de 60 años. ¿Quién va a extender semejante certificado? ¿O prefieren que se les mienta?

Norberto M. Benito

DNI 4.705.403

