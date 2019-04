De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de abril de 2019

Condenados al atraso

Si al gobierno de Macri le ha sido difícil ejecutar políticas económicas sanas, más lo es cuando aparecen con posibilidades de victoria los candidatos que se llaman "peronistas". México (gobernado por un populista de izquierda), Brasil (gobernado por un populista de derecha), Turquía (gobernado por otro populista y con una economía tan frágil como la argentina) e Italia (gobernada por una coalición contranatura y un ratio deuda/PBI récord) renuevan los vencimientos de su deuda pública a tasas de interés que son una fracción de la obscena tasa de riesgo país que debe pagar la Argentina. ¿Por qué la diferencia? Porque en nuestro país cada tanto ganan las elecciones unos candidatos de un partido llamado "peronista" que prometen igual que los demagogos de México, Brasil, Turquía o Italia. Ahora, mientras que en esos países terminada la campaña y las elecciones los ganadores parecen ser capaces de distinguir entre sus promesas y lo que corresponde hacer o lo que se puede hacer, los peronistas creen que pueden cumplir con todas las desmesuras que han prometido.

Mientras sigamos atados a un gasto público desbordado, a una inflación y un endeudamiento que resultan de financiar ese gasto, a una legislación laboral abusiva y contraria a la productividad y a un proteccionismo exagerado que mata nuestra capacidad de exportar, todo en nombre de una justicia social cuyo paradójico resultado es una pobreza creciente, seguiremos condenados a la agonía del atraso.

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Monseñor Angelelli

Con vergüenza, católicos del mundo entero y, especialmente, de estas latitudes tendremos que ver cómo la Santa Sede -que debe presidir en la fe y la caridad a la Iglesia- proclama beato a monseñor Angelelli, en un acto de suyo falible. Causa enorme tristeza que se proponga como modelo a tan controvertido -por decir lo menos- personaje. Pues aunque es posible que el difunto obispo esté en el cielo -misericordioso es Dios-, ciertamente no constituye un ejemplo de seguimiento de Cristo, el buen pastor. Así como es claro que la muerte del entonces prelado no fue más que un accidente, también lo es que el personaje no fue precisamente modelo de virtud. No obstante ello, se insiste en su beatificación, bajo la premisa de su martirio.

En el orden prudencial, llama además poderosamente la atención que en tiempos de disgregación de nuestra Patria en ruinas, desde Roma se impulsen actos que ahonden grietas entre nosotros. A esta altura solo queda rezar frente a este acto reñido con la verdad y la justicia, y pedir especialmente a los verdaderos mártires las fuerzas para sobrellevarlo. Asimismo, encomendar la conducción de la Iglesia al Señor sabiendo que todos seremos juzgados por Cristo.

Francisco J. Roggero

DNI 25.647.360

Tren a Ezeiza

Días pasados LA NACION publicó una nota sobre nuevas dependencias del aeropuerto de Ezeiza. Muy buena noticia. Funcionarios de Transporte fueron en ese momento consultados sobre un tema obvio: la conexión ferroviaria de esa terminal. Importantes estaciones aéreas del mundo tienen este tipo de facilidad, que permite a los viajeros un rápido y económico acceso a la ciudad o a las líneas ferroviarias hacia otras ciudades. Por ejemplo, Malpensa en Milán o Fráncfort. En cambio, aquí el transporte público está reducido a una lenta línea de ómnibus que emplea más de dos horas hasta la Capital sin ninguna comodidad para equipajes. El resto son empresas privadas de transfers o taxis, ambas con costos elevadísimos, onerosos sobre todo para esos "miles de trabajadores que utilizan los aviones de pasajeros" mencionados por el ministro de Transporte. Este descartó al ferrocarril como solución aduciendo inversiones en otros ramales del Gran Buenos Aires. Contraposición que no cuadra en este caso, pues un tren hacia y desde el aeropuerto debe ser parte de esas inversiones. El que suscribe, sin auto propio, ha sufrido varias veces esa carencia junto a otros muchos compañeros de vuelos.

Demos, de una buena vez, el paso necesario para acercarnos al Primer Mundo, por favor.

Abel Cossani

DNI 4.410.505

Moreno y Herminio

La declaración del exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, en el sentido de que "si los ladrones quieren vivir de lo ajeno, que sea con códigos" [sic], me recuerda a Herminio Iglesias quemando el ataúd.

Roberto Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

El dólar

Tengo 60 años y he escuchado miles de fórmulas que intentan explicar el aumento del dólar. Todas las explicaciones se agotan en sí mismas y no explican nada. Lo que ocurre es que el dólar no sube, es nuestro peso el que baja. Quizás si los distinguidos economistas que deciden sobre la vida y hacienda de los sufridos argentinos tomaran nota de este detalle, podrían empezar a ponerle el cascabel al gato. A modo de contribución propongo que no me digan más cuántos pesos vale un dólar. Prefiero saber cuántos dólares vale un peso.....ayer, por ejemplo: US$ 0,02. O sea 2 centavos.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

Programas de TV

Francamente asombrado veo permanentemente repeticiones de programas grabados hace ya tiempo, por los canales Paka Paka y Encuentro y en la TV Pública. Me vuelvo a preguntar, por enésima vez, si era necesario que Hernán Lombardi exterminara la impecable calidad de producción de esos dos canales y los vaciara de gente y de contenidos. Lejos de pretender hacer de estas líneas una polémica ideológica, apelo a la sensibilidad de aquellos argentinos que carecemos de vocación para sostener una miserable grieta.

Fernando Feinsilber

DNI 8.104.989

¿Gesell o Miami?

Voy a Villa Gesell. La autopista a La Plata que atraviesa zonas semipobladas permite circular hasta 130 km/h. Luego, por la ruta 2, el máximo es de 120 km/h y por las rutas 63/56/74 y 11, baja a 110 km. ¿La Dirección Provincial de Vialidad puede explicar esos máximos? Hay momentos en que se debe circular a 60 km, por ejemplo, en Sevigne, donde lo único visible son galpones abandonados. Cuando aparecen señales consecutivas de 100, 80 y 60 km/h, ¿dónde comienza ese tramo de velocidad? Si es a partir del cartel indicador, uno debe necesariamente frenar, pero si uno lo desea hacer en forma natural dejando de pisar el acelerador, el espacio entre señales no alcanza. Si agregamos los carteles publicitarios, existe contaminación visual. El 7 de enero de este año me infraccionan con una fotomulta por conducir a 72,8 km/h casi a la entrada a Villa Gesell. Esta supuesta infracción me llegó el 16/4 con fecha vencida para acogerme al régimen de pago voluntario. Quiero hacer un descargo pero la página para ello no funciona. Junto con esa supuesta infracción, me llega otra producida el 19 de febrero y descubro una tercera en la misma fecha, pero que no me ha llegado por correo.

¿Es legítimo que informen de estas fotomultas entre dos y tres meses de ocurrido el hecho y con velocidades lejanas de las máximas permitidas? ¿Cómo demuestro mi inocencia? Si debo pagar todo ello, me es más barato irme de vacaciones a Miami y encima aumentaron los peajes un 33% sobre rutas cuyo estado deja bastante que desear. Así se promueve el turismo interno.

Aldo Sama

DNI 93.600.995

Maltrato animal

Hace pocos día se dio a conocer la pena definitiva al peluquero Germán Gómez, que despellejó vivo al cachorro Chocolate, en Córdoba, porque le molestaba su llanto. Solo un año de prisión condicional dio la Justicia, si así puede invocarse. Esta semana, también en Córdoba, fue despellejada otra perrita.

Más allá del debate de los precios o de los contenedores inteligentes, hay otro tipo de violencia social a la que no parece atenderse. Porque no es solo un ataque a un animal, es un (uno o más) humano enfermo que está suelto, poniendo en riesgo a todos, ante lo que la Justicia no repara.

Daniela Oliveira

DNI 27.146.734

Basura en el sur

Corroborando la carta del lector Alberto Gianola, es una pena recorrer la ruta 23 de la provincia de Río Negro, y ver la basura plástica esparcida por los vientos patagónicos. Sobre todo en localidades como Valcheta, Ministro Ramos Mejía y Sierra Colorada. La excepción en esta ruta es Los Menucos, pueblo limpio y muy bien mantenido por sus autoridades y vecinos. Sin la colaboración de los vecinos nada es posible. Da gusto pasar por allí y pernoctar, en caso de que así convenga. El mismo cuadro de basura plástica adornando el paisaje se puede ver en la ruta 25 de la provincia de Chubut, sobre todo en la localidad de Paso de Indios, y no tanto en Los Altares y Las Plumas, pero tienen lo suyo también. No puedo dejar de remarcar la planta de tratamiento de residuos de la ciudad de Esquel, verdadero ejemplo de lo que se debería hacer para terminar de una buena vez con los basurales a cielo abierto que son una verdadera vergüenza. Podría seguir enumerando casos en varias localidades, pero me extendería más de lo necesario.

Autoridades y vecinos de estas localidades desaprensivas con el tratamiento de su basura deberían tomar cartas en el asunto y ponerse trabajar a fin de mantener el paisaje patagónico limpio y libre de basura plástica. Si realmente quieren que el turismo recale en sus pueblos, mantengan limpio el ambiente. Nadie se siente tentado a detener su camino en un chiquero.

Cristián Bengolea

cbengolea@gmail.com

Carteles en la ruta

En su carta, la lectora Matías Britos protesta porque en la intersección de la ruta 41 y la ruta 8, en San Antonio de Areco, no hay indicación alguna de cámaras de control de velocidad. Mi pregunta es: ¿hay carteles indicando la velocidad máxima? Porque de ser así no se necesita más que respetarla y se acabó el problema.

Alejandro Aldazabal

DNI 4.077.532

