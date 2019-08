De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2019

Carta de la semana

La democracia sola no basta

Nadie sabe qué pasará hoy. El país se ha movido en los últimos días en cámara lenta. Ojalá algún día una elección sea solo eso. Sin tener miedo a políticas que amenazan la democracia, la economía, la libertad. Que lo que esté en juego no sea una guerra, en la que los ciudadanos de un bando o del otro imaginamos que de perder se nos acaba el mundo. Que no miremos con desconfianza al que piensa diferente. Y eso solo se va a conseguir cuando entre todos tengamos una idea en común: sacar el país adelante con proyectos que nos integren: que la educación sea prioritaria, que el trabajo se dignifique, que se aliente la inversión, que tengamos seguridad jurídica, que los jubilados no sean la variable de ajuste, que la salud sea para todos, que la Justicia sea independiente. Que no haya temores.

Ya logramos la democracia. Ahora, con ella, debemos conseguir ser ciudadanos dignos de vivir en ese estado.

Susana Mastronardi

DNI 12.277.049

Las PASO

Con conciencia

¿Qué tan difícil es conciliar cuando se tiene una postura tan marcada? La armonía y la paz son dos requisitos indispensables para que un país avance. Siempre va a haber posturas contrapuestas, de eso se trata la democracia. No siempre todos ganamos, pero sí nos beneficiamos de esa oportunidad de decidir y de expresarlo. Cuando la principal protagonista de todos nuestros actos es la violencia y aquello que no me gusta lo expreso a través de la intolerancia, le quitamos el norte a la democracia. Nos encontramos en un país dividido por posturas en vez de hacer provecho de la cantidad de ideas y opiniones. Todos queremos un país mejor, pero si nos escondemos detrás de una piedra o una pared pintada lo único que hacemos es involucionar. En vez de echarle la culpa al gobierno de turno, hagámonos cargo, la Argentina somos todos. Dejemos de repetir que la mayor riqueza del país son sus recursos naturales, porque no es así. Somos nosotros. Somos su activo más importante. Hay que dejar la zona de confort y ser responsables. Una vez más tenemos la oportunidad de elegir. Que sea con conciencia.

Martina Anderson

DNI 35.379.851

Ficha limpia

Proyectos como el de la ficha limpia y el de extinción de dominio, que nunca logró ser sancionado como ley, son fundamentales para la institucionalidad de la república. Es importante evitar que ocupen cargos públicos candidatos que han sido condenados en segunda instancia judicial por casos de corrupción; así también es importante que el Estado logre recuperar el dinero y los bienes mal habidos por su origen espurio. En plena campaña electoral es un buen ejercicio republicano prestar atención a los representantes políticos que apoyan la lucha contra la corrupción y no olvidar quiénes son los candidatos sospechados. Porque como ciudadanos somos lo que votamos.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Sepamos votar

Hoy los argentinos tendremos la oportunidad de definirnos según nuestra verdadera escala de valores. Es de esperar que, como dice un antiguo aforismo vernáculo, "sepa el pueblo votar".

Gustavo Saad

DNI 14.741.454

Grieta cultural

Hablemos de la grieta, que es lo que realmente nos diferencia. No es precisamente las preferencias políticas. La verdadera grieta es cultural, entre las personas que trabajan para mediano y largo plazo, como los científicos o los campesinos, que por lo general aceptan esperar y no se marean con promesas fáciles o rápidas. Son personas que planifican y tienen logros que nos enorgullecen como argentinos. Esas personas evalúan sobre un panorama más amplio y abarcativo tanto en el tiempo como en los temas puntuales. Del otro lado de la grieta están los que suelen evaluar sobre lo que les pasa aquí y ahora, sin importar las consecuencias posteriores o el origen de sus beneficios. Estas personas por lo general no se fijan de dónde "viene la plata" en tanto se vean beneficiadas.

La grieta está entre los que trabajan para un futuro mejor para sí y para el país y los que quieren todo ya a cualquier precio, sin códigos ni ética. De ambos lados de esta grieta hay personas de ambos sexos, diversas edades y nivel social. Hay profesionales y obreros, podemos decir que es una elección, un estilo de vida. Nuestro país, tiene mucha gente en ambas partes de esa grieta, con independencia de sus preferencias políticas: la ética es lo que marca la diferencia entre esos dos grupos. Y los dos definirán si seguimos siendo un país bananero, donde rija la ley del más vivo, o un país inclusivo, donde todos podamos desarrollar nuestras aptitudes, capacidades e inteligencia.

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

La Argentina de ayer

Recuerdo el ayer de mi patria y quiero decirles que voten generosamente, con coraje, conciencia, honestidad y memoria; con la mirada puesta en nuestros bisnietos, los cuales encontrarán la Argentina de ayer. Lo digo porque en el país donde yo nací se decía que los cereales producidos por la Argentina serían suficientes para alimentar el mundo entero. Si se elige la lógica constructiva con vistas al futuro, nuestros bisnietos se encontrarán con la Argentina de ayer. Una Argentina que estará entre los mejores del mundo.

Jorge Chadarevian

DNI 13.296.449

Pastores y ovejas

Mucha gente confunde debilidad en la presidencia de la República con ejercerla democráticamente. Esa gente tiene todavía resabios del pasado, añora el autoritarismo como una fórmula de gobierno. A esa gente se le podría aplicar la frase de fray Luis de León: "Los pastores serán brutales mientras las ovejas sean estúpidas".

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Opción

En pocas palabras, lo que empieza a definirse en estas elecciones es una opción: "el destino de grandeza que no supimos conseguir" o "un estado de modestia que aún podemos alcanzar". Seguir siendo idealistas y mistificadores o subirnos al tren de la historia contemporánea.

Adrián Klas

aklas@fibertel.com.ar

Voto obligatorio

En LA NACION, en un pequeño aviso se enumeran las penalidades que sufrirán todos aquellos que no concurran a votar en las PASO ni en las generales. Dado que votar es un derecho y no una obligación, nuestros gobernantes deberían promover que no sea considerado obligatorio, y así asemejarnos a la mayoría de los países del mundo, entre los que se encuentran hasta Venezuela. Este hecho, además de redundar en un sustancial ahorro a las arcas públicas, acabaría con el negocio de los políticos, sabedores de que la actual legislación les asegura "tener la vaca atada".

Rodolfo Leandro Salomone

DNI 4.313.335

Deforestación

El editorial "Deforestación y soberanía", del 6 del actual, muestra desconocimiento de la ciencia del cambio climático y de la política ambiental brasileña. Con clichés como "Amazonia, pulmón del mundo" y datos alarmistas, el texto no considera los compromisos brasileños en el marco del Acuerdo de París e ignora que, dada la participación mayoritaria de combustibles fósiles en las emisiones de gases de efecto invernadero, es inútil reducir la deforestación global sin alterar la producción y el consumo de energía. Brasil tiene una de las matrices de energía más limpias del mundo: 45% proviene de fuentes renovables, ante un promedio mundial de 14%. El compromiso soberano de Brasil con las energías renovables se reiteró esta semana, cuando el presidente Jair Bolsonaro inauguró nuestra primera planta solar flotante.

El 30% del territorio de Brasil está bajo la protección ambiental estatal; son 2,5 millones de km², poco menos que la Argentina continental. Aproximadamente 50% de ese territorio se encuentra en el bioma amazónico. Además, las propiedades privadas en la Amazonia deben, por ley, preservar el 80% de su vegetación nativa. El 1/8, el gobierno brasileño anunció el perfeccionamiento del monitoreo satelital de la Amazonia, a fin de combatir la deforestación con aún mayor eficiencia.

Sérgio França Danese

Embajador de Brasil

N. de la R.: LA NACION ratifica sus opiniones vertidas en el citado editorial.

En la red

Facebook

Delfina Pignatiello en los Panamericanos

"Una capa total,vi la competenciay me dejó con la boca abierta. ¡Qué resistencia por Dios!" - Beatriz Castaño

" Felicidades,y por muchoséxitos más" -Flor Mari

"Nunca mejorpuesto el nombre" - María Elena Bustamante Molina

"¡Felicitaciones, campeona!" -Brigi Di Iorio

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina