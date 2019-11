De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de noviembre de 2019

Dolor

Asistimos consternados y dolidos al fallecimiento de dos niñas, además del saldo de 50 heridos, dos de ellos amputados, como resultado de un accidente tal vez evitable. Estos niños viajaban con la ilusión de un día de aventura (quizás su primera vez) lejos de los padres. A esta altura poco importa la responsabilidad o la inconveniencia de los micros de dos pisos, si la excursión es educativa o no, si se trata nada más que de un negocio, nadie devolverá la vida de esas dos niñas. Por eso se dice que cuando se llora es tarde. Comparto con las familias de las víctimas su tremendo dolor en este aciago momento.

Roberto Rubén Sánchez

DNI 8.643.022

Aplauso merecido

El artículo de Emilio Monzó del jueves pasado es excelente, impecable. Va al fondo y a la raíz de nuestros problemas más graves, como son las grietas generadas por las confrontaciones entre argentinos. Y señala el camino para salir de ellas y poder así , gracias a la unión nacional que tanto necesitamos, desarrollarnos sin las enfermizas repeticiones de nuestros fracasos. No cabe duda de que el presidente de la Cámara baja merecía el aplauso que le brindaron los diputados nacionales, de todos los sectores, al finalizar en sus funciones.

Julio Gottheil

DNI 4.222.043

Legisladores de Chile

Los legisladores chilenos, ante la presión popular, han aceptado rebajar en un 50% sus dietas y que, en el futuro, sus ingresos por distintas vías (dietas, reintegros de gastos, etc.) sean fijados por un ente autónomo y no por ellos mismos.

Les diría a nuestros legisladores nacionales, provinciales y municipales que "viendo las barbas de los vecinos afeitar, pongan las suyas a remojar". Y que no se demoren en hacerlo.

Rodolfo E. Szelest

rodolfo.szelest@gmail.com

América Latina

He leído en distintos medios la respuesta del papa Francisco a lo que sucede actualmente en América Latina, en la que adjudica la ola de protestas sociales a la existencia de "gobiernos muy débiles que no han conseguido poner orden y paz".También dijo que "hay que llamar al diálogo, a la paz, para que se resuelvan los problemas''.

¿Cómo se hace para dialogar con quienes son violentos, con quienes no escuchan y con quienes quieren imponerse por la fuerza? Venezuela tiene un gobierno fuerte. Pero no busca poner orden ni paz, sino poner de rodillas a su gente. El gobierno venezolano actúa con mano dura, no llama al diálogo ni quiere resolver los problemas de la población. Nicaragua también tiene un gobierno fuerte, pero autoritario y cruel. Su presidente tampoco quiere "poner orden ni paz". Para resolver los problemas, para lograr la paz y para que haya diálogo, todas las partes deben buscar lo mismo. No se puede lograr nada bueno si una de las partes no quiere el diálogo ni busca la paz. El Papa dijo en varias oportunidades que "la corrupción es la peor plaga social"; "es un fraude a la democracia y abre las puertas a otros males terribles, como la droga, la prostitución y la trata de personas, la esclavitud, el comercio de órganos, el tráfico de armas, etc.". También señaló que "el corrupto no puede aceptar la crítica, descalifica a quien la hace, busca disminuir cualquier autoridad moral que pueda cuestionarlo, incluso ataca con insultos a todo el que piense diferente y si puede lo persigue". "El corrupto no conoce la hermandad o la amistad, sino la complicidad y la enemistad".

Es esto lo que está pasando en algunos países de América Latina: gobiernos corruptos que no buscan el bien para su pueblo ni conocen la hermandad. Atacan al que piensa distinto y hasta lo persiguen. Peor aún, no quieren redimir a los pobres de su pobreza. Por el contrario, se sirven de esa pobreza para tener más poder. Creo que en vez de gobiernos débiles o fuertes deberíamos trabajar para poner el énfasis en los ciudadanos, en las leyes, en la libertad de expresión y en las instituciones, para así lograr una democracia republicana.

Rezo por Francisco y le pido que rece por quienes trabajamos mucho para dejarles a nuestros hijos un país mejor.

Mercedes Moreno Klappenbach

DNI 11.472.136

Aumento del ABL

"Los escuché, los escuché", gritó el actual presidente luego del resultado (nefasto, en mi opinión) de las PASO, en una de las multitudinarias marchas convocadas en su apoyo. A su lado estaba el jefe del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien parece que no escuchó nada, ya que va a ajustar el ABL para el año próximo según la inflación. Es de recordar que el poder adquisitivo de la mayoría de los contribuyentes no ha aumentado en la proporción en que lo han hecho los precios. Si el jefe de gobierno se propone presentarse en las próximas elecciones presidenciales, tendrá que tener cuidado con los aumentos en los impuestos si no quiere correr el riesgo de que le pase lo mismo que al actual presidente.

María Silvia Marzineli

msmarzinelli@gmail.com

Regalo de Navidad

Sé que estoy grande para pedir un regalo a Papá Noel, pero diciembre es un mes en que se renueva la esperanza y es tan fuerte la necesidad de creer en milagros que voy a escribirle una carta con solo un deseo: que los argentinos encontremos el camino que nos devuelva la fe en nosotros, en nuestra capacidad de salir del pozo, que nos guíe a ese país envidiable que teníamos cuando era chica, donde con trabajo y esfuerzo se podía mejorar y prosperar.

Tal vez si cada uno de los argentinos le escribimos este mismo deseo, nos lo conceda y nos ayude a ver la senda apropiada para lograrlo.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Todesca en el Indec

Me uno al economista Juan Carlos De Pablo en su descripción de la gestión profesional del honrado funcionario Jorge Todesca, a quien le agradezco su actuación como argentino y ruego a Dios lo bendiga y le conceda la más rápida y completa recuperación de su salud.

Jorge M. Tiscornia Gondra

DNI 4.144.071

Un estadista

Acerca del significado del término estadista puede caber otra acepción: estadista es quien piensa en las próximas generaciones, contrariamente a los políticos, que solo piensan en las próximas elecciones. De estos últimos tenemos en abundancia, y estamos hartos de ellos.

Santiago Ziganovsky

DNI 4.296.162

"Trapitos"

Vivo en San Isidro, en el barrio Santa Rita. Días atrás estacioné mi auto a las 16. 30, aproximadamente, en Domingo Savio, a dos cuadras de Juan Segundo Fernández. Vi a un "trapito" dirigiendo los estacionamientos. Le pregunté si se podía estacionar allí. "Sí, claro", me contestó. Bajé con mi hija, embarazada de ocho meses, hasta una librería cercana, donde no estuvimos más de 15 minutos. Al volver vimos una gran cantidad de agentes de tránsito y mi auto no estaba. Me informaron que se lo había llevado la grúa, que tenía que pagar 1500 pesos en efectivo por el acarreo, porque la Dirección de Tránsito no trabajaba con ninguna tarjeta, y 2500 pesos por la multa. Imagínense mi enojo. Me dieron entonces un número de teléfono para hacer el reclamo. Llamé e informé que un "trapito" me había permitido estacionar, a lo cual me explicaron que esa persona no tenía ninguna autoridad. Si los "trapitos" no están permitidos por la municipalidad, sus agentes por lo menos "hacen la vista gorda". Vi que estos y la policía conversaban con el "trapito", que inmediatamente vino hacia mí para pedirme disculpas y decirme que regresara al día siguiente para que me devolviera el dinero que me cobraron por el acarreo y la multa.

¿No es muy extraño que un "trapito" no tenga ninguna sanción por parte de las autoridades de tránsito y que me quiera devolver el dinero? ¿Acaso sabe que nadie lo va a sacar? En San Isidro, ¿qué hacen los agentes de tránsito? ¿No son los que deberían ordenar el tránsito? ¿Qué hacían los agentes de policía hablando con el "trapito"?

Y finalmente... ¿qué se va a hacer con los "trapitos" en San Isidro?

Dolores Meyer Arana

Concejala de Convocación por San Isidro

DNI 5.702.702

Reeducarte

Soy parte de la Fundación Reeducarte, formada por padres y familiares de personas con discapacidad intelectual. Buscamos reeducar bajo una mirada diferente a la que predomina: destacando capacidades por sobre las dificultades y utilizando el arte como medio de autoconocimiento. Tras varios años de búsqueda de un terreno para albergar nuestro centro terapéutico y viviendas adaptadas, en enero de 2019, el gobierno nacional (a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, ABBE), nos otorga la cesión de casi 2 hectáreas en el partido de Escobar. Una vez reunidos los fondos necesarios para llevar a cabo la primera etapa del proyecto, el alambrado de todo el perímetro, es la municipalidad de Escobar la que demora la entrega del terreno. En abril, la titular de la Secretaría Legal y Técnica de la municipalidad se comprometió a retirar escombros y tierra, entregando el terreno una vez realizada esta tarea. Al día de hoy el retiro de estos ha sido parcial, y los reclamos no han sido respondidos. La fundación necesita su terreno, para alambrarlo y para comenzar la segunda etapa, la construcción de un SUM inclusivo que permitirá a nuestros niños, jóvenes y adultos tener un lugar donde sociabilizar durante los fines de semana y períodos de vacaciones.

Carolina Inés Ibáñez

DNI 22.080.823

En la red

El tenso momento que vivió Juan Grabois en un aeropuerto de Bolivia

Facebook

"Muy bien, los felicito" - Débora Montero

"Nadie nos paga. Somos bolivianos, y el señor no tiene ningún derecho a hacer política en país ajeno. Los argentinos son bienvenidos en #Bolivia, pero no así la gente que viene a interrumpir la tranquilidad de un país por sus propios intereses políticos" - Clau Onti

"¿Y en calidad de qué fue a molestar a Bolivia?" - Marta Hansen

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina