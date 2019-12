De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de diciembre de 2019

Carta de la semana

Basta de discurso confrontativo

El martes próximo tendremos la ceremonia de traspaso de la investidura presidencial y con ella el discurso del flamante presidente, que será ampliamente escuchado por propios y ajenos, locales e internacionales. Me pregunto cuál será el tono del esperado mensaje. Es decir, al margen de lo que después haga en su gobierno el doctor Alberto Fernández, me pregunto si el tono de su mensaje apuntará más a parecerse al de un estadista o, por el contrario, volverá la cantinela grietista. En ese sentido, insisto en que, al margen de lo que finalmente haga (que esperamos que sea comportarse como un estadista), quisiera recomendar, incluso pedir y por qué no implorar que no vuelva ese agotador e irritante discurso confrontativo.

Los argentinos queremos lo mejor para nuestra patria y estamos hartos de divisiones.

Francisco J. Roggero

DNI 25.647.360

Sépanlo

Si una vicepresidenta electa increpa a un tribunal de la manera en que lo hizo Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Py el lunes pasado, negándose a contestar preguntas, autoabsolviéndose y cuestionando severamente a los tres jueces, que la miraban atónitamente, ¿cómo podemos pretender, por ejemplo, que los alumnos respeten el rol del profesor, que los automovilistas no agredan a los agentes de tránsito, que los ciudadanos de a pie acaten las más elementales normas de convivencia?

Los dirigentes deben dar el ejemplo. Los estamos mirando. Sépanlo, parafraseando al presidente electo. Las formas cuentan. Estamos grandes para berrinches.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Massera y Cristina

Palabras más, palabras menos, nos dijo Massera a los jueces del Juicio a las Juntas: "Ustedes cuentan con la crónica y yo cuento con la historia". Cristina Fernández les dijo a los jueces del Tribunal Oral Federal que la juzgan en la causa Vialidad: "La historia ya me absolvió".

La historia los hermanó.

Guillermo A. C. Ledesma

Exjuez de la Cámara Federal de la Capital

Pasividad

Fiel a su estilo, la vicepresidenta electa llevó a cabo un espectáculo jamás visto durante el juicio oral por la causa Vialidad, en la que se encuentra imputada. Pero lo más lamentable fue la actitud pasiva de los jueces del tribunal, que no supieron o no quisieron interrumpirla y permitieron un show mediático durante tres horas. Sentí vergüenza ajena y una profunda tristeza como argentina por tener una Justicia tan injusta, que no permite esclarecer y avanzar en los casos de corrupción que involucran a nuestros representantes políticos, votados por la ciudadanía.

Christine Muller

DNI 5.702.877

Garrochismo político

Señora diputada Beatriz Ávila, si usted se siente traicionada por el presidente Macri, le recuerdo que los votos no pertenecen ni a usted ni a Macri, sino a los ciudadanos que la votaron. Si por los motivos que sean decide que no está de acuerdo con el partido que representa, lo que corresponde -como un básico principio de ética y, fundamentalmente, respeto a quienes le dieron su voto- es que renuncie a su banca y se presente en las próximas elecciones con el partido que mejor crea que representa sus ideas. Lo mismo vale para el resto de sus colegas que cambiaron de bando. Es más, debería haber una ley que regule este tipo de actitudes, que como mínimo exija la renuncia a la banca, para que sea reemplazada por quien mantenga la lealtad a sus votantes, así se ganen o se pierdan las elecciones. En las buenas y en las malas. Y esto vale para cualquiera que sea el partido.

¿O acaso para quienes nos representan rige la famosa frase de Groucho Marx: "Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros"?

Guillermo Bronenberg

wbronenberg@gmail.com

Jura

Que algunos diputados electos hayan jurado por desaparecidos en la última dictadura, por personas fallecidas y hasta mencionando una estrofa de un tema de un grupo musical me lleva a pensar que la patria y los Santos Evangelios no les importan nada a estos legisladores.

Cristina Wakim

criswakim@yahoo.com.ar

Listas sábana

Nuestro país no deja de asombrar por actos que son inadmisibles. Senadores y diputados han superado apenas la docena de sesiones en el año en curso. Una inmoralidad en tiempos de tanta pobreza. Con dietas asignadas y otras prebendas, sus ingresos superan holgadamente en euros y dólares el de sus pares de otros países y son altísimos con relación a los trabajadores activos y pasivos. Muchos de ellos incumplen su mandato, estipulado en la Constitución, al ser elegidos a través de un partido político, pero luego responder al gobierno de turno, en lugar de defender los intereses de la ciudadanía que los votó. Ni hablar de lo ocurrido con el proyecto de ficha limpia, para el cual el Frente para la Victoria y otros grupos de la oposición no dieron quorum. Como siempre, para encubrir a los corruptos y cobijar bajo sus filas a procesados, incluyendo, entre otros, a dos expresidentes.

Creo que es hora de que el pueblo exija elegir a sus representantes, que defiendan lealmente sus intereses, y que no se admitan más las listas sábana, con personas oportunistas o ajenas a la voluntad popular y al servicio de situaciones inexplicables.

Rodolfo C. Castello

DNI 4.705.820

Santiago Maldonado

En noviembre pasado se le colocó el nombre de Santiago Maldonado al aula magna de la Universidad de Tierra del Fuego. Entiendo que sus familiares no reconozcan las pruebas hasta ahora recabadas por el fiscal de la causa, quien desechó el tema de la desaparición forzada, ya que probablemente persigan otros fines más allá del esclarecimiento del hecho, pero me parece un despropósito por parte de la rectoría de esa institución dedicar una jornada para hablar de esta supuesta "desaparición", que la Justicia ya ha probado que no existió, ya que el joven desafortunadamente se ahogó al no saber nadar. Por otro lado, habiendo tantos personajes ilustres en nuestra rica historia (nadie en la historia reciente), me pregunto si no se podría haber elegido otro nombre para el aula magna

Mauricio Balumelli

DNI 14.013.837

Convento en peligro

Es triste ver que todo lo que es histórico en la Argentina generalmente pende de un hilo. Ahora peligra el histórico Convento de San Lorenzo, declarado monumento histórico nacional, por ley 12.648, el 25 de octubre de 1940. ¿Qué nos pasa? ¿No nos interesa tener algo tangible y visible que nos recuerde a la historia? Orgullosos tendríamos que estar de mostrarlo al mundo, así como hacemos con la Casa de Tucumán, las ruinas jesuíticas, en Misiones. Espero leer pronto que las autoridades santafesinas e incluso la Iglesia se han interesado y ocupado del tema, ya que de lo contrario sería una nueva cachetada a la historia.

Mónica Brindisi

DNI 5.198.492

Realidad y verdad

Quisiera referirme a la columna "La verdad detrás de la realidad", de Pablo Gianera. Esto no es una pipa, de Magritte, no solo plantea un dilema en su momento, sino una profunda reflexión sobre este tema. Los cubistas pretendían llegar a una verdad sustancial e intrínseca, que por lejos no coincidía con la realidad de los objetos. Picasso decía que él pintaba como veía las cosas y no como eran en realidad. La aparición de la fotografía liberó en parte a los artistas de la "documentación" de la realidad. Es notable el análisis de Gianera sobre El Jardín de la Delicias, de El Bosco. El genial surrealista creó su propio maravilloso mundo, que nada tenía que ver con la realidad. Quiero introducir entre verdad y realidad el concepto de belleza. Los griegos creían que verdad=belleza=virtud. A tal punto que Cicerón logro absolver a una encausada en el Senado romano simplemente... desnudándola y mostrando su belleza. Me invito y los invito a analizar la posibilidad de encontrar belleza en la verdad. Sobre todo en un momento en que hay en la política de nuestro país tanta mentira y tan poca virtud.

Horacio Vodovotz

DNI. 4.400.219

Colón memorable

Los cuentos de Hoffmann, última función del Teatro Colón, ha sido un regalo para los que amamos la ópera. Los músicos bajo una batuta impecable, la escenografía, el vestuario y todos los cantantes lograron una atmósfera maravillosa y nos regalaron un espectáculo memorable, digno de nuestro gran teatro.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

