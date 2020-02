De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de febrero de 2020

Carta de la semana

Sin eufemismos

"Me sacaron de contexto", intentó infructuosamente defenderse el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, ante las críticas que recibió por su metida de pata a micrófono abierto. "Ponga alguien a escuchar a la oposición, y después hacemos lo que nosotros queremos", le aconsejó a la ministra Sabina Frederic durante la inauguración de la reunión del Consejo Federal de Seguridad. La ministra festejó la ocurrencia, con una risita cómplice. Total, la seguridad es un juego de niños, ¿no? ¿De qué "contexto" lo sacaron, gobernador? Sus dichos no resisten ninguna otra interpretación que la que expresan. Habló sin filtro, con el inconsciente a flor de piel. Pensó que sus palabras no se amplificarían, pero -afortunadamente para nosotros y desafortunadamente para usted- se lo oyó muy bien. Las cartas claras. Sin pelos en la lengua. Sin eufemismos. Literal, Manzur. La verdad desnuda.

En estas manos estamos. Se rieron entre ellos y se ríen en nuestras caras. Total? dale que va, una vez más, relato versus realidad.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

País al revés

Casi todos los medios dan cuenta de que el Presidente respaldó el reclamo de Cristina en Cuba para que el FMI hiciera una quita a la deuda que tiene el país con ese organismo. Alberto Fernández, en su gira por el exterior para solicitar apoyo en las negociaciones por la deuda externa ante el Fondo, puso énfasis en resaltar que estas se hicieran para alcanzar un acuerdo, pero sin expresar exigencia previa alguna.

Según la RAE, respaldar, es proteger, apoyar, garantizar. Ante lo disímil de las expresiones, en un país donde las jerarquías constitucionales son inmutables, lo apropiado hubiera sido que el respaldo lo diera la vice a la propuesta del Presidente y no a la inversa, como ocurrió.

Adolfo Outes

DNI 4.224.6299

Pozos de agua

La situación sanitaria en la población wichi del Chaco Seco es muy difícil, entre otras cosas y como señala el ministro de Desarrollo Social, por el consumo de agua en mal estado. Esto está relacionado con el clima de la región, que se caracteriza por un largo período de sequía que dura aproximadamente entre abril y noviembre, durante el cual la única agua disponible para la población es la que se acumula en pequeños microrrelieves, los llamados "madrejones". Sin embargo, la solución que indica el ministro, la perforación de pozos, es desgraciadamente equivocada: el agua subterránea está muy frecuentemente contaminada con arsénico, lo que genera como es obvio problemas de salud muy graves. Una solución posible es lo que se conoce como "cosecha de agua", esto es, la acumulación de agua de lluvia en cisternas. Desde hace varios años Fundapaz, junto con otras ONG y el gobierno de Salta, está empeñada en un plan de autoconstrucción de cisternas y sistemas de captación, una solución rápida, de bajo costo y que incluye la participación activa de la población involucrada. Cabe aclarar que hace pocos días el gobierno salteño, junto con las organizaciones de la sociedad civil, ha encarado un plan de construcción de 2000 cisternas.

Esperemos que un mejor conocimiento del área permita a las autoridades encarar soluciones como esta, menos problemáticas que la extracción de agua subterránea.

Carlos Reboratti

DNI 4.545.237

Usar el cinturón

A raíz de los vuelcos de micros de dos pisos, he leído y escuchado un sinfín de opiniones y generalmente todas apuntan a dos cosas: al tipo de vehículo, su altura, su centro de gravedad, la falta de rodado doble adelante, etcétera; y a los choferes, que no tienen descanso suficiente, que se quedan dormidos, que son imprudentes, etcétera. Si bien estos aspectos no deben ser descartados, ya que hacen a la prevención, hay un tema que pocos mencionan: que los pasajeros no utilizan el cinturón de seguridad. Por mi trabajo suelo viajar tanto de Capital hacia el interior del país como dentro de muchas provincias, y puedo asegurar que casi siempre soy el único en usarlo. Me pregunto por qué es obligatorio usarlo en el auto, donde en caso de vuelco la distancia hacia los laterales y el techo es muy poca, y no lo es en los ómnibus, donde en un vuelco el cuerpo puede recorrer muchos metros, caer encima de otro pasajero o ser despedido por el frente o las ventanillas del micro. Muchas muertes y heridos podrían haberse evitado con el uso del cinturón de seguridad. Los choferes del ómnibus deberían obligar a usarlo y recorrer el micro con frecuencia para comprobarlo. Y deberían hacerlo no solo por lo expuesto, sino por ellos mismos, que en definitiva son responsables de lo que les pueda ocurrir a los pasajeros que transportan. Seguramente cuando manejan su auto, con su familia, obligan a los acompañantes a usar el cinturón de seguridad, pues señores, en el ómnibus también.

Jorge Pessagno

DNI 4.390.023

Macri

Coincido plenamente con la carta titulada "Silencio de Macri", firmada por Laura Smith Estrada, aunque difiero con su conclusión. Tengo la esperanza de que el expresidente resurja a pesar de su silencio actual. No puede ignorar que el 41% lo está esperando. Sentimos angustia por los avances catastróficos de este gobierno en todas las áreas. Ya se verá cómo hará para convocarnos y entonces formar un grupo unido que reaccione ante cada atropello y muestre una oposición que custodie a nuestra querida Argentina.

María Elena Grianta de Ríos

DNI 5.041.701

El rugby

Luego de más de 20 días desde el asesinato del joven Fernando Báez Sosa, que millones de ciudadanos de bien sentimos enormemente y condenamos por el ensañamiento y la cobardía puesta de manifiesto por sus ejecutantes, entiendo que sería un acto de justicia dejar de llamar rugbiers al grupo. El rugby no es patota, no es cobardía de 10 contra 1, no es patadas a la cabeza a un ser humano indefenso, en fin, nada de eso es el rugby.

Los miles de jugadores de rugby que todos los años pueblan las canchas de nuestros clubes en todo el país desde los 5 o 6 años hasta cumplidos más de 50 se sentirían muy reconfortados.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Impuesto al dólar

Habiendo adquirido productos en el exterior y a pesar de haber pagado antes de la fecha de vencimiento de mi tarjeta de crédito y con dólares, observo en mi resumen de cuenta que me cobran el 30% de impuesto que ha reglamentado el Gobierno. Haciendo la consulta en el banco de capitales nacionales que se dedica a hipotecas, recibo como respuesta que siempre me cobrarán el impuesto y que se reintegrará a los 30 días en el resumen siguiente. Quiero aclarar que el pago se hizo a través de la web de la entidad, donde está muy claro la forma de realizarlo y no logro entender el motivo por el cual se quedan con mi dinero por más de 30 días. Espero que los organismos correspondientes tomen cartas en el asunto y eviten los perjuicios que nos imponen quienes conducen estas entidades y que avasallan nuestros derechos.

José Alberto García

DNI 14.757.332

Nacionalismo

En su columna del jueves pasado, la historiadora Ema Cibotti, aunque sin demasiada claridad en la exposición, parece querer endilgarle al nacionalismo argentino una actitud de repulsa al componente itálico de nuestra población. Nada más estrafalario, puesto que, entre otras virtudes que caracterizan a los integrantes del movimiento aludido, es la de la condición de bien nacidos y, en cuanto tales, observantes de la piedad con sus ancestros. Mal podrían renegar de sus orígenes personalidades como las de Jordán Bruno Genta, Carlos Alberto Sacheri, Mario y Antonio Caponnetto, Alberto Falcionelli Paolicchi, Félix Adolfo Lamas Caracciolo, Aníbal D'Angelo Rodríguez, Eduardo Blas Allegri, Luis María Bandieri, el teniente coronel Emilio Guillermo Nani, el brigadier Jesús Orlando Cappellini, los padres Leonardo Castellani, Fortini S. J., Roque Puyelli y Gerónimo Fernández Rizzo (capellán militar depuesto en acto de servicio durante el kirchnerismo), Orlando Juan Gallo y tantos más que en este momento escapan a mi memoria. Y, a simple título ilustrativo, si se ha querido descalificar desde una perspectiva autóctona a los calabreses, cabe destacar que la "camorra" fue fundada por la Casa de Aragón.

Juan Lagalaye

DNI 7.599.133

Sin luz

Desde el 4 de febrero no dispongo de luz en mi unidad de la calle Concordia 531, oficina 6, CABA. Hice todos los reclamos posibles a Edesur y al ENRE y aún sigo sin luz. Que alguien me diga por favor qué debo hacer...

Mario Chepes

DNI 12.447.800

En la red

Facebook

"Nosotros hacemos lo que queremos": el alarmante consejo de Manzur a Frederic

"¡Se adueñan de todo,nos toman el pelo! Y la gente los vota. Bueno, ahí tienen, más de lo mismo", Daniela Ganduglia

" Con la sonrisa cómplice, por supuesto", Enrique Gratas

"Es así, kirchnerismo en estado puro", Lili Romani

"Total? los que morimos somos nosotros. A los que les arrebatan las pertenencias es a nosotros", Mónica Graciela Palermo

" No es para asombrarse, son así", Mónica Marchini

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina