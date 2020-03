De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de marzo de 2020

Socios

Tiene razón el presidente Alberto Fernández cuando dice que el campo y el Estado son socios. Lo que no dice es que ellos se asociaron para quedarse con el sacrificio, el esfuerzo y el trabajo del hombre de campo.

Daniel Badillo

DNI 7.713.813

Gesto de Belgrano

La donación del premio de $40.000 que dispuso Manuel Belgrano destinándolo a dotar cuatro escuelas no estaba calculado para construir edificios, sino para pagar cuatro maestros capaces de asegurar la enseñanza. En aquel tiempo los rendimientos financieros eran del 5%, por lo que esos dineros debían generar una renta anual de $2000. Como el sueldo anual de un maestro era de $500, con eso se pagaban los cuatro maestros necesarios.

Todos nuestros campeones de la educación, Vértiz, Belgrano, Rivadavia, Urquiza, Sarmiento, sabían que había que empezar por la cantidad y calidad de los maestros, lo edilicio vendría después. No lo hagamos equivocarse a Belgrano en este, su año, también, porque aquella prioridad del prócer acaso deba ser hoy nuestra prioridad. La educación empieza por los educadores.

Daniel Larriqueta

LE 6.884.956

Impunidad y control

Desde el desembarco del gobierno kirchnerista en el poder en 2003 quedó en claro su primer objetivo, lograr el poder económico, y no precisamente para el pueblo. Esto quedó demostrado luego con la gran cantidad de causas y procesamientos por corrupción que enfrentan tanto la expresidenta como numerosos de sus funcionarios. El que pensó con otro sentido la frase "vamos por todo" se equivocó. Eso sí fue un país arrasado, plata que hoy nos falta quedó en muchos de esos bolsillos. Actualmente, a tres meses de asumir la nueva conducción bifronte, primero se instala el debate interno sobre si son presos políticos o detenciones arbitrarias. En definitiva quieren decir lo mismo, que los presos y procesados kirchneristas no tienen que serlo o estarlo. Pero ya se cruzó la delgada línea roja, el oficialismo pide la intervención judicial de Jujuy, apelando al Senado para amedrentar al Poder Judicial. Quieren instalar que las causas fueron inventadas. Esto es falso. El plan es la liberación de Milagro Sala, como ya se logró con De Vido, al que seguirán otros.

Queda claro en esta nueva etapa kirchnerista el segundo objetivo: lograr la impunidad judicial y tener el control total de la Justicia con los nuevos jueces que vendrán.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Prisión preventiva

Leí sorprendido los dichos del juez Adrián Grünberg justificando su voto en la liberación de Julio De Vido. "Hay fallos de la Corte que dicen que la prisión preventiva no puede ser utilizada de condena anticipada", dijo el magistrado. Me pregunto hasta dónde llega la responsabilidad del citado juez, ya que no puede ignorar la existencia de detenidos con prisión preventiva con una antigüedad de más de 10 años y edades que superan el límite de los 70 años. También me cabe la duda de si en su carácter de funcionario público, ante el conocimiento de una irregularidad como es el incumplimiento de preceptos constitucionales, no lo obliga a denunciarla.

Juan Alberto Torres

DNI 6.306.268

Coronavirus

Es ineficaz el requisito de llenar un formulario al llegar a la Argentina, firmado por el pasajero bajo juramento de que no tiene los síntomas de coronavirus. En la Argentina solo comete perjuro aquel que falta a la verdad en declaración jurada ante autoridad competente (Art. 275 del Código Penal); o sea, en juicio civil, penal o administrativo. No existe, como en los Estados Unidos, el de simple violación del juramento verbal o escrito. Por ejemplo, al mentir en la Aduana sobre la cantidad de dinero con el que se ingresa.

José María Orgeira

jmo@orgeira.com.ar

Aerolíneas

Según lo publicado en la nacion, las aerolíneas sufrirán pérdidas por 113.000 millones de dólares como consecuencia del coronavirus. Obviamente Aerolíneas Argentinas también tendrá pérdidas, además del déficit estructural que hace que se la mantenga artificialmente con los aportes del Tesoro.

¿Por qué nuestros gobernantes no eligen entonces desactivar esta empresa, a todas luces inviable, en vez de reducir los magros ingresos de los jubilados en nombre de la solidaridad? Sería interesante que nuestros legisladores tomaran cartas en el asunto y de una vez por todas defendieran los intereses de los ciudadanos. Mantener semejante pérdida es perverso, ya que se destina ineficientemente lo que se recauda por impuestos.

Marcelo Cañellas

DNI 5.405.298

Éxodo millennial

Hace unos días volví de Uruguay luego de unas breves vacaciones. Al salir de la terminal de Buquebus busqué un taxi para volver a mi casa, a 15 cuadras de la terminal. Antes de subirme el chofer me solicita la dirección y me dice que el precio por ese viaje era de 850 pesos. Cuando le pregunto por qué era tan elevado, me dice que a partir de una nueva ordenanza de hace cuatro días se estaba cobrando el traslado de los bolsos. De ninguna manera me iba a dejar estafar, por ende crucé la calle y me tomé un Uber. Me cobró 115 pesos.

Tengo 23 años y desde que comencé mi vida adulta este país no deja de sorprenderme. El primer argentino con el que me encontré luego de mis vacaciones me quiso estafar. Y, por supuesto, el Estado está ausente para defender a los ciudadanos. En lugar de hacerlo, defienden a las mafias con tal de recibir su tajada y solo aparecen cuando tienen que cobrar un impuesto.

Después se preguntan por qué tantos millennials se quieren ir, decepcionados de este país maravilloso que, día tras día, se hunde más en el barro.

Eduardo de Achaval

DNI 39.467.444

Pan y circo

La expresión "pan y circo", tantas veces utilizada, tuvo su nacimiento en la época del Imperio Romano. Las distintas dinastías aseguraban a los ciudadanos romanos cuotas de trigo y aceite mediante entregas gratuitas de ello y con la intervención de funcionarios que de tal forma aseguraban su permanencia en el poder. Con el correr del tiempo, en ciertos regímenes políticos aquellas cuotas fueron reemplazadas por subsidios al consumo. Más recientemente, y bajo distintas variantes del populismo, ello se tradujo en Precios Cuidados, ley de góndolas, Ahora 12, etc., etc. O bien, en negar sistemáticamente que los costos de la energía y otros insumos no se podían afrontar indefinidamente. Lo circense tuvo su punto culminante con Fútbol para Todos, variante del circo en la era tecnológica.

Con ambos elementos (pan y circo), la sociedad argentina ha convivido muchos años y ahora parece volver a ellos, ya que está en ciernes el retorno del "fútbol gratis", mientras los ciudadanos nos mantenemos "entretenidos" con otros temas. Pero, cuidado: si nos quedamos sin el pan, aunque tengamos circo, podemos volvernos caníbales.

Esteban Quidiello

quidiello@gmail.com

¿Aplaudir la muerte?

Fue doloroso ver a gran cantidad de legisladores y al mismísimo ministro de Salud de la Nación aplaudir de pie cuando el Presidente anunció en el Congreso que presentará un proyecto para legalizar el aborto en la Argentina, con el cual morirán innumerables bebés argentinos. ¿Será eso un logro como para aplaudir?

Y qué tenue el aplauso cuando en otro pasaje del discurso se anunció el proyecto de los 1000 días para ayudar a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad.

El aborto es un fracaso siempre. No hay política más progresista que defender la vida, porque así estaremos defendiendo el futuro de nuestro queridísimo país.

¡Sí a la vida siempre!

María Braga Menéndez

DNI 18.027.823

Culpas

Los gobiernos quieren hacernos creer que el país se encuentra sometido a una brujería. Durante la noche, en un aquelarre, se emiten bonos y se contraen compromisos con organismos internacionales. A la mañana, se enteran indignados de que la Argentina tiene una deuda impagable. El país se endeuda porque los gobiernos pagan subsidios desde hace más de una década, dieron jubilaciones a tres millones de personas que nunca aportaron, mantienen a congresistas con más de 60 asesores, tienen cientos de organismos y miles de funcionarios innecesarios, insensatos sistemas bicamerales provinciales, además de mantener una corrupción enquistada e inconmensurable, a través del partido que desde hace 75 años gobierna con poco exitosas alternancias.

Si no existiese el despilfarro inmoral, no deberían pedir prestado, excepto si los fondos se dedicasen a actividades nobles y productivas. Tampoco a emitir bonos a inversores privados -que después son insultados como "buitres" cuando quieren cobrar- ni tampoco a aceptar las tasas que cuadriplican en muchos casos las aplicadas a nuestras naciones vecinas o a elegir otro país para dirimir litigios. Siempre la culpa de esta eterna decadencia será del gobierno anterior y/o del FMI, de cuyo directorio la Argentina hace años que forma parte.

Vicente Casado Arroyo

vcasado.a@gmail.com

Morón

Como vecino del municipio de Morón, me gustaría que el intendente Ghi me explicara por qué durante su actual gestión se permitió la instalación de una verdulería que ocupa todo el ancho de la vereda de la esquina de Sarmiento y Uruguay, a solo una cuadra de la estación del ferrocarril, situación que obliga a los transeúntes a circular por la calle. Se trata de una evidente y descarada usurpación de la vía pública.

Gabriel Ballester

DNI 17.623.112

En la red

Facebook

Dady Brieva, sobre Milagro Sala: "Que no se llegue a morir en la cárcel porque va a haber quilombo"

"Está en su casa muy cómoda, no en la cárcel, donde debería estar", Lisi Carrara

"Qué desilusión con Dady", Gloria Hernández

"Ni enterado de que Sala está en la casa desde hace tiempo. ¡Da vergüenza!", Lucrecia Forneris

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina