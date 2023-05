Devaluación, Juntos por el Cambio, silla eléctrica

escuchar

Devaluación

Cuesta entender por qué al productor el gobierno nacional le paga un dólar mínimo en pesos y, en cambio, sube las tasas de interés al sector financiero, quien ya es el principal beneficiado. Si devaluase el cambio oficial, los productores de bienes y servicios recibirían lo que les corresponde y seguirían invirtiendo para producir más y mejor, creando empleo genuino y progreso.

Ángel Luis Bigatti

abigatti@hotmail.com

Juntos por el Cambio

Me da vergüenza y bronca que ustedes, señores de Juntos por el Cambio, a los que voté con mucha esperanza, se comporten como animales de rapiña para poder lograr un cargo, desde la presidencia hasta el menor de los cargos. Están perdiendo la posibilidad de poder llegar nuevamente al poder con una victoria aplastante. Nos están impidiendo tenerles confianza. Creo que es hora de darse cuenta de que estamos todos en un mismo barco que se está hundiendo y que de alguna forma tenemos que llegar a la costa. Para eso, todos los que tienen remos (ustedes, los políticos) deberían preocuparse de llevar al resto a un lugar seguro y remar en conjunto en una misma dirección. No lo están haciendo. Cada uno se rige por sus propios y mezquinos intereses. Déjense de rasguñar la olla por lo menos hasta llegar a tierra firme. Tengo casi 70 años y he “militado” en política cuando muchos de los que hoy buscan permanecer peleando como criaturas estaban en pañales. Usen el sentido común y la lógica. No les den de comer a sus “egos”, no sea que terminen empachados y todos nosotros, en terapia intensiva.

Hugo Balirán

DNI 10.717.838

Silla eléctrica

Asombra ver cómo se pelean los políticos por sentarse en la silla eléctrica que hoy es el sillón de Rivadavia. No los asusta carecer del manual para desconectarla. Tampoco toman en cuenta las amenazas de Aníbal Fernández, quien promete organizarle al vencedor un panorama parecido al de Perú, donde jaquean a una presidenta sustituta con desórdenes y puebladas que debe reprimir, con muertes incluidas (Perú tiene ya cuatro expresidentes presos). En vez de juntarse los políticos para superar este apocalipsis, siguen muy concentrados en esta lucha insensata, sin escalera para salir del pozo ciego. Creen que les bastará con un buen economista sin advertir que, al equivocar el diagnóstico, ni un mago les servirá. Aunque parezca inverosímil, todavía nuestros políticos siguen pensando que enfrentamos un problema económico, sin ver que es bastante más simple pero infinitamente más difícil: necesitamos nada menos y nada más que volver a la normalidad con un mínimo de orden, con lo cual el país crecerá solo. Creo que Esteban Bullrich, más reflexivo, es el único que la ve más clara, y así son sus propuestas para cerrar la grieta.

Horacio M. Lynch

lynchhoracio@yahoo.com

Educación obligatoria

He leído la carta de la docente Andrea Cecilia Testa publicada el domingo 30 de abril. Impecable. El diputado Milei descalifica la única política de Estado que ha tenido la Argentina. Establecida por la generación del 80 y sostenida durante décadas, hizo que el país fuera admirado. Eliminar la obligatoriedad es demagógico. Es propiciar el facilismo y la anarquía, y de eso tenemos de sobra en el país. Al mejor estilo kirchnerista, propicia un país de ignorantes. Nos recuerda la docente que los “extremos son malos”, y es cierto. Pero además se tocan.

Gustavo Vivo

DNI 16.246.840

Seguridad jurídica

Creo que un tema esencial para el renacimiento de nuestra querida Argentina es la recuperación de la seguridad jurídica. Tanto el inversor nacional o extranjero como el simple ciudadano de a pie no están dispuestos a renovar una confianza tantas veces defraudada: La “pesificación asimétrica”, la apropiación compulsiva de los depósitos de las AFJP y la vulneración sistemática de los principios universales de legalidad en los juicios llamados de “lesa humanidad” son algunos ejemplos que acuden ahora a mi memoria. Creo que es un desafío mayúsculo para las autoridades que surjan de las próximas elecciones superar esta maldición engendrada por lo peor de la política y la tolerancia cómplice de muchos cobardes de la famosa “casta”.

Santiago Floresa

santiagofloresa@gmail.com

Justicia vs. venganza

Gracias a la torpeza de funcionarios de turno, de dudosas condiciones éticas y morales, finalmente la sociedad se está dando cuenta de la diferencia entre justicia y venganza. La caprichosa e innecesaria remoción del general Soloaga, condecorado veterano de Malvinas, permite clarificarla y desenmascarar de una vez por todas la anacrónica ideología que mantiene a la república sumergida en un interminable nivel de antagonismo, supuestamente en aras de los derechos humanos de solo algunos.

Carlos Alejandro Arteaga

DNI 10.736.136

Funeral

La modernización de nuestra economía es inseparable de la reforma política, social y cultural. Todas ellas pueden resumirse en la palabra “democracia”. Si no, seguiremos en esta oscuridad donde todos vamos en silencio a un funeral. El funeral de nadie, porque no habrá nadie a quien enterrar.

Ezequiel Amaro

DNI 12.095.000

Feria del Libro

Nunca, desde que se realiza, falté a la Feria del Libro. Pero este año no asistiré. No puedo ser cómplice de las autoridades de la Feria que discriminan y prohíben la presentación de libros y/o temas que quieren denunciar y sacarles la careta a los derechos humanos sectarios. Muchos saben a qué me refiero. Para los que no lo saben les cuento que han prohibido la mesa redonda sobre derechos humanos del señor José D’Angelo Rodríguez y Nicolás Márquez. Si esto no es fascismo, ¿cómo lo podemos llamar?

Dr. José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

