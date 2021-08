Queremos una familia

Por el Día de las Infancias, hoy las cartas de lectores son de niñas, niños y adolescentes que desde hace mucho tiempo esperan ser adoptados. Forman parte de las convocatorias públicas, un llamado abierto a toda la comunidad y una de las últimas oportunidades que tienen de que se garantice su derecho a crecer en familia. En general, tienen más de seis años, son parte de grupos de hermanos o tienen alguna discapacidad o problemática de salud. En los registros de postulantes a guarda adoptiva de todo el país, prácticamente no hay candidatos para ellos. Las cartas fueron escritas, en algunos casos, por las chicas y los chicos; en otros, redactadas en colaboración con los equipos que velan por sus derechos.

Cualquier persona o pareja interesada puede postularse escribiendo al mail de los registros con el número de referencia. Los nombres de todas las niñas y los niños fueron cambiados para preservar su identidad.

Para conocer más historias, ingresar al especial “Quiero una familia”: www.lanacion.com.ar/quierounafamilia

Crecer juntos

¡Hola! Me llamo Fernanda, tengo 12 años y con mi hermano Martín, que tiene 14, vivimos en un hogar de la provincia de Chaco. Siempre que vemos a nuestra jueza, le preguntamos si ya nos consiguieron una familia: hace cinco años que estamos esperando a una que quiera adoptarnos a los dos juntos. Hace poquito un bebé que vivía en el hogar se fue en adopción y todos nos pusimos recontentos: ¡a nosotros también nos gustaría tener esa oportunidad!

Con mi hermano somos muy unidos. A mí me gustan mucho los deportes y juego al básquet, igual que Martín. Las personas que me conocen dicen que soy cariñosa y muy protectora. Mi hermano tiene una discapacidad intelectual leve y va a una escuela especial. Le encanta el taller de dibujo y de carpintería. ¡Se concentra mucho cuando hace su tarea! Para nosotros sería muy lindo tener una familia que nos quiera, nos cuide y donde podamos seguir creciendo juntos, compartiendo los momentos lindos y los malos.

Fernanda

registro.adoptantes-rcia@justiciachaco.gov.ar

Referencia: 376/16

Adopción Nik

Estar acompañadas

¡Hola, somos Martina y Emilia! Yo soy Emilia y tengo 15 años, tengo amigas y amigos que me escuchan y me llevo bien con los profesores en la escuela. Me considero una persona sociable, me gusta escuchar a los demás, soy muy directa y sincera. En mi tiempo libre me gusta salir a correr con mi hermana y charlar con ella. Quisiera terminar la escuela y poder estudiar para ser policía y abogada. Hace un año que estoy en un hogar de la provincia de Buenos Aires. Cuando llegué, los días se me hacían largos, pero dentro de todo me sentía bien y tranquila porque estaba segura y cuidada. Solo deseo estar en el camino correcto y poder encontrar a las personas correctas.

Yo soy Martina, tengo 17 años y estoy cursando quinto año de la secundaria. Delante de las personas que no conozco soy algo vergonzosa, tímida. Me considero una persona empática, sensible y amable. Cuando termine la escuela lo único que tengo en mente es estudiar una carrera universitaria y tener una buena vida. Pensé en escribir esta carta porque quiero conocer a una familia, alguien que me acompañe en mis momentos difíciles al igual que en los buenos. ¡Ojalá que alguien me pueda conocer!

Emilia y Martina

regcentraladopcion@scba.gov.ar

Referencia: 27398

Deseo de cumpleaños

Soy Araceli. Tengo 12 años, voy a 5º grado y en la escuela me va muy bien. Soy una chica muy alegre, me encanta charlar y compartir con mis amigas. Vivo en un hogar de la provincia de Buenos Aires, juego al hockey y también me gusta mucho dibujar, pintar y hacer tareas en la huerta. Me gustaría mucho formar una familia, y de ser posible quisiera que fuera con una mamá y un papá, dos mamás o una mamá sola. Espero que pueda encontrar una familia que me quiera, me cuide mucho y con la que pueda disfrutar de todas las actividades que me gustan. ¡Cumplo años en agosto y ese va a ser mi deseo!

Araceli

regcentraladopcion@scba.gov.ar

Referencia: 25268

Fan de los superhéroes

Me llamo Maxi, hace poquito cumplí 15 años y vivo en un hogar de la provincia de Buenos Aires. Las personas que me conocen dicen que soy cariñoso y extrovertido. Amo los perros. Además, me encanta escuchar música, bailar, la tecnología, las actividades deportivas, jugar con autos y los superhéroes. Hago actividades terapéuticas como psicopedagogía, terapia ocupacional, musicoterapia y educación física. Tengo una discapacidad intelectual y necesito espacios que me estimulen y me acompañen en mi desarrollo. ¡Sueño con poder seguir creciendo en una familia que me quiera mucho y me cuide!

Maxi

regcentraladopcion@scba.gov.ar

Referencia: 26811

Quisiera ser valorado

Me llamo Santino, hace poquito cumplí 14 años y desde hace 10 vivo en un hogar de Misiones: era muy chiquito cuando llegué. Me encantan los animales, sobre todo los perros y los gatos que hay en el hogar. Me gusta mucho cuidarlos y jugar con ellos. Además, me encanta la naturaleza y hacer actividades al aire libre, como pescar y treparme a los árboles. Voy a primer año de un secundario público y soy responsable con las tareas, pero necesito que me ayuden para seguir mejorando en la escuela. Me gusta jugar al fútbol, escuchar música y mirar películas, además de los dibujos animados.

Tengo muchas ganas de tener una familia. Quisiera encontrar una que me ayude a confiar más en mí mismo, que reconozca mis logros, que me acompañe en las buenas y las malas.

Santino

ruaam@jusmisiones.gov.ar

Referencia: 17062021

Hermanos futboleros

Me llamo Damián, tengo 16 años, y desde 2015 vivo en un hogar de la ciudad de Buenos Aires con mi hermano Gonzalo, que tiene 13. A mí me gusta mucho jugar al fútbol, y también cuando hacemos paseos y salidas. Voy a segundo año del secundario. Mi hermano es cariñoso y simpático, le interesan mucho las plantas del jardín, ¡se sabe todos los nombres y las características de cada una! También le gusta jugar al fútbol, como a mí. Él va a 6º grado de la primaria. Nos gustaría una familia que nos pueda cuidar a los dos juntos.

No queremos separarnos.

Damián y Gonzalo

convocatoriaspublicas@buenosaires.gob.ar

Referencia: 0049

Proyectar un futuro

¡Hola! Soy Martín y tengo 17 años. Desde 2013 vivo en un hogar de la ciudad de Buenos Aires y en 2015 se declaró mi situación de adoptabilidad: desde entonces sueño con tener una familia. Soy sociable, afectuoso y voy a la secundaria. Me gusta escuchar música, jugar al fútbol, a los videojuegos y participar de salidas recreativas. Me interesa particularmente la peluquería. Disfruto de la compañía y de conversar con otros chicos de mi edad y también con adultos. Mi deseo es contar con una familia que pueda cuidarme y me acompañe en mi desarrollo personal.

Martín

convocatoriaspublicas@buenosaires.gob.ar

Referencia: 0056

Amor y estimulación

Me llamo Lulú, tengo 13 años y vivo en un hogar en Tucumán. Necesito acompañamiento y contención para seguir desarrollándome. Uso una silla de ruedas para trasladarme. Soy muy sociable, simpática y alegre. Me comunico a través de gestos y señas, me gustan mucho las actividades lúdicas, escuchar música y compartir actividades con otros. Tengo discapacidad intelectual, voy a un centro educativo terapéutico y a una escuela especial, donde todos los días demuestro los avances que voy haciendo. Hace muchos años que estoy esperando una familia y no pierdo las esperanzas de encontrarla pronto.

Lulú

radopcion@gmail.com

Referencia: 132/13

Esperando una mamá

Me llamo Dalia, tengo 16 años y vivo en un hogar de Salta. A fines de octubre cumplo 17 años y eso me moviliza mucho, porque sé que pronto empezará mi último año en el hogar (a los 18 tendré que egresar de la institución si no soy adoptada antes) y se van acortando mis posibilidades de encontrar una familia. Pero no pierdo las esperanzas. Me gustaría mucho tener una nueva oportunidad y conocer una familia (particularmente, me gustaría que esté conformada por una mamá sola) que me quiera. Voy a 4° año del secundario y tengo muchos proyectos a futuro: hace poquito empecé un curso de uñas esculpidas y maquillaje profesional, que me gusta mucho.

Dalia

regadop1@justiciasalta.gov.ar

Referencia: 644296/18

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION