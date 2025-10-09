Dilema, no hay plata, pasto a las fieras

Dilema

El 9 de septiembre envié una carta a esta sección en la que explicaba mi meditada decisión de no ir a votar. El resultado de la elección fue peor de lo imaginado y, por consiguiente, pensé que mi actitud, junto con la de millones como yo, precipitó un resultado peligroso, para nada deseado. Pero ahora tenemos otra elección por delante y el dilema es peor: ¿taparse la nariz e ir por lo menos malo, como tantas veces antes, o repetir lo de septiembre y no ir a votar para no convalidar y elegir a individuos que no querría tener, como dije en mi anterior carta, “ni siquiera como vecinos de barrio”?

Eduardo Horacio Vergara

eduhvergara@gmail.com

“No hay plata”

Desde el primer día de su mandato, el Presidente repitió como un mantra “no hay plata”, no la hay para los discapacitados, ni para el Garrahan, ni para los médicos, maestros o jubilados. Pero sí hubo plata para el psicodélico acto del Presidente y la habrá para enmendar el papelón del excandidato Espert. ¿Ceguera o inconsciencia?

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Pasto a las fieras

Gran parte de los argentinos estamos siendo víctimas de una paradoja perversa. Votamos a Milei para fortalecer la institucionalidad, deshacernos de los que robaban a mansalva y recuperar la paz. Pero es el mismo Presidente el que se gatilla los pies. Las sospechas de corrupción acechan a su entorno más cercano sin que se cambien los nombres. Un alto funcionario y candidato tuvo que renunciar y, aun así, el Presidente lo apoya. Necesitamos sosiego, y organiza un recital que promueve todo lo contrario. Estamos dando de comer pasto a las fieras (ver las últimas declaraciones de Kicillof).

En momentos en que el antisemitismo se hace notar, el video en pretendido apoyo a Israel agita las aguas de un fanatismo antijudío, politizándose lo que tendría que ser una causa de todos y de pura humanidad.

Ana Parisi

parisia93@gmail.com

Derrumbe

El votante argentino ha de estar sintiendo hoy una sensación de alarma parecida a la que ha de haber sentido Sansón al oír crujir las columnas del templo de los filisteos.

Juan Peña

penapirovano5@gmail.com

Deshonorable congreso

Les comento que esta es la lista de diputados y senadores que convirtieron lo que era el Honorable Congreso de la Nación en un “deshonorable congreso” con minúscula. Ellos por algo o tienen la conciencia sucia. Fueron quienes no votaron ficha limpia y pretenden renovar sus bancas. Pensemos al votar si a estos señores diputados que tienen más causas que currículum les podemos confiar nuestro voto. Voy por los nombres para que no se olviden de los diputados: Cecilia Moreau, Leopoldo Moreau, Carlos Castagneto, Mónica Litza, Daniel Arroyo, Gisela Marziotta, Itai Hagman, Carlos Heller, Gabriela Estévez, Pablo Carro, Sergio Casas, Hilda Aguirre, José Glinski, Eugenia Alianielo, Ramiro; ni de los senadores Juliana Di Tullio, Oscar Parrilli, Claudia Ledesma, María Pilatti, Carlos Arce, Sonia Rojas, Marcela Passo. Estos y otros diputados y senadores son los cómplices del fracaso. No defendieron la honestidad, se aferran a sus bancas y lo que menos les importa es el país, total todos los meses se lleven 9 millones de pesos por destruir leyes y no trabajar. Se les acaba su mandato y también la impunidad. Saquémosles tarjeta roja, liberémonos de esta casta y pongamos esta lista dentro de nuestro documento para que no se olviden. Tenemos que salvar este país y no dejarlo en manos de quienes cometieron actos de fraude y corrupción, y van por destruir la democracia. Ojalá Dios nos ayude.

Luis Ramos

luisjramos@gmail.com

Atención al cliente

En los últimos días he ido a mi banco un par de veces para poner en funcionamiento nuevamente mi tarjeta de débito. Aclaro que tengo serias dificultades para las operaciones bancarias, por más que me ofrezcan textos explicativos y demás. Esto se lo hice saber a unos empleados sentados en sus escritorios apenas se entra al banco, a quienes pedí ayuda. En todo momento me hicieron sentir que estaba interrumpiendo las tareas que realizaban en sus PC, que molestaba, y me mostraron los pasos que debía seguir en un papel impreso, cuando hubiera sido más rápido que me acompañaran, ejecutándolos con la app en mi teléfono. Terminé siendo asistida por el gerente, porque me paré en la puerta de su oficina hasta que concluyó su conversación telefónica. Me dijo que había escuchado mi conversación con los empleados. Si fue así, ¿por qué no se paró y vino a asistirme? Finalmente, me ayudó, pero como si fuera un favor, aclarándome que a él no le correspondía asistirme. Después de vivir en un país del norte donde el cliente es rey y hay que acomodarse a él, me cuesta mucho lidiar con la mala disposición de los empleados. Y de los ejecutivos también. ¿Tendré más suerte con otro banco?

Alicia Halberstein

aliciahalberstein@gmail.com

Ruta 8

Cobran multas en todo su recorrido según las cámaras. Por ir a 66 km/h cuando el máximo es 60 km/h cobran $215.200. Entre el km 121 y 123 de la autovía inaugurada entre 2022 y 2023 hay un pozo muy grande (entre otros anteriores más chicos) sobre la banquina derecha, en dirección a CABA. Es muy peligroso porque uno no lo ve, ya que esté casi escondido. Avisé en varias oportunidades en el peaje de San Antonio de Areco del peligro que significa para cualquiera que no lo vea y lo agarre o para que se produzca un accidente de más de un automóvil o camión. Incluso, me negué a pagar aduciendo ese motivo. Me atendieron como diciendo “ya sabemos, se queja todo el mundo por lo mismo”. Taparlo ocuparía menos de una hora, y con poco costo. Los viajantes no le podemos cobrar multa a nadie, solo emitir un voto, pero, mientras tanto, puede morir alguien. Así estamos. Por lo menos empecemos a tapar pozos.

Alejandro Bourse

DNI 8.362.655