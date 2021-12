El conocimiento, “que se vayan todos”, puesta en escena

El conocimiento

La economía del conocimiento (en inglés: knowledge economy) es el sector de la economía en el que se emplea el conocimiento o la información para generar resultados, valores, mejoras y utilidades. El conocimiento ha sido desde siempre el motor de cambio, innovación y evolución de todas las sociedades. Israel y los tigres asiáticos han transformado su economía abrazando la oportunidad que esta les brindó. En nuestro país tenemos un régimen de fomento para la economía del conocimiento el cual podría darle un giro a nuestra economía si no fuera por el impacto negativo que imponen la normas vigentes en materia cambiaria. Dicho en términos simples, ¿cuál es la utilidad de un beneficio fiscal para una empresa que exporta bienes o servicios basados en las actividades promovidas por la ley si al momento percibir el pago debe liquidar las divisas en pesos en el mercado cambiario? El beneficio deviene abstracto. Ello se trasluce en la baja adhesión al régimen. Una propuesta superadora, teniendo presente el contundente impacto que generaría en nuestra economía, sería que a dichas empresas se les aplique un tipo de cambio solidario y se las habilite a que no liquiden las divisas dentro de los 5 días. Es decir, que ingresen las divisas, sin liquidarlas, permitiendo que paguen en dólares los salarios a sus empleados.

Ojalá alguien se haga eco de esta idea o de alguna otra superadora en este sentido. Sería de gran impacto.

“Que se vayan todos "

“Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única manera”. Albert Einstein nos dice lo que se debe exigir a nuestros representantes para que la política sea un verdadero servicio al pueblo. En las luctuosas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 el pueblo se hartó del mal ejemplo y clamaba “que se vayan todos”. Sin embargo, se quedaron todos y trajeron a sus parientes, debilitaron a las instituciones, se cartelizaron, siguieron endeudando y empobreciendo escandalosamente al país sin crear empleos genuinos, les abrieron las puertas al delito, al narcotráfico, a la impunidad y al clientelismo.

Desde hace 20 años a nuestros representantes “se les olvida” convertir en ley aquel clamor popular que exige ejemplaridad. Necesitamos la ley que nos garantice la no reelección de autoridades en los tres poderes del Estado, incluyendo las comisiones directivas de sindicatos. Las reelecciones desnaturalizan la política, garantizan corrupción, ineficiencia, brutal injusticia social, pobreza, endeudamiento, destrucción de nuestros recursos naturales, crecimiento del delito y de la impunidad, autoritarismo, intolerancia, anulan la democracia. Necesitamos la ley que nos garantice gestiones patrióticas y sepulte para siempre las reelecciones. Si nuestros representantes no son ejemplares, si no los renovamos, no hay futuro para nuestra nación.

Puesta en escena

la nacion del domingo pasado menciona a Máximo Kirchner no menos de 51 veces, prueba irrefutable de que la suya es una presencia política significativa y no simplemente la de un jovencito iracundo con el ánimo desestabilizado. Hojas y hojas analizando su discurso, arriesgando interpretaciones verosímiles e hipótesis razonables. Sin embargo, no es inverosímil sostener que la votación por el presupuesto haya sido una puesta en escena, una maniobra orquestada en clave de rapsodia, un show montado para emboscar a una oposición ingenua y desarticulada. Si se hubiese votado mayoritariamente por el sí, el kirchnerismo debería justificar ante su tropa la suscripción del acuerdo con el FMI. El oficialismo, impelido por las bases, debía presentar un articulado de difícil digestión, con las desprolijidades, incoherencias e inconsistencias necesarias para provocar una sentencia confirmatoria: “ganamos perdiendo”. El presupuesto era una trampa, la oposición fue por el no, y al hacerlo se convirtió en la portadora del deshonor al negarle al país la ley de las leyes. Nocaut. Sun Tzu dijo: “En asuntos militares, no es necesariamente más beneficioso ser superior en fuerzas, es suficiente con consolidar tu poder, hacer estimaciones sobre el enemigo y conseguir reunir tropas, eso es todo. El enemigo que actúa aisladamente, que carece de estrategia y que toma a la ligera a sus adversarios inevitablemente acabará siendo derrotado”. ¿Qué sucederá en marzo? Con la capacidad de daño intacta, procrastinar hasta el 2023.

Fallo de la Corte

El reciente tardío fallo de la Corte declarando la inconstitucionalidad de la ley 26.080, que modificó la composición del Consejo de la Magistratura, vuelve a establecer el equilibrio ordenado en la Constitución de 1994, pero no resuelve el problema de la politización de dicha institución. Se equilibran los estamentos (política, jueces, abogados, académicos), pero el Consejo seguirá politizado en la medida en que los distintos estamentos elijan a sus representantes en función de intereses políticos partidarios y no tengan por objetivo defender la independencia del Poder Judicial. Los jueces, abogados y académicos deben procurar que sus representantes no respondan a intereses políticos partidarios. Deben extremarse los recaudos para que los elegidos para tan digna función sean profesionales independientes, que tengan por único objetivo la defensa a ultranza de la independencia del Poder Judicial, cualquiera sea su gobierno de turno.

Secuestrados

Me gustaría que se empezara a hablar de secuestrados en lugar de pobres. Porque decir que alguien es pobre parece inferir que esa persona no tuvo las posibilidades para evitar su situación económica. Pero si desde el Estado a esas personas no les brindan educación, ni salud, ni las dejan trabajar, y les dan plata para que los voten, están secuestradas por el Estado. Y por si fuera poco aparece el síndrome de Estocolmo, en que los secuestrados se enamoran de los secuestradores. Es tristísimo. Merecen cadena perpetua por llevar a cabo ese plan tan destructivo.

En la Red Facebook

Caos de tránsito en el centro por una manifestación a 20 años del estallido de 2001

