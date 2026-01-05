Escarmiento ejemplar, coincidencia, dictador salvaje

Escarmiento ejemplar

Hasta hace pocas horas, Maduro sobresalía por su estilo soberbio y burlón. Grandilocuente y avasallador. El de siempre. Reía en público ante las amenazas de un inminente ataque norteamericano. A lo sumo, descargado sobre territorio venezolano pero, nunca, sobre él. Incluso, desestimaba esa posibilidad cierta con divertidos pasos de baile ante las cámaras de televisión. Ignoraba un traspié por mínimo que fuera. Ninguno de sus lacayos, integrantes de un coro de obsecuentes a destajo, lo previno de que un zarpazo de la inteligencia estadounidense, sutil y subrepticio, lo podría socavar. Extirparlo, sin remedio, de una dictadura de la cual se ufanó a diario. Hoy su rostro deber lucir demudado, falto de la mirada altiva que siempre lo caracterizó. Su figura, acostumbrada a la exhibición de un pecho erguido, debe haber dado paso a un cuerpo laxo y a una cabeza gacha. Un juicio implacable lo espera. Deberá escuchar, uno a uno, los cargos acumulados en su contra. Mientras tanto, otros autócratas de su misma y siniestra estirpe deben temer -muy probablemente- un escarmiento semejante.

Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

Coincidencia

Minutos después del fin de la dictadura de Maduro, Cristina dejó su larga estadía en el Sanatorio Otamendi y ya está en su domicilio, con balcón. Buena noticia.

Patricio Avellaneda

patoave48@gmail.com

Dictador salvaje

Es tragicómico ver a nuestros dirigentes que dicen ser de izquierda, pero viven como los de derecha, rechazar la última dictadura de hace 50 años, y verlos abrazados con otros dictadores de otras latitudes que por ser de su misma ideología no son considerados tales. Recordemos que el derecho internacional tiene solamente un poder legislativo, que es la Asamblea General de la ONU, donde los Estados miembros adhieren a cuestiones generales hinchadas de buenas intenciones, pero la ONU no tiene un poder ejecutivo que las lleve a la práctica ni un poder judicial que obligue a cumplir reglas. Las cortes internacionales están sujetas al compromiso de los Estados que se presentan en sus estrados a hacer cumplir los fallos con sus leyes internas. Por eso, ante la negativa de un dictador a abandonar el poder, el derecho se queda corto, y en este caso el derecho internacional mucho más, y no queda otra que el uso de la fuerza. Felicidades al pueblo venezolano que se deshizo de un dictador salvaje que los sumió en la pobreza y el abandono. Sin dudas, y como el ave fénix, renacen de las cenizas.

Gustavo Gil

gustavogil@outlook.com

Serie surrealista

Hartos de estar hartos. El “affaire” de los dirigentes del fútbol argentino en los distintos medios periodísticos se parece cada vez más a una interminable serie surrealista de un servicio de streaming. Realmente es agotador y sin solución de continuidad. Después de leer el excelente artículo de Carlos Pagni en LA NACION, “Gestores de fortunas subterráneas”, publicado el 2 de enero, me pregunto: ¿Pagarán con cárcel en tiempo y forma de comprobarse la corrupción de estos hechos en el fútbol argentino? ¿O serán sus dirigentes privados de su libertad con tobillera electrónica en sus fastuosas residencias, como otros casos similares por prevaricación de los jueces de turno?

Pedro C. Matteucci

matteuccipedro@gmail.com

Festejo de Kicillof

Conmovedor ver la foto de la parrilla del gobernador para fin de año cocinando el equivalente a una jubilación mínima.

Julio Lozano

DNI 7.754.906

Líder en influencia

The Telegraph, importante diario londinense, nominó al Presidente Milei como segundo líder mundial en influencia. El Congreso argentino no tuvo más remedio que empezar a aceptar la democracia como sistema ante la lenta y evidente evaporación del peronismo. Las paritarias, el derecho y la Justicia Laboral sienten temblar sus cimientos. Los gobernadores se ven impelidos a asumir su mandato natural. Año nuevo ¿vida nueva? Cada uno lo verá desde su perspectiva. Pero el rumbo que indica la brújula ha cambiado notoriamente para este bendito país. Y para bien.

Eduardo R. Malvar

emalvar254@gmail.com

Seguridad jurídica

En las últimas décadas, la Argentina ha caído en una corrupción generalizada que ha contribuido a generar una pobreza sin precedentes y una decadencia en la educación, la investigación y el desarrollo tecnológico que en algún momento tuvimos. El narcotráfico y el crimen organizado están infiltrados en los tres poderes del Estado, potenciando la multiplicación de las mafias en las instituciones, mientras que la Justicia trabaja a media máquina y se está quedando sin jueces. El presidente Milei ha iniciado un importante cambio cultural por el que ahora nadie duda de que el costo de financiar el déficit presupuestario emitiendo moneda genera pobreza y que es necesario tener superávit en el presupuesto, orden en las calles y una alineación internacional inteligente. Pero esto no es suficiente para asegurar la seguridad jurídica que facilite las inversiones y haga crecer la economía, generando empleos formales y mejorando la inversión en educación para desterrar la pobreza y la ignorancia.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Inteligencia artificial

Una revolución irrumpió en la sociedad provocando un cambio en un brevísimo lapso: el uso masivo de la inteligencia artificial. Sin embargo, detrás de la herramienta maravillosa, está la conciencia moral del ser humano que no puede ser reemplazada. Junto a los aportes beneficiosos del buen uso de esta tecnología, sucede que la imagen, el texto, la voz que se difunde por la red pierden credibilidad a causa del fraude, la manipulación y la mentira. Se extiende por sus arterias digitales como una septicemia autodestructiva. Así, la red de redes pierde valor aceleradamente. Quienes piensan que la inteligencia artificial puede generar un progreso ilimitado deben tener en cuenta que puede acontecer el efecto “torre de Babel”.

Pbro. Dr. Marcos Gaviola

marcos.gaviola@gmail.com