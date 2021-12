Esteban Bullrich, juras extravagantes, ley de fueros

Esteban Bullrich

No solo conmovió la actitud y el coraje con que Esteban Bullrich encara una terrible enfermedad, sino que también representa y expresa lo que muchos argentinos desearíamos que fueran los dirigentes, especialmente los políticos.

Jorge Alberto Claria

DNI 4.273.663

Juras extravagantes

Comparto los términos del editorial del 12 de diciembre acerca de la literal extravagancia de algunos aditamentos que un importante número de diputados expresó al jurar en la Cámara de Diputados. El artículo 68 de la Constitución establece que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser… molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”. El artículo 10 del Reglamento de la Cámara de Diputados prevé cuatro fórmulas diferentes de juramento –para acoger la posibilidad de que el legislador sea o no creyente, contemplando a su vez distintas religiones–, pero limita estrictamente lo que debe decir el representante. “Sí, juro”. Esa es la escueta, pero sacramental que debe manifestar el legislador. El momento de jurar no es para discursos ni opiniones. Es una sobria solemnidad. Se jura y punto.

A las instituciones debemos cuidarlas los 46 millones de argentinos, pero los primeros responsables de ese respeto somos sus integrantes. Por eso, estaré presentando en estos días un proyecto para disponer que a quien se extralimite a la hora de jurar se lo tenga por no incorporado al cuerpo hasta tanto no se atenga al reglamento. Necesitamos trabajar mucho, pero la demagogia y la retórica vacua están de sobra.

Alberto Asseff

Diputado nacional (JxC)

DNI 4.394.932

Ley de fueros

Ante la oportunidad que brinda la nueva composición del Congreso Nacional, deberían derogarse algunas leyes como la ley de fueros. En el año 2000, a través la ley 25.320, el Congreso Nacional aprobó un nuevo régimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados, por el cual en caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, esta no se hace efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Esta desafortunada ley que ha hecho posible, por ejemplo, la impunidad de Cristina Kirchner en sus numerosas causas de corrupción y la del senador Alperovich en una causa a raíz de la denuncia por violación a una sobrina y empleada, debería ser derogada. Porque el artículo 16 de la Constitución nacional establece que “todos somos iguales ante la ley”, y esta normativa, al apartarse del espíritu de garantizar la independencia de los poderes y cubrir la inmunidad por enjuiciamiento penal, está garantizando la impunidad y promoviendo a la función pública como el aguantadero de los delincuentes.

Ricardo E. Frías



Aun quedan valores

En la final de rugby de la URBA del sábado último nos entró una bocanada de aire fresco al ver a más de 8000 personas y familias compartir un evento deportivo en paz y armonía. Ni un solo policía dividía las hinchadas. Ni un solo incidente y una desconcentración en orden. Trabajadores del municipio ayudando a mantener la limpieza del lugar. El intendente y su equipo compartiendo con la gente un evento deportivo sin necesidad de protagonismos ni banderas políticas. Pero durante el partido hubo otro hecho aún más valorado: un político de la talla de Esteban Bullrich, que estaba como espectador, rodeado de su hermosa familia, recibió el cariño y la admiración de toda la gente presente. Hasta los jugadores de su club se acercaron a vivarlo. Y eso nada tenía que ver con su condición actual, sino por el reconocimiento de un hombre de bien que le hace honor a la política argentina. En resumen, cosas muy simples que quiere el ciudadano argentino. Vivir en paz y armonía, asistir a un evento deportivo en familia, con políticos respetados que se mueven por la calle solos y saludan desde el llano. Estamos hartos de la violencia verbal, la chicana y los eternos fanáticos del odio. El rugby y las personas como Esteban Bullrich nos dan esperanza en el futuro.

Patricio Luis Campbell

DNI 11.650.509

Escuelas rurales

Hace un par de años, desde que me jubilé y vivo en el interior, he dedicado parte de mi tiempo a ser catequista rural. Ha sido una experiencia maravillosa estar en contacto con chicos del área rural, su frescura, inocencia, espontaneidad, etcétera.

Pero he quedado perplejo al ver que, en su gran mayoría, salen de sexto grado sin saber leer, solo son capaces de deletrear, lo que les imposibilita entender un texto.

Propongo que para los colegios rurales se cambien radicalmente los planes de estudio, no pueden ser iguales a los de los grandes centros urbanos, haciendo especial hincapié en lectura y comprensión de texto (con soporte en la lectura dar un barniz general del resto de las asignaturas, como geografía, historia, etcétera). También hacer foco en sumas, restas y operaciones básicas. Existen factores adicionales a tener en cuenta: los días de clase se reducen conforme la situación climática, ya que la lluvia imposibilita el tránsito en los caminos de tierra y debido a que la casi totalidad de los chicos colaboran con sus padre en las tareas rurales.

La enseñanza en estas escuelas, en su nivel primario, requiere una revisión y adecuación completa conforme a sus reales necesidades.

Carlos Corbi

DNI 5.526.977

La Fórmula 1 de hoy

Que distante esta Fórmula 1 de la de aquellos años donde corrían caballeros con códigos; las definiciones no terminaban en una mesa burocrática o en denuncias cruzadas (tal cual VAR del fútbol), había libertad y creatividad para diseñar motores y autos (Colin Chapman se tomaría la cabeza), no había diálogos online de corredores, ni de directores de escuderías durante la carrera, para que el de adelante resigne su posición; autos programados por computadora. Un milímetro más, un milímetro menos; no se engañen, eso no es espectáculo, es un Scalextric liso y llano, pan y circo.

¡Volvé, Chueco!

Vicente A. Costa

DNI 14.232.097

