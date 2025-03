Falta de idoneidad, ciudad sucia y descuidada, un ejemplo a seguir

Falta de idoneidad

Los lamentables hechos de violencia verbal y hasta física que hemos visto en el recinto de la Cámara de Diputados en estos días demuestran, una vez más, la falta de idoneidad, educación y respeto al otro de muchos legisladores que se sientan en sus bancas gracias al nefasto sistema electoral de listas sábana. Sistema que no permite a los ciudadanos saber a quienes estamos votando. Mientras este sistema no se modifique seguiremos padeciendo a diputados y senadores que no están aptos para el cargo.

Patricio Carli

DNI 16.600.038

Ciudad sucia y

descuidada

Resido en Arenales entre Libertad y Cerrito, Retiro, comuna 1, la cual comienza al cruzar la calle Uruguay hacia Cerrito. Esta zona se ha transformado en un basural, tenemos contenedores de residuos negros absolutamente vulnerables, con lo cual a cualquier hora y día de la semana hay gente revolviendo la basura y dejando todo tirado en el piso y la vereda. Ni hablar de que los utilizan como baños porque es muy fácil entrar en ellos, lo cual ocasiona un severo problema para la salud pública.

A esto se agrega que cuando se caminan dos cuadras se encuentra una ciudad completamente diferente, contenedores grises menos vulnerables, y mayor control y limpieza de parte del gobierno de la ciudad. Sugiero a los canales de noticias que se den una vuelta con cámaras por la zona, caminen por Arenales, Libertad y alrededores y luego vayan pasando a Uruguay hacia Callao y verán que parece que estuviéramos en dos ciudades completamente diferentes. Al gobierno de la ciudad le ruego que tome nota de la situación y la resuelva, porque para eso se los vota… o votábamos.

Silvia Geci

DNI 10.233.907

Un ejemplo a seguir

Escuchando la radio me sorprendió, gratamente, el doctor Julio María Sanguinetti, expresidente del Uruguay por dos períodos. Creo que quienes se dedican a la política deberían tomar unas cuantas lecciones con él, sobre cómo ejercer el poder y sobre todo para qué. Es liberal, por lo tanto sería de mucha ayuda para el gobierno actual. Con su experiencia y sus conocimientos puede aclararle el panorama, a fin de que corrija sus errores, que no son pocos. Especialmente en lo que respecta a para qué se gobierna, cuáles son los deberes de los gobernantes. Para finalizar, les doy una ayudita. Pidan al señor Alfredo Leuco que les proporcione la grabación de la entrevista al doctor Sanguinetti del día 23/2/2025.

Adolfo R. Ortiz

DNI 4.582.781

Una visita al mundo

de Ernesto Sabato

El domingo 16 de marzo, en horas de la tarde, viví una experiencia hermosa y llena de emoción. En efecto, mi esposa nos sorprendió a mi hija y a mí reservando lugares para la visita guiada a la casa de Ernesto Sabato en Santos Lugares, provincia de Buenos Aires, promocionada a través de las redes sociales. Con la calidez que fuimos ilustrados por la nieta de Ernesto, Luciana, pasamos dos horas maravillosas repasando la vida del gran escritor, repleta de anécdotas, recuerdos y hechos desconocidos para el público, recorriendo todo su domicilio y reconociendo cada rincón donde este gran hombre vivió acompañado por su esposa, Matilde. Pudimos ver la máquina de escribir donde tipeó sus obras maestras, los libros que leyó, las traducciones de sus libros a tantísimos idiomas, los cuadros que pintó, los premios que recibió, entre otras cosas. Es impresionante cómo en cada rincón de la casa se respira la atmósfera que Ernesto supo transmitir. En suma, recomiendo fervientemente la visita a la casa donde moró este gran hombre argentino, que además de toda su increíble obra, prologó el Nunca más y supo presidir la Conadep, poniendo en riesgo su vida. Serán dos horas que nunca olvidarán. Dado que los lugares son limitados, pueden inscribirse vía WhatsApp. No se lo pierdan, no se arrepentirán.

Francisco L. Celeda

DNI 10.833.685

Comprender

el dolor ajeno

Una pregunta clave que es urgente formularnos: ¿qué es lo que nos hace humanos? La respuesta no la hallaremos en el poder, la riqueza o la fama. La conciencia o capacidad de darse cuenta, la empatía, la creatividad, la capacidad de adaptarse a la adversidad o resiliencia, y la búsqueda de significado y propósito son cualidades del ser humano.

Entendemos cuando nos enteramos de la causa de un hecho, pero llegamos a comprender cuando logramos interpretar o quizá penetrar. Y cómo no comprender el dolor de un padre cuyo hijo recibió una bala, o un niño de Gaza que murió en un bombardeo, o un israelí que fue secuestrado por terroristas, o una joven que se ahogó en el Mediterráneo; el dolor de ese padre no tiene consuelo. El valor de una vida no puede depender de la ideología de ese ser humano, ni del sexo, el color de la piel o la condición socioeconómica. Quienes dicen defender los derechos humanos deberían tener los ojos bien abiertos, el izquierdo y el derecho, pues, taparse uno es propio de canallas.

Roberto M. Cataldi Amatriain

rcataldi@intramed.net

Ficha limpia

Existen varias ONG apartidarias y comprometidas con la república que podrían ayudarnos a votar mejor.

Podrían dar a conocer públicamente, antes de las próximas elecciones, la enumeración de candidatos que, en su conocimiento, no tengan la “ficha limpia”. Los ciudadanos de a pie se lo agradeceremos.

Luis Vergani

DNI 7.756.698

Una idea después

de Bahía Blanca

Todos fuimos testigos, por la gran difusión en los medios periodísticos, de la gravísima situación vivida en Bahía Blanca. Mucho apoyo de medios, gran cantidad de instituciones presentes, mucha fuerza de voluntad, pero mucho desorden. Sería interesante que existiera una “ley” que regule en caso de desastres naturales u otros a determinar la designación de un jefe de la zona de emergencia. Un solo jefe apoyado con asesores que conduzcan los esfuerzos, a quién se deben subordinar todos los actores políticos, uniformados o privados, del orden nacional, provincial o municipal, por solo el tiempo necesario para que se logre la normalización. Para pensar.

Lucas Castro

lmcastro1947@gmail.com

