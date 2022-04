Folleto instructivo, el Papa y la guerra y ruta 40

Folleto instructivo

A mí no me extraña en absoluto el folleto de la municipalidad de Morón con detalladas instrucciones de cómo drogarse paso a paso. En ese sentido, este Estado (ausente) es coherente, fiel a sí mismo. El modus operandi de la gestión kirchnerista es mantenernos a todos (especialmente a los jóvenes) mansitos, ignorantes, obedientes, adormecidos, dependientes y (como frutilla de la torta) drogados. No creen en el mérito, ni en el esfuerzo, ni en el trabajo. ¿Qué mejor que tenernos cautivos, como rehenes? Y cuanto más atontados, anestesiados, mejor. Así no pensamos, no analizamos, no cuestionamos. No hay iniciativa perversa de este gobierno que logre asombrarnos. Se superan día a día. No está nada mal que muestren todas las cartas y queden al desnudo. En fin, “nemo auditur propriam turpitudinem allegans” (nadie puede alegar su propia torpeza).

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Drogas, sí; libros, no

No hay adjetivo más descriptivo que vergonzoso para calificar el material preparado por el municipio de Morón acerca de cómo deben drogarse los jóvenes. No recuerdo ningún folleto semejante para promover la apertura de escuelas durante la pandemia, para orientar y guiar a los alumnos en el uso de las TICS. Se ve que entre los viajes de egresados pagados por el gobierno de Kicillof y las recomendaciones para el consumo de drogas a cargo del intendente de Morón, Lucas Ghi, a los jóvenes bonaerenses los quieren ignorantes, adoctrinados y aletargados. El esmero para describir qué, cómo y cuánto consumir de la oferta de drogas no se ve en otros ámbitos como el laboral, educativo o de salud. Programas para mejorar el nivel educativo, el acceso a la universidad, capacitación laboral, tecnicaturas y escuelas de oficios deberían estar entre las prioridades. En lugar de promoción de la salud y la vida se eligen la droga, la muerte y el delito, porque la venta de estupefacientes es ilegal, detrás está el narcotráfico con toda su metodología corrupta y poderosa. ¿No se le ocurrió al joven intendente pensar en cuántas familias se encuentran destruidas a causa de las drogas? Nada de lo que Ghi pueda decir para intentar justificar esta campaña es creíble. En sus orígenes el peronismo se embanderó detrás de la consigna “alpargatas sí, libros no”. Es vergonzoso e injustificable que la consigna en el siglo XXI se haya transformado en “drogas sí, libros no”.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

El Papa y la guerra

Hace pocos días, en la portada del diario se leía la frase del papa Francisco: “Estoy dispuesto a hacer todo para frenar la guerra”. A mi humilde criterio considero que lo que debió haber hecho es haber ido a Kiev el primer día de invasión de las tropas rusas a Ucrania. Cuesta pensar cómo es posible que en pleno siglo XXI los líderes del mundo no puedan impedir que un par asesine civiles inocentes, incluyendo niños, pero también sabemos que eso es una utopía, por la multiplicidad de intereses inexplicables de toda índole que se ponen en juego en una guerra. Lo que no debería ser una utopía es que el Papa, en este caso Francisco, reaccionara en forma inmediata ante este tipo de acontecimientos, acudiendo al lugar de los hechos para intentar evitarlo, aun arriesgando su vida. El mundo entero la valoraría, ya que su figura se erige (al menos para los creyentes) como el representante de Dios en la Tierra, por ende “Dios” debería estar allí evitando atrocidades. O podemos ser tan ingenuos de pensar que “rezando” o expresando compungidamente (como lo hizo en la homilía de Semana Santa) un “pedido por la paz” se logrará un mínimo cese de las hostilidades. Evidentemente no. Si decide hacerlo ahora, será un excelente intento de lograrlo, pero lamentablemente ya es demasiado tarde. Ya se han perdido demasiadas vidas humanas.

Sergio Etchepare

DNI 14.568.993

Ruta 40

A raíz de la carta del lector Ricardo E. Frías y de los reclamos que hemos recibido, con el diputado Francisco Sánchez de Neuquén y otros legisladores presentamos un pedido de informes al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Obras Públicas para conocer qué medidas se han adoptado y qué denuncias se han instaurado ante la Justicia con motivo del asentamiento seudomapuche que, haciendo justicia por mano propia, interrumpe la continuidad de la obra de circunvalación de la ruta 40 sorteando la bellísima localidad andina de Villa La Angostura. Esa circunvalación favorece el turismo y por ende la creación de empleo genuino. Y también facilita el tránsito desde y hacia Chile con miras a una economía exportadora, única manera de superar el pobrismo que nos atrapa. Nuestro proyecto se inspira en que el progreso no se relata, sino que se construye.

Alberto Asseff

DNI 4.394.932

Diputado nacional (JxC)

Reincidencia

El Código Penal argentino establece que el delito cometido por un alienado, incluyendo la reincidencia, no es punible porque el autor es considerado irresponsable. Refiriéndose al tema, José Ingenieros, en su libro Criminología, dice: “Pero lo más grave [...] es que en muchos casos el alienado recupera la libertad para reincidir en sus tendencias criminales”. Han pasado más de cien años de este escrito y las condiciones se mantienen invariables. Pero que el criminal sea irresponsable no significa que no haya quien lo sea. La ignorancia o la indiferencia de los jueces, así como la inefectiva vigilancia en los establecimientos donde son recluidos, son los responsables del segundo delito y deberían dar cuenta de ello.

Daniel Gastón Rigou

DNI 4.119.630

Cajero automático

Resulta inexplicable la falta de cajeros automáticos en el Aeroparque Metropolitano. Según me dijeron, solía haber uno en la planta baja, pero en las últimas reformas se lo llevaron. Busqué y pregunté y nadie me supo dar una indicación precisa. Si lo hay, debe encontrarse oculto. Si toca llegar o partir y es necesario extraer efectivo, sepa que no lo obtendrá en el Aeroparque. Verdaderamente inexplicable.

Jorge R. García

DNI 12.548.804

En la Red

Facebook

Milei confirmó que usa chaleco antibalas en los actos masivos

“Está en su derecho de proteger su vida en caso de algún posible atentado” - Juan Carlos Vega Matamoros

“Casi todos andan en autos blindados y con seguridad. Solamente hablan de Milei para generar quilombo” - Javier OC

“¿Algo más para llamar la atención? Primero el sorteo y ahora el chaleco” - Pablo Perotti