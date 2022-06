Gasoducto y sospecha, de los contribuyentes, geriátricos

Gasoducto y sospecha

Como ciudadano argentino me pregunto si la demora en construir el gasoducto desde Vaca Muerta no se deberá a que en caso de concluirlo se terminaría con la importación de gas, y si esa importación de gas a precios exorbitantes no tendrá alguna contraprestación para algún funcionario del Gobierno o alguna organización como La Cámpora. La corrupción K ha sido tan grosera durante más de una década que nos da el derecho de sospechar algún otro acto de corrupción, más aún luego de la denuncia que el propio exministro Kulfas hizo pública con su carta al Presidente, señalando esta demora injustificable y la denuncia penal tan rápidamente desestimada por el juez federal Rafecas, sin investigar el hecho al que hago referencia. Algún fiscal debería investigar si existen o no sobreprecios en la compra de gas licuado al exterior y quiénes son las personas que intervienen en esa compra.

Como decía Marco Denevi, “la regla de oro de la burocracia argentina es multiplicar las prohibiciones para multiplicar las oportunidades de vender los permisos”.

Denis Pitté Fletcher

De los contribuyentes

Los ciudadanos de este país estamos asistiendo a situaciones realmente inconcebibles y ajenas a toda racionalidad. Lamentablemente se ha llegado a este punto porque no supimos o no quisimos modificar el rumbo por los caminos democráticos que corresponden; cada uno sabrá la razón por la cual nada hizo. Es el momento de que todos, incluyendo a los medios de comunicación en sus diferentes variedades, cambien la denominación de “dinero del Estado” por el de “dinero de los contribuyentes” y es de esperar que nuestros políticos se acostumbren a reconocer el origen de esos fondos.

Finalmente, y frente a la pavorosa situación de nuestra economía, el Presidente debería de inmediato practicar y recomendar a todos los integrantes de los poderes ¡austeridad! Estamos frente a la comprobación de que con el dinero ajeno a nadie le preocupa el gasto.

Armando Benegas

Propaganda vs. verdad

Cuando se habla de películas de propaganda negra, lo primero que me viene a la mente son las películas turcas que se filman con fines propagandísticos en el marco de la política negacionista de Turquía. Según los datos del Financial Times, el Estado turco cada año desembolsa alrededor de 150 millones de dólares en TRT Mundo para abogar a favor de los objetivos de la política interna y externa de Turquía. Muchas veces, la política negacionista roza lo obsceno. Por ejemplo, con la intención de desviar la atención del Centenario del Genocidio Armenio, en el año 2015, el Estado turco decidió trasladar la fecha de la celebración de la victoria en la batalla de Gallípoli, que tradicionalmente se festeja el 18 de marzo, al 24 de abril, día de conmemoración del Genocidio Armenio, y organizó una gran conmemoración. Mientras el pueblo armenio y la comunidad internacional le rendían homenaje a la memoria de un millón y medio de víctimas, el perpetrador estaba celebrando.

Es evidente que para Turquía cualquier medio es válido para avanzar en su agenda negacionista. Imagino que debe ser una postura difícil de sostener, con argumentos que superan los de los guiones cinematográficos más creativos. El Genocidio Armenio es un hecho. La definición de la palabra “genocidio” en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio está basada en la enunciación del Dr. Rafael Lemkin, acuñada en base al crimen perpetrado contra el pueblo armenio. En los intentos de negar lo sucedido, no se descarta ningún argumento, por más rebuscado que sea. Entre ellos, se trata de ampliar el margen de víctimas, para reducir lo sucedido a un “sufrimiento colectivo”. El genocidio perpetrado por el Imperio Otomano de manera planificada abarcó también a la población griega y asiria del Imperio Otomano. Todos estos pueblos eran minorías cristianas del Imperio Otomano. Sin embargo, bajo ningún concepto es permisible equiparar a las víctimas y los victimarios. Es moral y jurídicamente inadmisible comparar las consecuencias de una guerra con un plan sistemático de exterminio de grupos étnicos.

En la Argentina el genocidio armenio es reconocido por los tres poderes de Estado y por la ley 26.199.

Hovhannes Virabyan

Embajador de la República de Armenia en la Argentina

Geriátricos

El 15 de Junio fue el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Nuestros abuelos. ¡Y qué olvidados los tenemos! En la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires el tema de habilitaciones para geriátricos es un terreno muy poco supervisado, y no se entiende cómo algunos establecimientos siguen abiertos, con denuncias de maltrato al anciano y abandono de persona. Abundan en localidades como San Martín o Vicente López. Tuve ocasión de visitar muchas de estas instituciones, buscando un geriátrico para mi madre, y es durísimo lo que vi: edificios que por fuera parecen decentes y por dentro carecen de todas las comodidades requeridas, sin calefacción, con suciedad, abuelos atados con sábanas, habitaciones donde los tienen hacinados. Las publicaciones de muchos de estos geriátricos nada tienen que ver con la realidad. Son instituciones que cobran muy caro su servicio, no dan factura y tampoco reinvierten en mejoras. Se necesita una supervisión urgente.

¡Con los abuelos, no!

María José Mosquera

Ir al diccionario

Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, ¿de qué hablamos?, ¿de inventar otro idioma? Tratemos de conocer más nuestra lengua a través del Diccionario de la Real Academia. Si buscamos la palabra “todas” nos remitirá a “todos”, pues es un adjetivo de artículo neutro. Es decir, no hay " todas y todos”, solo hay “todos”.

Recurramos más al diccionario.

Carlos A. Rosa

