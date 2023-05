Hacia la modernidad, Indec, propuestas

escuchar

Hacia la modernidad

En lo que intentó ser un “giro a la modernidad”, en el acto por el Día de los Trabajadores, uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, pidió terminar con la jornada laboral semanal de 48 horas porque “es una antigüedad, ya que la productividad de los trabajadores se multiplicó exponencialmente, por lo que habrá que discutir el tema y modificarlo”. Sus declaraciones tuvieron lugar casi al mismo tiempo que el CEO de IBM anunció que planea reemplazar a casi 8000 trabajadores administrativos por inteligencia artificial.

Hugo Perini

Indec

Me pregunto: si el índice de inflación de abril hubiese bajado considerablemente, ¿hubiese intentado postergar el Indec este anuncio para no interferir con la veda electoral? Por las dudas, aclaro que esta es una pregunta retórica.

Ing. Carlos A. Altgelt

Propuestas

Oposición: todo el pueblo argentino está esperando las propuestas de gobierno. No peleen más y piensen de una vez por todas en nuestra bendita nación.

Periodistas: confiamos en que ustedes nos apoyen y sean nuestra voz preguntando cuáles son las verdaderas propuestas, y logrando que lleguen a todo el país. No compitan más entre ustedes: la nación argentina estará agradecida.

María Cristina Mazziotti

Héroes y villanos

“Palabra que por otra es arrastrada; sin madurar en pausa de silencio; algo se lleva de lo que antes era; y con ella al hombre mismo siempre arrastra”. Estos versos de un viejo poeta salteño nacido a finales del siglo XIX (cuyo nombre por ahora me reservo), reflejan lo que sucede hoy en nuestra patria. Pareciera que siempre nos encontramos entre héroes y villanos. Un general Rodrigo Alejandro Soloaga que pronuncia palabras de precioso linaje, demostrando caridad hacia sus camaradas que están siendo ultrajados en las mazmorras argentinas (enfermos, moribundos y muertos sin condenas firmes) y un personaje causante de aquellas desgracias por las cuales los sufrientes se encuentran enjaulados, que sin pudor alguno tiene el tupé de pedir sanciones para el primero. Aunque muchos no quieran verlo, todo es claro como una mañana de primavera. Con transparencia divisamos al héroe. También al villano. Nos encontramos así ante una verdadera dislocación del orden natural de las cosas. Como ante vahos de cerebros en fermentación. Hay hombres que se niegan a repetir los gestos que los medios y los instintos biológicos los tientan a hacer. Hombres que se resisten a que lo circunstante les imponga determinadas acciones. Hombres cuya vida es una perpetua resistencia a lo habitual y que en cada movimiento se ven necesitados de vencer al ambiente que los rodea y atosiga. Una vida así, claramente, es un perenne dolor, un constante desgarrarse de esa parte de sí mismo que quiere rendirlo al hábito fácil de los otros. Esos son los héroes. Y a esa talla de hombres corresponden los valientes veteranos de la Guerra de las Malvinas y del combate de La Tablada en defensa de nuestra patria, lo que fue reconocido hasta por el presidente Alfonsín. El general Soloaga fue uno de ellos. Alguien se preguntará entonces quiénes son los villanos: ¡pues adivinen!

Francisco García Santillán

Oferta de candidatos

La oferta de candidatos por el oficialismo y JxC son figuras repetidas con el mismo discurso y promesas que no pudieron o quisieron cumplir. Se los nota más preocupados en ganar, en criticar a la oposición y en demostrar que no sirve la dolarización que propone Milei (debutante que les pisa los talones) que en proponer un nuevo y determinado rumbo consensuado a largo plazo para salir de la decadencia que han llevado al país en estos últimos cuarenta años. La historia aparentemente se repetirá salvo un milagro, ya que por lo que exponen lo único que les interesa es mantener el poder sin solucionar los problemas del país tratando como siempre de resolverlos en el momento que se presenten.

Mariano E. Correa

Quema de libros

La Argentina es una fuente inagotable de extravagancias; las más de las veces, rastreras. Que las autoridades de la Feria del Libro, al prohibir la presentación del libro del periodista José D’Angelo y el posterior debate sobre el mismo, se erijan en defensores del pensamiento único vigente desde 1983 remite a quienes tenemos memoria y conocimiento de la historia al 10 de mayo de 1933 en Alemania, donde profesores y estudiantes nazis se dedicaron a quemar en hogueras públicas libros que ellos consideraban contrarios a la cultura alemana. No hace falta, hoy, tener nafta y fósforos para iniciar una pira “literaria”: las autoridades de la feria del Libro nos han enseñado la manera de hacerlo “civilizadamente”.

José Luis Milia

Pedido de ayuda

Mi hermano, de 89 años, tiene el mal de Alzheimer. Él vive en CABA y yo, en Pilar. Aparte de visitarlo frecuentemente tenía la tranquilidad de poder comunicarme telefónicamente. Cuenta con una línea fija que viene de la época de Telefonica. Hace ya un par de meses que el teléfono dejó de funcionar. Busqué cómo conseguir pedir la reparación y luego de innumerables llamados conseguí que alguien me atendiera. Me informaron que el problema era que estaban cambiando los cables por otro sistema y que hace muchos viernes atrás iría al domicilio un técnico que lo repararía en minutos. El teléfono sigue sin funcionar. Me cansé de hacer llamadas, pero todos terminan diciéndome que el sistema no funciona, que vuelva a llamar más tarde. Intenté pedir auxilio a Defensa del Consumidor, pero lo hacen todo tan complicado que no tuve éxito alguno. Espero que alguien con facultades suficientes me ayude a solucionar este problema que, dado el estado de mi hermano, es grave.

Gustavo Pittaluga

