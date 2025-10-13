Hipocresía, Corina Machado, es real la realidad

Hipocresía

El rechazo de Pérez Esquivel, en coincidencia con el rechazo de Putin, a la decisión de la Academia Sueca de otorgarle el Premio Nobel de la Paz a Corina Machado, revela el fanatismo ideológico y la hipocresía de quienes se creen dueños de los derechos humanos. Hablan en nombre del pueblo y son aliados de Maduro y de otros dictadores como él. No es una democracia “con fallas”, nueva sutiliza de los kirchneristas, sino un gobierno ilegal e ilegitimo que se adueñó del poder para conservar sus oscuros privilegios.

Juan Carlos Iorio

Corina Machado

“Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificar sus propias comodidades, placeres y, a veces, lo más preciado, por la causa que defienden o por el bienestar de su pueblo”, Nelson Mandela. María Corina Machado, mujer valiente, verdadera líder, recibirá el Nobel de la Paz. Algo está cambiando. Hay esperanza en medio de tanta oscuridad.

Mercedes Moreno Klappenbach

¿Es real la realidad?

La sociedad argentina entre azorada y avergonzada, a través de los medios de comunicación participó o se enteró de los hits que el Presidente, devenido en showman, ofreció a miles de sus seguidores. Toda una fiesta por cierto, para festejar lo que ese grupo supone: el éxito de la gestión de gobierno. El psicólogo y filósofo austríaco Paul Watzlavick nos alerta al respecto al afirmar que la manera más peligrosa de engañarse a sí mismo es creer que existe una sola realidad; pues no hay una única realidad absoluta, sino múltiples realidades que son el resultado de cómo interpretamos el mundo, lo que significa que lo que es real para una persona, un grupo, puede no serlo para otros. La realidad en la que se encuentran viviendo muchos argentinos lejos está de festejos y algarabía. En ellos debió pensar el presidente y solidarizarse con austeridad y empatía. En la Francia de Luis XVI, Versalles era una fiesta continua, mientras el pueblo sufría... y devino el escarmiento.

Jorge Augusto Cardoso

Dar el ejemplo

Todo lo sucedido con el diputado José Luis Espert, su relación con el narcotráfico, sus contratos, sus mentiras, no deben servir solo para imponer el castigo que corresponde, ni para regocijarse con su sufrimiento. Debe servir, en cambio, para tomar plena conciencia de lo importante que es asumir un rol público donde se juega la suerte de los demás. Tomar la responsabilidad de ser funcionario de un gobierno es volcar en forma honesta toda la experiencia e idoneidad posible con el objeto de mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Cómo dijo Albert Einstein: “Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera”.

Silvio Kremenchuz

Juzgan los jueces

Algunos integrantes de la Cámara de Diputados parecen ignorar que la investigación de las conductas que se reputan ilícitas corresponde exclusivamente al Poder Judicial. En nuestro marco constitucional, quienes investigan y juzgan son los jueces, profesionales del derecho que transitaron exitosamente un concurso público en el Consejo de la Magistratura, fueron elegidos de entre una terna por el Poder Ejecutivo, y obtuvieron el acuerdo del Senado para ocupar su cargo. Cuando investiga y juzga el Poder Judicial, la chance de que la decisión se ajuste a lo que corresponde en derecho se ve fortalecida por la circunstancia de que el magistrado goza de inamovilidad en su cargo de juez, y de intangibilidad en su remuneración. Además, la decisión judicial puede ser revisada por una instancia superior. Nada de esto está presente en una investigación en sede legislativa. La historia negra de nuestra Cámara de Diputados destaca la comisión investigadora presidida por el diputado peronista José Emilio Visca, que en los años cuarenta se dedicó a clausurar a los medios de prensa opositores, y en los años 80 la comisión investigadora que presidía el diputado radical Guillermo Tello Rosas, que cometió el atropello de ingresar por la fuerza en las oficinas de un estudio jurídico. No por casualidad la Constitución Nacional establece en su artículo 19 que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales.

Horacio García Prieto

Explosión laboral

Es más que interesante analizar cómo se va desarrollando la campaña electoral. El kirchnerismo, envalentonado por el éxito logrado en la provincia de Buenos Aires, grita e insulta en las calles al presidente de la Nación, con una campaña que se reduce solo a una frase: “Hay que frenar a Milei”. Ideas, ninguna. No toman conciencia de que hay un país que los mira en silencio, recuerda antiguas administraciones, y relee las largas listas de delincuentes que integran sus listas de candidatos. Ese país silencioso es el que va a votar a La Libertad Avanza. Saben que el sacrificio es necesario para acabar con 80 años de fracaso. Esta vez sí se ve una luz de esperanza. Ante un hipotético triunfo kirchnerista, asistiremos a una explosión laboral, pero en las embajadas y consulados extranjeros, que se verán obligados a trabajar 24 horas por día.

Gabriel C. Varela

Bolsas gratis

Protejo el medio ambiente, reciclo, reutilizo y reduzco todos los ítems que puedo. Años atrás, reciclaba las bolsas de los supermercados y las utilizaba para la basura, como muchos otros ciudadanos. Me pregunto: ¿no sería positivo para el bolsillo de la mayoría de los vecinos que los comercios brindaran bolsas biodegradables gratuitas? Las panaderías, fábricas de pastas, negocios de ropa, etc. ya lo hacen. Señores políticos que están ahora en campaña: brinden una pequeña alegría a los ajetreados bolsillos de la población.

Liliana Mercado

