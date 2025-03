Hipócrita, calidad de los legisladores, paro de la CGT

Hipócrita

El término de moda en cada declaración periodística, televisiva o radial, utilizado constantemente por los personajes de la política, es “hipócrita”, sean oficialistas u opositores. Haciendo un tamiz de quienes así se manifiestan, el resultado es lamentable para el futuro de nuestro país. Se observa además que la escalada verbal traspone límites hacia la agresión física, hechos manifiestos dentro y fuera del Congreso de la Nación. Lo interesante y llamativo de estos hechos es que los participantes son los mismos que durante tantos años ocupan cargos en los que únicamente deciden por sus intereses personales, haciendo solo política barata, escudándose en defender la democracia y en tratar siempre de destruir en vez de construir para el bienestar de quienes los eligieron.

Carlos Spangenberg

spancarlos@hotmail.com

Calidad de los legisladores

Dos cartas de lectores del pasado viernes hacen referencia una a la falta de idoneidad de los legisladores y la otra al tan remanido tema de la ficha limpia. Ambas cartas tienen un origen común como es la calidad de los representantes del pueblo de la Nación. Por un lado, se destaca la baja calidad intelectual de los representantes en el Congreso nacional, que son los que legislan sobre el futuro de los ciudadanos. A estos legisladores se les está exigiendo que los funcionarios que se incorporen en los distintos poderes del Estado demuestren que no tienen deudas con la Justicia para poder desempeñarse, como expresa la fórmula que se toma al momento de hacerse cargo del puesto, esto es con lealtad y patriotismo. Y aquí el punto en común es el origen tanto de los legisladores como de los distintos funcionarios que son elegidos por los ciudadanos. Si estos no tienen ni moral, ni educación ni capacidad para elegir para los puestos a los que son elevados los candidatos, no habrá ley que pueda torcer la calidad de nuestros representantes, que serán un fiel reflejo de sus representados.

Carlos Enrique Pavón

conseho@gmail.com

Paro de la CGT

La CGT pareciera tener vocación de hacer daño. Convoca a un paro nacional para el próximo 10 de abril. Saben que el dinero escasea y que la gente de bien necesita trabajar, por lo que con estas medidas le complican aún más la vida. Estas actitudes suelen ser más políticas que gremiales. El momento de hacer política ya pasó. Hay que trabajar y dejar trabajar en serio para mejorar.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2009@gmail.com

Tomen nota de su fracaso

Se prepara otro paro general en protesta por una infinidad de realidades que nadie niega. Sin embargo, la metodología del paro solo entorpece la vida de todos, altera el ritmo productivo y laboral, y abre la puerta a desmanes y provocaciones con un discurso recalcitrante y añejo. A lo largo de las décadas ha quedado claro que, tras cada paro, nada ha cambiado. Quienes los promueven omiten que han sido parte del engranaje que nos trajo hasta esta decadencia, siempre aliados a las diversas metamorfosis del peronismo. El país no resolverá absolutamente nada a través de paros. Orden y trabajo son los caminos para encontrar soluciones. Los sindicalistas organizadores, millonarios y con mandatos eternos, hace tiempo que no conocen el trabajo que dicen representar. Solo buscan mantener sus privilegios y someter al Gobierno a una pulseada que ya han perdido. Es hora de que tomen nota de su fracaso. Sus estructuras opacas no han logrado nada en beneficio de los trabajadores. Y ya es tiempo de que la sociedad los ignore, dejando en evidencia que no son más que un grupo de advenedizos y mercenarios que solo piensan en sí mismos.

Enrique Tirso Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Injusta absolución

Ante la absolución de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, por la Sala I de la Cámara de Casación, el caso llegó en elevación a la Corte Suprema de Justicia. El supremo tribunal dictaminó que el fallo resultaba arbitrario por lo dogmático y fragmentario, remitiendo la causa a la sala interviniente, para que dictara un nuevo fallo. El tribunal inferior persistió en su posición, desobedeciendo a la Corte Suprema y ratificando la absolución. Lo expuesto conduce al siguiente razonamiento: así como los barrabravas arrojan piedras, hay magistrados que coquetean con la anomia y destrozan la autoridad del supremo tribunal. Lo que hace suponer que hay barrabravas con corbata, que erosionan el valor sagrado de la Justicia.

Arnoldo Krawicki

akrawicki1@gmail.com

Pedido de urgente solución

Me dirijo a usted desde Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, donde resido y lucho por consolidar mi vida. Soy argentino y, como tantos compatriotas que hemos decidido vivir aquí por trabajo y por amor, me encuentro con un obstáculo burocrático que amenaza con truncar mi proyecto de unificación familiar. Para realizar trámites esenciales necesito documentación emitida en la Argentina con apostilla de La Haya, pero las autoridades bosnias rechazan documentos con firma y sello digital, exigiendo en cambio los sellos tradicionales. He recurrido a la embajada argentina en Budapest (con jurisdicción en Bosnia), he contactado a la Cancillería, a la oficina de apostillados, al Colegio de Escribanos en Córdoba y al cónsul responsable en esta jurisdicción, sin obtener solución alguna. La urgencia se agrava en el contexto político actual, donde se podrían reavivar conflictos de los años 90, de los cuales fui testigo como gendarme argentino. En este escenario es imperativo para mí y otros compatriotas completar la documentación necesaria para estar con nuestras familias, trabajar y vivir en paz. Escribo estas líneas con la esperanza de que alguien escuche nuestras voces. Cecilia Scalisi escuchó mi voz y en su nota del 7 de febrero de 2025 contó una parte de esta historia. No podemos seguir paralizados mientras las autoridades nos dejan sin respuesta, sin ese bendito papel con un sello que nos permita avanzar. Es momento de que se adapten los mecanismos de validación a las exigencias de países que por razones políticas y sociales requieren procesos tradicionales para garantizar la seguridad y legitimidad de sus trámites. He dado 36 años de mi vida al servicio de la República Argentina. Vine a pasar los últimos años de mi vida con la persona que amo, con el honor y la satisfacción del deber cumplido. Confío en que a través de este llamado se brinde la solución a tantos compatriotas que buscamos construir un futuro digno y seguro en tierras extranjeras.

Daniel Quiroga

DNI 16.575.987

Ruta 11

Es inadmisible que un juez ordene la puesta en valor de 177 km de la ruta 11 cuando existe un plan realizado por el doctor Laura en 1998. La iniciativa posibilitaba la sustitución del actual sistema de peajes por una nueva red de autopistas, de aproximadamente 13.000 km, financiada por una tasa de 1 centavo por litro de combustible cada 1000 km de autopistas construidas. Esa red estaba estudiada para conectar las capitales de provincias y optimizaría las conexiones viales con países limítrofes. Cuando la red llegue a los 10.000 km, la tasa que pagaría cada automovilista sería de 10 centavos por cada litro de combustible. Esos fondos las petroleras deberán depositarlos en bancos fideicomisarios, que servirán para financiar cada tramo de autopista, y las empresas solo podrán retirar dichos fondos una vez finalizado el tramo asignado. Este plan ha recibido muchas modificaciones por distintos actores de la política, pero en su esencia el “plan del doctor Laura” es un proyecto muy elaborado y activaría la obra pública sin gastos para el Estado y sobre todo crearía un elevado número de empleados, que no afectaría el presupuesto del Gobierno.

Carlos Figueiras

DNI 4.283.754

Alerta sanitaria

Las condiciones en que se encuentra la zona devastada son propicias para la aparición de futuras patologías peligrosas en su comunidad. Es imprescindible que las autoridades sanitarias implementen alternativas de vacunación y prevención para evitar que la situación se convierta en inmanejable y se expanda por el país. No cometamos nuevamente el error de esperar a que se produzcan los desastres para recién actuar en consecuencia. La colaboración de los laboratorios en el envío de productos gratuitos y de las entidades sanitarias para proveer profesionales idóneos se hace imprescindible. Actuemos a tiempo.

Julio Lozano

DNI 7.754.906

Agresión a jubilados

Los jubilados, además de la pérdida año tras año de nuestra capacidad de compra, somos las víctimas preferidas de los delincuentes que aterran a los vecinos que habitan especialmente en el desastre en que se han transformado los distintos partidos del Gran Buenos Aires. Hemos visto infinidad de veces personas mayores, con sus cuerpos ya debilitados por el paso de los años, atacadas y revoleadas por jóvenes cobardes en grupos numerosos, sin ninguna contemplación. A esas frecuentes agresiones hoy se sumaron 2 víctimas mortales de 78 y 90 años. Nuestros ruidosos diputados y senadores deberían modificar las leyes y aumentar las penas a aquellos que asalten, roben, hieran o maten a personas mayores de 50 años, agravadas por ataque en grupo y por uso de armas de fuego. Deseo y espero verlo en el corto tiempo.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

