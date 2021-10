Incoherencia, claridad, la ayuda de Dios

Incoherencia

Realmente vergonzoso. Actos gubernamentales con miles de personas, partidos de fútbol con canchas llenas, boliches llenos de gente, pero universidades sin clases presenciales, la Justicia tiene un mix entre presencial y a distancia. No todos estamos vacunados. Todo incoherente, todo política barata. ¡Todo por un voto comprado!

No todos somos idiotas.

Mariana Nicola

DNI 14.886.023

Claridad

Sugiero que el partido gobernante, en lugar de dar una nueva dádiva cada día a los que él mismo empobreció, diga que directamente en el Instituto Patria les darán 20.000 pesos a cada uno y listo, más claro el agua.

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

La ayuda de Dios

Juan Manzur, en el cierre de un acto oficial, imploró la ayuda divina para que el gobierno nacional encuentre el rumbo para salir de la crisis, al manifestar: “Ojalá Dios nos ayude, nos dé una manito, porque esta vuelta realmente nos hace falta para saldar las deudas que Argentina tiene”.

Imagino que no debe ser la primera vez que Manzur acude a Dios para que lo ayude y dudo de que con anterioridad Dios le haya concedido su deseo, tomando en cuenta los resultados que están a la vista en su provincia. El tándem Alperovich-Manzur gobernó la provincia de Tucumán durante los últimos14 años sin lograr solucionar ningún problema estructural. A pesar de que ambos poseen una envidiable riqueza patrimonial, Tucumán es la provincia del noroeste del país que registra la mayor pobreza. De acuerdo con la última medición realizada por el Indec, el 44% de su población es pobre; el 7%, indigente, y el 60% de los niños viven en un estado paupérrimo. A la vez, el producto del clientelismo político hace que el 24% de los ciudadanos de Tucumán perciba prestaciones sociales monetarias habituales, cuando el porcentaje es del 13,40% a nivel nacional. Es factible pensar entonces que Dios no ha tenido la buena voluntad de ayudarlo a Manzur, pero, a la vez, también se puede inferir que el tándem Alperovich-Manzur no tuvo el propósito o la capacidad de llevar a cabo gestiones de gobierno para que la provincia alcanzara una situación diferente. Esta alternativa es la más posible, lamentablemente.

Ojalá que Dios nos ayude a todos los argentinos y nos libere del estado de alienación y pobreza en el que estamos sumergidos, y con escasas esperanzas de un futuro mejor.

Oscar E. García

osedgar@yahoo.com

Ejército y seguridad

El tema seguridad aflige a la población entera. El narcotráfico está a la orden del día, Rosario vive un calvario, las cárceles se han transformado en oficinas de traficantes, los barrios más humildes están plagados de vendedores de drogas, el campo ha dejado de ser un lugar tranquilo, se toman terrenos, el sur se encuentra invadido por seudohabitantes originarios que destruyen todo. La situación es gravísima. Frente a esto, el Ejército está como en penitencia. Solo puede intervenir en caso de ataques de países extranjeros. Pese a la torpeza con que actúa la Cancillería, dudo mucho que algo de esto ocurra. En cambio sería muy útil su presencia en determinados lugares cumpliendo una función de vigilancia para que no se produzcan los desmanes a los que hice referencia. Creo que es hora de modificar la ley y autorizar su intervención en nuestro territorio asolado por una invasión de delincuentes, muchos de ellos extranjeros.

Gustavo Pittaluga

guspittaluga@gmail.com

Número de casos

Rodolfo Borrone comenta en su columna del jueves pasado el papel del periodismo científico durante la pandemia de coronavirus. El autor analiza la cuestión desde el punto de vista de la medicina, pero podría hacerse un análisis similar desde el punto de vista de la matemática. Durante los primeros meses de 2020 el lento crecimiento de casos en nuestro país les permitió a las autoridades ser optimistas respecto de la evolución de la pandemia. Incluso se afirmó que éramos un modelo en el mundo por nuestro manejo de la pandemia. Hasta que, a principios de 2021, los casos comenzaron a crecer descontroladamente. Aunque algunos medios atribuyeron esto a la actitud de los llamados grupos anticuarentena que violaban las condiciones de aislamiento, se trata de una característica propia de la función exponencial: crece lentamente al principio y partir de un cierto momento se descontrola.

Según el físico norteamericano Albert Bartlett (1923-2013), el mayor defecto de la especie humana es su dificultad para entender la función exponencial. Bartlett se refería a los problemas derivados del aumento de la población y el agotamiento de recursos. Si hubiera vivido unos años más, podría haber dicho lo mismo sobre la evolución de infectados en esta pandemia.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

Ataque a un cuartel

El 5 de octubre de 1975, en pleno gobierno constitucional, Montoneros asaltó el cuartel del Regimiento de Infantería de Monte 29. Como todos los años, en Formosa se recordó a los soldados que dieron su vida para defender la Constitución y su unidad. Pocos políticos recordaron el hecho y los medios, salvo excepciones, omitieron todo comentario al hecho de que formaba parte del plan Castro-marxista para hacerse con el poder e instaurar un régimen comunista en nuestro país. Es de destacar las palabras del doctor López Murphy en el programa +Voces, y el emocionante recuerdo que hizo el doctor Eduardo Feinmann en su programa de noticias. Mucho olvido, poca valentía para hablar de algo “políticamente incorrecto” y nada de solidaridad con quienes lucharon y murieron para evitar la república marxista.

Florencio Olmos

DNI 5.941.080

En la Red Facebook

De oficio, investigan el acto de Alberto Fernández sin aforo

“¿Por qué utilizan a esa gente por un voto y a cambio le dan una limosna que pagamos todos?”-Patricia Juárez

“Una vergüenza, el primero en no hacer valer sus decretos es él. El primero en transgredir es él. Y después le exige al pueblo con el dedito inquisidor…”- María Sol Grecco

“¿Ahí también pedían una dosis de la vacuna para entrar?”- Vivi Ibarra