Incorregibles, equilibrio fiscal, sanción

Incorregibles

“¿Quiénes de ustedes han visto un dólar?”, fue la pregunta que hizo el general Perón a la muchedumbre expectante en la Plaza de Mayo ante la gran inflación en las postrimerías de su primer gobierno que heredamos hasta ahora. Se persiguió a fabricantes y comerciantes, se estableció control de precios y la ley de agio, que algunos pagaron yendo a la cárcel. Como consecuencia de los controles, algunos recordarán que los artículos de segunda mala calidad se llamaban Flor de Ceibo. Recordamos a Borges cuando decía con toda razón que los peronistas son incorregibles.

María del Carmen Preciado

mensi38@gmail.com

Equilibrio fiscal

Creo que en aras de buscar el equilibrio fiscal tan necesario para combatir la inflación, la reducción a cero del sueldo del Presidente sería apreciada. Digo esto porque ya no trabaja como tal y su agenda se enfoca a tareas de esparcimiento tales como charlas sobre películas autobiográficas. Por otra parte, y atentos a los miedos de la vicepresidenta, podemos reducir su jubilación a una mínima, así varios niños tendrán una mejor oportunidad. Miren que con nueve millones de pesos por mes se pueden solventar muchas necesidades.

Alejandro García Cano

DNI 13.735.521

Sanción

El ministro Jorge Taiana ha sancionado al general retirado Rodrigo Soloaga, quien había manifestado su solidaridad con los camaradas injustamente encarcelados a partir de la aplicación amañada de principios constitucionales por parte de la Corte Suprema de 2004/2007. No deja de ser una cruel ironía de la historia que un oficial de legajo impecable, veterano de Malvinas y condecorado por su desempeño, reciba una sanción de quien integró la banda terrorista Montoneros.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Sequía

La sequía del campo empuja la sequía de dólares. El Gobierno propone un plan para regar dos millones de hectáreas. No nos extrañemos, entonces, de ver pronto una licitación por baldes.

Jorge Vilaboa

jvilaboanovoa@gmail.com

Revisión tarifaria

He leído que el ENRE (Ente Nacional de Regulación Eléctrica) realizará una revisión tarifaria integral (RTI) en los próximos meses. Me permito sugerir que considere algunos aspectos derivados de una política energética inclusiva para ámbitos residenciales y comunitarios. Entre ellas, tener en cuenta la potencial provisión por parte de las empresas distribuidoras de instalaciones de fuentes renovables domiciliarias tales como la solar, complementarias de la red de distribución, así como tarifas diferenciales según los horarios de consumo. Sería un modo de contribuir no solo a la mitigación del efecto invernadero, sino también a incrementar la disponibilidad de energía para la industria, la cuenta exportable de energía y adicionalmente a reducir la carga sobre la red y sus costos de mantenimiento.

Leopoldo Mayer

DNI 4.368.349

Registro de la Propiedad

El Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires está totalmente inactivo desde hace dos meses por un conflicto con su personal, sin visos de solución ni información alguna por parte de las autoridades provinciales. Por esta causa, están completamente paralizadas las operaciones inmobiliarias o relacionadas con inmuebles en todo el ámbito de la provincia, lo que ocasiona innumerables perjuicios e inseguridad jurídica a una enorme cantidad de afectados. No se pueden escriturar compraventas porque no se pueden obtener los certificados, no se pueden inscribir las escrituras ya otorgadas, no se pueden inscribir hipotecas ni embargos, como tampoco el levantamiento de estos, no se pueden inscribir transferencias hereditarias, no se puede comprobar la propiedad de bienes inmuebles, etcétera. El gobierno de la provincia debió haber solucionado este problema con prontitud; sin embargo, se prolonga indefinidamente sin que sus consecuencias parezcan importarles a las autoridades en La Plata.

Alejandro Hugo Tacsir

DNI 4.431.200

Desasosiego

El desasosiego es un antiguo término muy apropiado en estos tiempos para definir el sentimiento de muchos, entre los que me incluyo. Es producto de la inseguridad de todo tipo, la decepción y el asombro de ver, escuchar y padecer situaciones que ni la ciencia ficción pudo imaginar. Los disparates de quienes nos gobiernan y las mezquinas peleas de todos con todos nos apabullan y nublarán oportunamente nuestra decisión de votantes. Descansan sin paz el patriotismo y la grandeza de los que hicieron grande a la Argentina, que bendecida por toda clase de posibilidades se ve ahora arrastrada y empobrecida.

Guillermo Giambastiani

DNI 4.359.734

Cierre de biblioteca

Leí con particular interés la nota sobre la Biblioteca Popular Almafuerte, en Henderson (LN Campo del 28 de abril). Creo que, además de salvar a la biblioteca, es mucho más importante modificar de una vez y para siempre las leyes de despidos laborales, y acabar con este axioma mafioso que a los sindicalistas “no se los puede tocar”. A las pruebas me remito: despedir un delegado le costó a todo un pueblo una biblioteca popular.

César Monicat

DNI 16.844.933

Ruta 2

Me pregunto si la persona que estableció las velocidades en la autovía 2 lo hizo detrás de un escritorio. Son tantos los cambios y tan seguidos que uno mira más el velocímetro que la ruta.

Elena Gotelli

DNI 11.044.105

