Insensibilidad, mapuches y universidades

Insensibilidad

En una nota publicada ayer, la diputada Fernanda Vallejos propone aumentar la alícuota del impuesto a los bienes personales porque, según menciona, “es un momento de esfuerzos compartidos para apoyar a quienes más lo necesitan”. Lo dice 48 horas después del aumento del 40% a los sueldos en el Congreso. Una nueva muestra de la falta de sensibilidad, sentido común, en la que vive nuestra casta política, sean del partido que sean, inmersos en una realidad paralela y alejada de los verdaderos problemas de la gente.

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

Mapuches

Excelente la posición la del doctor Carlos Rosenkrantz con respecto a la decisión de la Corte Suprema ante el problema suscitado por las pretensiones de los indígenas mapuches en Neuquén. Nadie, ni en forma individual o en conjunto, puede estar en la República Argentina al margen de la Constitución nacional, que se los distinga del resto de los argentinos que queremos una patria unida, hoy más que nunca. Y violando, como se pretende, nuestra soberanía en la Patagonia.

Alberto Rodríguez Coronel

LE 4.099.231

Clases universitarias

Mucho se ha hablado en los medios sobre la presencialidad de las clases en institutos primarios y secundarios, pero pocas son la voces que reclaman la presencialidad universitaria. La universidad argentina, nuevamente, en el ostracismo. La culpa es doble, es de todo el arco político, ya sea por la negligencia del Gobierno o por la ausencia de la oposición, pero también es nuestra, de los jóvenes universitarios, que con nuestro silencio no hacemos más que avalar la operación política de unos pocos. Toda operación política conlleva un sacrificio, esta vez la sacrificada fue nuestra educación. Podemos autoconvencernos de que “por lo menos no perdimos la cursada” en un ejercicio de reflexión personal, pero inconscientemente todos sabemos que la “virtualidad” es bastante mediocre, cuando menos. Porque lo que enriquece la educación va más allá del contenido per se, depende de cómo se dicta, de la retroalimentación profesor-alumno que se da en la clase, de una charla de pasillo y también de alguna explicación extra, por fuera del horario curricular, mate de por medio. Cada profesor y cada alumno saben de qué hablo, todo esto se perdió en los interminables zooms que resultan tortuosos para todos, en donde las cámaras prendidas escasean y las preguntas sin respuesta son la norma. Que a esta altura no haya surgido ningún protocolo de presencialidad es una muestra innegable de la naturaleza política de estas medidas, encubiertas como “sanitarias”.

¿Las clases? Al aula.

Ramiro De Achával

Estudiante universitario

DNI 43.035.621

Espartanos

Tras la diaria lectura de tantos defectos humanos como son las mentiras seriales, faltas de decencia y de ética, ambiciones desmedidas, etc., la lectura del artículo del señor Carlos M. Reymundo Roberts sobre el accionar de Los Espartanos y sus mentores en los refugios para la gente sin techo es una brillante muestra de que todavía existen reservas de moral y buenas costumbres en nuestra querida patria, y hace muy bien en exponerlas.

Juan Lasheras Shine

DNI 4.528.290

Cierre de Falabella

¿Por qué cuesta tanto decirle adiós a un simple negocio? Pensé en esto y me llegó una lluvia de recuerdos sobre Falabella. Domingos familiares, incontables visitas en las que mi papá se quejaba de que tuvieran allí los portarretratos más baratos que en su comercio, y eso hacía que se esforzara por encontrar el mejor precio para sus clientes. Allí aprendí el significado del dinero, donde vi exhibido el avión de Barbie y, como a tantas, me dijeron que no porque en ese entonces costaba mil pesos. Fue donde mi mamá me compró mi primera y única valija de maquillaje. Donde recorríamos los pasillos jugando a que podíamos comprarnos todo lo que quisiéramos en las lujosas marcas que exhibían en ese sector. La Navidad, con su decoración ya en noviembre para sentir que ya había pasado todo un año. Los muchos empleados que contrataban para las fechas festivas. Allí compramos el primer árbol gigante de Navidad para mi sobrino y otro más chico para mi casa. Y también dos mantas iguales cuando empecé a salir con mi pareja. Hoy una abriga a su abuela cuando mira tele. Muchos recuerdos entrelazados. Te vamos a extrañar, Falabella, espero que nos veamos pronto en tu casa.

Candelaria Tonelli

candetonelli@gmail.com

Despedida

Quería compartir con ustedes mi experiencia de vivir con un ser tan apasionado por la vida, tan protector, que me llevaba a espectáculos infantiles desde muy pequeña. Y aún sigue cuidándome. Se fue físicamente hace poco, pero casi hasta último momento escribió cartas de lectores al diario para expresar su sentir, para defender sus ideas, para mostrarle a quien quisiera ver que a los 91 años se puede llegar con optimismo, amando vivir, leyendo sin anteojos, atendiendo su comercio y admirando a sus clientes. Una vida en la que, como decía aquella canción de Sui Generis, “solamente muero los domingos, y los lunes ya me siento bien”; porque los domingos no abría su local de ropa de primera línea que cumplió cien años y era su vida. Pero levantaba la persiana y allí leía los diarios. De familia centenaria, pionera y querida en San Fernando. El último en irse de ocho hermanos, los cuidó a todos en sus últimos años como una mamá protectora, y siempre nos hacía reír con sus chistes y cuentos. Agradezco al diario por compartir sus cartas, porque cada publicación lo hacía tan feliz. Seguro él querría despedirse de los lectores y del diario, y a su mejor estilo, que copio, les pregunto y respondo: ¿saben cómo se dice “el mejor padrino del mundo?”= Alberto Juan Azar.

Sara Cecilia Jarouge

DNI 14.253.376

En la Red Facebook

Puertos, granos, energía y petróleo: avanza en el Gobierno la intención de estatizar más

“Estatizar y camporizar, ¡es lo mismo!”- José Alberto Carrizo

“Eso significa más mantenidos, más ineficiencia y más corrupción”-Juan Carlos Damonte

“No cabe duda que las cosas estratégicas deberían estar manejadas o controladas por el Estado, pero después ves los antecedentes que tenemos y se te van las ganas...”-Diego Roman

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION