Integración, fiscales, el voto en el campo

Integración

El jefe del Estado que le da la espalda a una provincia frente a ataques terroristas secesionistas... ¿es el mismo que le reclama a otra provincia que se “integre” al país?

Algo huele mal en la Argentina.

Andrés Milá Prats

amilaprats@yahoo.com.ar

Fiscales

En las elecciones es necesario contar con fiscales preparados, para que los procedimientos sean correctos. En general, se piensa en la reposición de boletas en el cuarto oscuro para evitar su robo, pero hay situaciones más importantes: 1) apoyar a las autoridades de mesa: muchos presidentes no saben qué deben hacer y pueden ser manipulados; 2) controlar la identidad de los electores, para que voten solo las personas inscriptas en cada mesa: se presentan muchos con documentos anteriores a los habilitados que no pueden votar; 3) al abrir los sobres identificar los votos válidos y los que son nulos y blancos: hay errores involuntarios y otros intencionales; 4) el acta de escrutinio y el telegrama deben indicar la cantidad de electores y de sobres, los votos válidos de cada partido y diferenciar los votos nulos y blancos (impactan distinto en el resultado). Si no se controla el acta los resultados se pueden adulterar fácilmente y así producirse el mayor fraude: anotar 7 votos más a un partido restándoselos a otro genera una diferencia adicional de 5% en esa mesa. El acta debe estar firmada por el presidente y todos los fiscales para su control posterior por la Justicia Electoral.

La participación de fiscales preparados es clave para que se respete la voluntad de los votantes y para la transparencia del resultado. La boleta única ayudará a modernizar un sistema que se diseñó en el siglo XIX. Cuando sea implementada, los fiscales seguirán siendo necesarios.

Guillermo Mentruyt

DNI 13.180.081

El voto en el campo

Al leer la carta de la lectora María Luisa Gurchandot de Garat de ayer, me di cuenta de que posiblemente exista un plan predeterminado para dificultar el voto de los ancianos que residen en el campo. Tengo 77 años y vivo en el Cuartel X del partido de Ayacucho. Siempre he votado en la escuela de La Constancia, a 5 kilómetros de mi casa, salvo cuando previendo lluvia, por el barro, se trasladaban las mesas a la ciudad de Ayacucho. Pero para estas elecciones, para “cuidarme” de la pandemia, me destinaron a “Langueyu”, a 80 kilómetros de mi hogar.

A los responsables de tal determinación les pido que no se “preocupen” por mí. En 77 años he aprendido a cuidarme solo. Preocúpense por el país que dejarán a sus hijos y a sus nietos.

Eduardo Tomás Grondona

DNI 4.446.142

Doble jubilación

Leo sobre aprobación de la Justicia de la doble jubilación a la vicepresidenta. Me jubilé hace 10 años con el 48% de lo que era mi sueldo. En 2016, quise reclamar la pensión por mi marido fallecido en 2000 sin suficientes aportes, por lo que empecé a abonar una moratoria. Un alto funcionario, excelente profesional de la Anses, me comunicó que no valía la pena seguir con mi trámite porque estaba “topeada” y la ley no me permitía dos jubilaciones. Lo comprendí, acepté la realidad y desistí.

Supe después que lo de esta ley era así. ¿Por qué entonces debemos soportar esta tremenda injusticia con estas cifras descomunales?

Denise N. de Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

Patagonia

En otros tiempos, en nuestro país fuimos testigos de secuestros, robos, explosiones y otros delitos con objetivos claros: tenían bandera, organización militar y política. Solo faltaba poseer un territorio (zona liberada). Está situación, y en un gobierno constitucional, obligó a poner en movimiento a las Fuerzas Armadas para “aniquilar” a los causantes de la situación imperante. Hoy vemos en nuestra Patagonia una situación similar: el gobierno chileno pide colaboración y el nuestro es reticente. Los ingredientes enumerados: territorio, organización, bandera son el punto de partida para solicitar a nivel internacional el estatus de beligerantes y de allí a solicitar apoyo de ciertos gobiernos afines hay un paso.

¿Qué esperamos?

José Mancera

josefmancera@hotmail.com

Enfermedad de Lyme

Los enfermos de Lyme en la Argentina informamos que este mal está en nuestro país desde hace décadas. Es una zoonosis transmitida a los humanos por garrapatas infectadas por la bacteria Borrelia Burgdorferi.

Quienes la padecemos sufrimos las consecuencias de tener una enfermedad grave e invalidante y del abandono médico, aun si consultamos sobre eritema migrans, que si aparece define el diagnóstico. Sin antibióticos en cantidad suficiente, recetados en los primeros momentos, la enfermedad se cronifica. Lupus, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, esclerosis múltiple, hipocondría o depresión, etcétera, son algunos de los diagnósticos equivocados que recibimos.

Muchos hemos sido diagnosticados en el exterior por expertos y laboratorios de primer nivel internacional. Concurrimos al Instituto Malbrán para informar la existencia de la bacteria en territorio argentino y solicitamos investigación seria, educación médica y campañas de prevención para alertar a la población, que se infecta continuamente. Nos encontramos con la férrea negación de la presencia de BB en la Argentina, a pesar de las numerosas publicaciones previas que incluso dan cuenta y advierten sobre la presencia de BB en perros y humanos... y de nosotros mismos, que somos la prueba contundente.

Marta Alicia Carrera

DNI 11.348.670 José C. Paz, Mónica Alicia Carugatti, Leandro Bustos, Anabel Eliana Vidal y siguen once firmas

