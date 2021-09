Interna feroz, tierra arrasada, oportunidad

Interna feroz

Somos espectadores de la feroz interna del kirchnerismo. Estamos estupefactos presenciando la lucha de poder interno como si eso fuera lo que necesitamos los argentinos. Luego de que no compraran las vacunas y de que las que trajeron se las robaran, de haber sido encerrados en la cuarentena más larga del mundo, de ver cómo han destruido la confianza y la moneda generando una inflación imparable, de ver cómo han cerrado miles de pymes y de haber llegado en la Argentina a una pobreza cercana al 50%. Todo lo que hacen es una gran mentira. Han degradado la palabra, han degradado al trabajador, han degradado el esfuerzo, el mérito, la educación, han degradado aún más a la función pública. El único plan fue llegar al poder juntando a una cantidad enorme de políticos degradados, mentirosos e ineptos. Un plan para lograr la impunidad y perpetuarse. La Argentina está despertando. Pero hay que estar más atentos que nunca. El oficialismo sabe cómo disfrazarse, escabullirse, engañar. Es como el Covid, el virus muta para sobrevivir y seguir causando enfermedad.

Tierra arrasada

Las elecciones primarias mostraron a un gobierno derrotado. Un gobierno que con su habitual soberbia se creía ganador con el apoyo habitual de una masa de votantes cautivos del engañoso populismo que convirtió a la Argentina en un país estancado y reducido a niveles de pobreza que nos ponen más cerca de Haití que de cualquier país medianamente desarrollado del continente. Ahora el Gobierno se ha puesto a imaginar las medidas que en las elecciones de noviembre le sirvan para mantener las bancas que le permitan seguir manejando el Senado a voluntad de su “dueña”, la presidenta/vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En síntesis: demagogia sin límites, más emisión descontrolada para engañar con papel pintado a los votantes desilusionados que deben recuperar o seducir. Si en el corto plazo esa estrategia funciona, será apenas el episodio inicial de una retirada inevitable que tras de sí dejará “tierra arrasada”. Solo el voto consciente de la ciudadanía puede impedir este desastre. Esforcémonos para hacerlo posible.

Oportunidad

Al Presidente se le ha presentado una oportunidad de oro para sacarse de encima al cristinismo K y pasar a la historia ya no como un mal presidente, sino como el que le devolvió al peronismo las banderas que le robaron Néstor y Cristina. Primero Perón echó Cámpora. ¿Alberto hará ahora lo mismo con La Cámpora? También podría devolverle a la Justicia el respeto que ha perdido activando desde el ministerio del área las causas cajoneadas

En fin. Como se dice en fútbol, “se la dejaron picando”. Ojalá Dios le dé el coraje y el valor que necesita.

App Mi Argentina

La aplicación Mi Argentina tiene incorporados mensajes de campaña política del oficialismo, desvirtuando y utilizando indebidamente este medio, cuyo objetivo es que todos los ciudadanos tengan un acceso directo y confiable a su información personal sobre documentos, salud, vehículos, cobros, trámites, etcétera. Quienes utilizan esta muy práctica aplicación aceptaron los términos y condiciones establecidos y no lo han hecho para recibir propaganda política, y con todo derecho pueden sentirse engañados si no se respeta el fin para el que fue creada. Sería muy reconfortante y saludable que el organismo responsable de esta aplicación adoptara las medidas necesarias para evitar que sea utilizada para fines políticos de ninguna especie, sin distinciones.

Homenaje solapado

Levantó mucha polvareda y expresiones de repudio de todos los estratos de la sociedad tucumana, y bajo otros cielos del país, una “obra artística”, colocada en la Casa de la Independencia. No tiene ningún valor artístico rescatable. Es, sin duda alguna, un solapado homenaje a los Montoneros, que sembraron en la Argentina sangre, llanto y luto, años atrás. Se trata, en todo caso, de un recordatorio de cuando un grupo de irregulares, de esa tendencia terrorista, el 14 de febrero de 1971, coparon el solar patrio, dominaron a los guardias, despojándolos de sus armas, para introducirse después en la Sala de la Jura, donde produjeron desmanes. Fue un golpe comando de solo15 minutos. Destrozaron todo lo que pudieron para retirarse después, sin dejar rastros. Se pudo determinar, posteriormente, que los autores eran tres hombres jóvenes y una mujer. Por supuesto, las autoras de la obra exhibida –Cecilia Guerra Orozco, Alejandra Mizrahi y Carlota Beltrame– niegan enfáticamente que tenga carácter de homenaje. Según sus autoras es “una randa testigo”. La colocación de la “obra artística” en el interior del solar fue autorizada por la directora del Museo de la Casa Histórica, Cecilia Guerra Orozco, cuyas ideas izquierdistas no oculta. No se trata de una randa, sino de una inmensa tela sobre la cual se imprimió el nombre de Montoneros. Eso es todo. ¿Cuál es, entonces, su valor artístico como pretenden defender sus autoras? Encima, la directora del Museo de la Casa Histórica, por su cuenta y riesgo, le colocó, aparte, por iniciativa propia, una cita de Michel Foucault. Fuerza Republicana, con su timonel Ricardo Bussi, a la cabeza y un grupo de adictos cantaron el Himno Nacional frente a la Casa Histórica como acto de desagravio. También otras fuerzas políticas hicieron público su repudio. El historiador e investigador Pedro León Cornet dice que ya es una constante la desnaturalización de nuestros mejores símbolos en aras de instituir una historia distinta y alejarnos de los valores fundacionales y constitutivos de la Nación.

Agradecimiento

El lunes 2, en la Clínica Mater Dei fue operado con todo éxito mi marido, Alejandro Orlowski, por el médico cirujano Ezequiel Ochoa, excelente profesional. A él mi agradecimiento. También quiero destacar al director de la clínica, Enrique Camerlinckx, por su excelente atención y apoyo. Les agradecemos enormemente a los dos.

